Come acquistare i biglietti del Beşiktaş 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Süper Lig e altro ancora

Il Beşiktaş potrebbe aver perso terreno nella corsa al titolo nelle ultime stagioni, da quando ha conquistato la Süper Lig 2020/21, ma il clan dei Kara Kartallar ('Aquile Nere') spera che questa sia la stagione del ritorno ai vertici del calcio turco. Puoi prenotare oggi i biglietti per vedere il Beşiktaş in azione.

L'ex tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha ricevuto il compito di riaccendere la fervente tifoseria del Beşiktaş, dopo che il club di Istanbul ha chiuso ben distante dalle squadre di testa della Süper Lig nella scorsa stagione, sotto i 9 mesi di gestione di Sergen Yalcin.

Il Beşiktaş vuole partire con il piede giusto in questa stagione. La speranza è che gli acquisti estivi, tra cui spiccano Leandro Trossard e Dušan Vlahović, insieme alla coppia di centrocampisti turchi Orkun Kökçü e Salih Özcan, si inseriscano subito al meglio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Beşiktaş, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Beşiktaş

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti ven 11 set (20:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti gio 17 set (22:00) UEL: Beşiktaş vs Marsiglia Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti dom 20 set (20:00) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) Biglietti dom 11 ott (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti gio 15 ott (21:00) UEL: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Biglietti dom 18 ott (18:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti gio 22 ott (22:00) UEL: Beşiktaş vs Crystal Palace Tüpraş Stadium (Istanbul) Da definire dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti dom 1 nov (18:00) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Beşiktaş

I biglietti ufficiali per le partite del Beşiktaş vengono venduti esclusivamente tramite la piattaforma Passo, o l'app mobile Passo, e di solito vengono messi in vendita solo 3-5 giorni prima di ogni specifica giornata di gara.

A causa delle rigide leggi sportive turche pensate per prevenire violenza e bagarinaggio, ogni biglietto deve essere collegato elettronicamente a una carta identificativa personalizzata per tifosi chiamata Passo Taraftar Card, precedentemente nota come Passolig. Non puoi entrare allo stadio o acquistare un biglietto senza averne una.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Beşiktaş sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Beşiktaş?

I biglietti ufficiali del Beşiktaş per le normali partite di campionato al Tüpraş Stadium di Istanbul vanno in genere da 760 TRY a oltre 5.000 TRY, ma possono salire fino a oltre 19.000 TRY per i derby di Istanbul di alto profilo o per le grandi notti europee.

I prezzi variano tra le diverse categorie a seconda del settore e del livello che selezioni al Tüpraş Stadium:

Curva Nord (Kuzey) : Dietro la porta; il settore più caldo, casa dei gruppi di tifosi più appassionati e rumorosi. I biglietti per le partite normali costano circa 760-1.500 TRY.

Curva Sud (Güney) : Dietro la porta; una zona tifosi più tranquilla rispetto all'equivalente della Nord. I biglietti per le partite normali costano circa 760-1.500 TRY.

Tribuna Est (Doğu) : Lato principale del campo; visuale eccellente e ampia sulla linea laterale; più calda e rumorosa della Tribuna Ovest. I biglietti per le partite normali costano circa 1.500-4.500+ TRY.

Tribuna Ovest (Batı) : Tribuna principale; ospita la tribuna stampa, i palchi di lusso e offre una visuale delle panchine. I biglietti per le partite normali costano circa 1.500-5.000+ TRY.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sul Tüpraş Stadium

Il Tüpraş Stadium è un moderno impianto sportivo situato nel cuore di Istanbul, proprio sul margine del suggestivo stretto del Bosforo. È ampiamente considerato una delle sedi calcistiche più belle del mondo, con vista sulle acque dove l'Europa incontra l'Asia. Lo stadio può ospitare circa 42.684 tifosi ed è la casa appassionata del Beşiktaş dal 2016.

Nel 1947 Istanbul inaugurò il suo primo grande impianto sportivo moderno sull'attuale sito del Tüpraş Stadium, chiamato İnönü Stadium. Per oltre 60 anni è stato un leggendario tempio del calcio, condiviso a tratti dai più grandi club della città. Nel 2013 il Beşiktaş ha abbattuto la vecchia struttura per costruire da zero il Tüpraş Stadium.

Oltre allo sport, la struttura funge anche da grande spazio per concerti, ospitando leggendarie esibizioni rock di band come i Guns N' Roses.

Partite memorabili disputate al Tüpraş Stadium:

Supercoppa UEFA (2019) : La prima grande finale europea disputata nello stadio è stata una sfida tutta inglese in notturna. Dopo un emozionante 2-2 dopo i tempi supplementari, il Liverpool ha vinto il trofeo ai rigori contro il Chelsea. La partita ha anche fatto la storia perché Stéphanie Frappart è diventata la prima donna ad arbitrare una grande finale maschile UEFA.

Finale di UEFA Europa League (2026) : Sostenuto da migliaia di tifosi inglesi in trasferta e osservato dal Principe William dalle lounge VIP, l'Aston Villa ha travolto con un netto 3-0 lo SC Freiburg, conquistando il suo primo grande trofeo continentale in oltre quattro decenni.

'Miracolo di Istanbul' : Il Beşiktaş sembrava completamente spacciato dopo essere andato sotto 3-0 nel primo tempo contro il Benfica. Tuttavia, trascinata da un pubblico assordante, la squadra di casa ha firmato una delle più grandi rimonte di sempre in Champions League. I gol nella ripresa di Cenk Tosun, Ricardo Quaresma e Vincent Aboubakar hanno fissato il punteggio sul 3-3, mandando in estasi i tifosi del Beşiktaş.

Preservare la storia: Poiché lo stadio sorge in un'area storica altamente sensibile vicino a palazzi di epoca ottomana, il suo esterno presenta colonne classiche rivestite in pietra calcarea naturale, così da fondersi magnificamente con l'ambiente circostante. Anche la storica parete meridionale 'Eski Açık' dell'originario stadio del 1947 è stata preservata e integrata direttamente nel progetto.

Record e statistiche del Beşiktaş

Fondato nel 1903, il Beşiktaş, Beşiktaş J.K., detiene alcuni dei record più notevoli nella storia del calcio turco.

Palmarès del club e principali trofei

Campionati turchi : 21 titoli

Coppa di Turchia : 11 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Più gol: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

L'unico campione imbattuto

Il Beşiktaş è stata la prima squadra, e finora l'unica, a vincere la moderna Süper Lig turca senza perdere una sola partita, chiudendo imbattuta la stagione 1991-92.

La serie di imbattibilità più lunga

Le 'Aquile Nere' detengono il record per la più lunga serie senza sconfitte nella storia del campionato turco, con 56 partite tra il 1991 e il 1992.

L'onore dell'emblema nazionale

Il Beşiktaş è l'unico club turco autorizzato a inserire direttamente la bandiera nazionale turca all'interno del proprio logo. Questo privilegio è stato concesso dopo aver rappresentato l'intera nazionale turca in una partita contro la Grecia nel 1952.















