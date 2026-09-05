Dopo sole tre presenze in Super Lig, di cui due da titolare, Vlahovic ha così già realizzato quattro goal.

Una settimana fa infatti il serbo aveva segnato addirittura una tripletta contro il Corum nella vittoria per 6-2 del Besiktas.

Decisamente più pesante il goal realizzato nel finale contro il Fenerbahce, che ha regalato alla sua squadra la vittoria in una sfida molto sentita.

Di certo Vlahovic è già al centro del progetto di Vincenzo Italiano. Tecnico che lo aveva già allenato alla Fiorentina e lo ha fortemente voluto al Besiktas.