Come acquistare i biglietti del Galatasaray 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Süper Lig e altro ancora

Il Galatasaray ha conquistato il titolo di Süper Lig per la quarta volta consecutiva la scorsa stagione, un traguardo già raggiunto anche tra il 1997 e il 2000. Ora i ragazzi di Okan Buruk, da Istanbul, puntano ad assicurarsi un quinto titolo di fila da record. Puoi prenotare i biglietti per vederli giocare oggi stesso.

Oltre a puntare a battere la propria striscia di titoli in questa stagione, l'Aslanlar ("I Leoni") potrebbe raggiungere il Fenerbahçe in cima alla classifica storica del campionato turco, con 28 titoli complessivi. Il Galatasaray cercherà anche di costruire sulle solide basi gettate in campo europeo. La scorsa stagione ha eliminato la Juventus, raggiungendo gli ottavi di finale di Champions League.

Victor Osimhen resta il principale pericolo offensivo del Galatasaray. Dopo aver mancato la possibilità di esibirsi alla Coppa del Mondo FIFA in estate, l'attaccante nigeriano sarà disperatamente desideroso di tornare in azione. Ha segnato 41 gol in Süper Lig nelle ultime due stagioni. Osimhen sarà supportato al meglio da alcuni grandi acquisti estivi di richiamo come Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül e Leroy Sané.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per capire come assicurarti un posto alle partite del Galatasaray, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Galatasaray

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti mer 9 set (20:00) UCL: Sporting CP vs Galatasaray Estádio José Alvalade (Lisbona) Biglietti dom 13 set (20:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Biglietti sab 19 set (20:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti ven 9 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Biglietti mar 13 ott (22:00) UCL: Galatasaray vs Barcellona RAMS Park (Istanbul) Biglietti sab 17 ott (18:00) Süper Lig: Gençlerbirliği vs Galatasaray Eryaman Stadium (Ankara) Biglietti mer 21 ott (18.45) UCL: LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Da definire dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Biglietti ven 30 ott (18.45) Süper Lig: Konyaspor vs Galatasaray Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) Biglietti

Come comprare i biglietti del Galatasaray

I biglietti ufficiali del Galatasaray possono essere acquistati tramite la piattaforma centralizzata turca Passo, e di solito vengono messi in vendita tra i 3 e i 5 giorni prima di ogni specifica giornata di gara. Le vendite si aprono in finestre di priorità scaglionate per i membri del club, i titolari di carte premium e infine il pubblico generale, anche se le partite più richieste raramente arrivano alla vendita libera.

Per acquistare i biglietti, gli spettatori devono prima registrarsi per una carta d'identità del tifoso obbligatoria, in base alle leggi sportive turche. Per registrarsi, puoi fare domanda online tramite il sito Passo Taraftar o l'app mobile. I visitatori internazionali, però, avranno bisogno dei dati del passaporto, di un numero di telefono e di una foto digitale.

In attesa della carta fisica per ottenere l'accesso digitale, puoi utilizzare la funzione di scansione QR dell'e-ticket nell'app mobile di Passo.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Galatasaray sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi posti tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Galatasaray?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le normali partite di Süper Lig del Galatasaray al RAMS Park variano generalmente da ₺1.500 a oltre ₺8.000 lire turche (€30-€150+), ma possono salire fino a ₺15.000-₺30.000+ (€100-€350+) per i posti VIP premium, i derby di alto profilo di Istanbul, contro Fenerbahçe o Beşiktaş, e le grandi notti di Champions League.

I prezzi variano nelle diverse categorie a seconda del settore e dell'anello selezionati al RAMS Park:

Curve Nord e Sud (Kuzey & Güney) : Dietro le porte, anello inferiore e superiore. Casa dei tifosi più rumorosi. I biglietti per le partite normali costano circa ₺700-₺1.200, arrivando fino a ₺3.000 per derby o sfide europee.

Settori angolari e laterali : Le curve che collegano le estremità dietro porta alle linee laterali. I biglietti per le partite normali costano circa ₺1.300-₺2.000, arrivando fino a ₺5.500 per derby o sfide europee.

Tribuna Est (Doğu) : Posti principali lungo la linea laterale, con eccellenti visuali di prima classe. I biglietti per le partite normali costano circa ₺2.500-₺4.500, arrivando fino a ₺10.000 per derby o sfide europee.

Tribuna Ovest / palchi VIP (Batı) : Tribuna principale con hospitality premium e suite di lusso. I biglietti o pacchetti per le partite normali costano circa ₺7.000-₺12.000, arrivando fino a oltre ₺30.000 per derby o sfide europee.

Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sul RAMS Park

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe del distretto di Sarıyer, sul lato europeo di Istanbul. È la casa del Galatasaray dalla sua apertura nel 2011 e ha una capienza di 53.978 spettatori.

Il precedente stadio del Galatasaray, l'Ali Sami Yen Stadium, in uso da oltre 60 anni e rinomato per la sua atmosfera incredibilmente intensa, era apparentemente sul punto di crollare e un grave disastro nello stadio avrebbe potuto verificarsi se fosse rimasto in uso.

Partite memorabili giocate al RAMS Park:

Il record di rumore : Nel 2011, durante l'infuocato derby del Galatasaray contro il Fenerbahçe, il pubblico appassionato dello stadio stabilì un Guinness World Record per il boato della folla più forte in uno stadio sportivo, raggiungendo un incredibile livello di 131,76 decibel, più forte del decollo di un motore a reazione!

Notti di Champions League : L'impianto ha ospitato spettacolari serate europee contro giganti continentali come Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Sono state evidenziate da enormi e mozzafiato coreografie che hanno coinvolto tutto lo stadio, create dal gruppo centrale di tifosi ultrAslan.

Record di energia solare: Il tetto dello stadio è ricoperto da oltre 10.000 pannelli solari. Questa configurazione ha generato 4,2 megawatt di elettricità, ottenendo un altro Guinness World Record per la produzione solare più potente da un tetto di uno stadio sportivo.

Record e statistiche del Galatasaray

Il Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fondato nel 1905, è il club più decorato della storia del calcio turco ed è l'unica squadra del Paese ad aver vinto importanti trofei europei.

Palmarès del club e principali trofei

Campionati della lega turca : 27 titoli

Coppa di Turchia : 19 titoli

Coppa UEFA : 1 titolo

Supercoppa UEFA : 1 titolo

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Più gol: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Il trionfo in Coppa UEFA del 2000

Il Galatasaray completò uno straordinario cammino europeo da imbattuto battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Copenaghen. Questo lo rese la prima e unica squadra turca a conquistare un importante titolo europeo.

Il quadruplete

Sotto la guida del leggendario allenatore Fatih Terim, il Galatasaray conquistò memorabilmente quattro trofei nella stagione 1999-2000: la Süper Lig turca, la Coppa di Turchia, la Coppa UEFA e, successivamente, la Supercoppa UEFA.







