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Dusan Vlahovic è già protagonista in Turchia.
All'ex attaccante della Juventus sono bastate poche settimane per prendersi la scena con la maglia del Besiktas.
Vlahovic, dopo la tripletta contro il Corum, ha infatti deciso anche il sentitissimo derby contro il Fenerbahce. Ma non solo.
Il serbo durante la partita ha infatti sfiorato la rissa con un altro ex giocatore del nostro campionato, ovvero Milan Skriniar.