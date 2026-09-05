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Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Vlahovic sfiora la rissa con Skriniar nel derby tra Besiktas e Fenerbahce: contatto e insulti, l'ex attaccante della Juventus ha segnato ancora

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Fenerbahce vs Besiktas
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Besiktas

L'ex attaccante della Juventus subito protagonista in Turchia col goal decisivo nel derby tra Besiktas e Fenerbahce. Durante la partita anche un duro scontro tra Dusan Vlahovic e Milan Skriniar.

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Dusan Vlahovic è già protagonista in Turchia.

All'ex attaccante della Juventus sono bastate poche settimane per prendersi la scena con la maglia del Besiktas.

Vlahovic, dopo la tripletta contro il Corum, ha infatti deciso anche il sentitissimo derby contro il Fenerbahce. Ma non solo.

Il serbo durante la partita ha infatti sfiorato la rissa con un altro ex giocatore del nostro campionato, ovvero Milan Skriniar.

  • LA RISSA SFIORATA CON SKRINIAR

    Dusan Vlahovic è stato marcato molto stretto per tutta la partita da Milan Skriniar.

    I due hanno così finito col battibeccare spesso, fino a sfiorare la rissa. Dopo un testa contro testa e una spinta, l'ex attaccante della Juventus è caduto a terra per qualche secondo.

    Una volta rialzatosi ha continuato a insultare ripetutamente Skriniar in italiano, mentre compagni e avversari cercavano di calmarlo.

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  • ENTRAMBI A SEGNO

    I due peraltro sono peraltro entrambi andati a segno durante il derby di Istanbul.

    Il primo a segnare è stato Milan Skriniar, che aveva portato in vantaggio il Fenerbahce al 26'.

    Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio firmato da Yilmaz, è stato Vlahovic a trovare la via della rete.

    L'ex attaccante della Juventus ha segnato praticamente a porta vuota coronando una bella azione del Besiktas in contropiede.

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  • QUATTRO GOAL DI VLAHOVIC IN TURCHIA

    Dopo sole tre presenze in Super Lig, di cui due da titolare, Vlahovic ha così già realizzato quattro goal.

    Una settimana fa infatti il serbo aveva segnato addirittura una tripletta contro il Corum nella vittoria per 6-2 del Besiktas.

    Decisamente più pesante il goal realizzato nel finale contro il Fenerbahce, che ha regalato alla sua squadra la vittoria in una sfida molto sentita.

    Di certo Vlahovic è già al centro del progetto di Vincenzo Italiano. Tecnico che lo aveva già allenato alla Fiorentina e lo ha fortemente voluto al Besiktas.

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