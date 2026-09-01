Nonostante abbia guidato la classifica del campionato turco in ben 28 occasioni, un record, il Fenerbahçe di Istanbul ha sofferto ultimamente di una vera e propria sindrome del secondo posto, chiudendo da vicecampione in ognuna delle ultime cinque stagioni e perdendo il duello con il Galatasaray in quattro campionati consecutivi di Süper Lig.

Riuscirà finalmente a spezzare il dominio dei rivali cittadini? Puoi entrare a far parte della caldissima tifoseria del Fenerbahçe prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.

Essendo uno dei club polisportivi più vincenti, ricchi e sostenuti della Turchia, il Fenerbahçe vanta un'enorme base di tifosi a livello globale, con una stima di 25-35 milioni di sostenitori in tutto il mondo. Uno dei motivi principali per cui gli appassionati di calcio amano vedere in azione il gigante di Istanbul è che le partite allo stadio Şükrü Saracoğlu offrono atmosfere elettrizzanti e ad altissima intensità nel giorno gara.

Con un'intera serie di nuovi arrivi di grande nome, come Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake e Romelu Lukaku, si preannuncia una stagione da ricordare per il Fenerbahçe. Lascia che GOAL ti spieghi tutto su come assicurarti un posto, quanto costano i biglietti e molto altro.

Prossime partite del Fenerbahçe

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 5 set (20:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti gio 10 set (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Roma Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti lun 14 set (20:00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Biglietti dom 20 set (17:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti dom 11 ott (18:00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Biglietti mer 14 ott (20:00) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Biglietti dom 18 ott (18:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti mar 20 ott (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Biglietti

Come comprare i biglietti del Fenerbahçe

Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Fenerbahçe tramite Passo oppure presso la biglietteria dello stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Per registrarti su Passo, o sull'app mobile Passo, che è il sistema ufficiale di biglietteria del calcio turco, avrai bisogno dei dati del tuo documento d'identità o del passaporto.

I biglietti ufficiali vengono solitamente messi in vendita 3-5 giorni prima della partita, anche se per le gare ad alta richiesta possono esserci finestre di vendita diverse o una priorità riservata ai soci del club, quindi controllare gli annunci in anticipo è fondamentale.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Fenerbahçe sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Fenerbahçe?

I biglietti ufficiali per le partite del Fenerbahçe allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul vanno generalmente da 30 € a 100 € circa, approssimativamente 1.200-3.800+ TL, per le normali partite di Süper Lig, con prezzi che dipendono molto dall'avversaria e dal settore scelto.

Lo stadio del Fenerbahçe è suddiviso in diversi settori e anelli principali:

Dietro le porte / Kale Arkası (curve Nord / Migros e Spor Toto/Sud): sono i settori dei tifosi più appassionati e rumorosi, inclusi gli ultras principali. I biglietti vanno da $30 a $50 per le normali partite di campionato.

Anelli superiori / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): posti rialzati lungo i lati del campo, che offrono un'ottima visuale. I biglietti vanno da 40 € a 65 €.

Anelli inferiori / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): posti premium a bordo campo lungo le linee laterali, che garantiscono grande vicinanza ai giocatori e alle panchine. I biglietti vanno da 70 € a 100 €+ per le partite standard.

Pacchetti VIP e Hospitality: comprendono accesso alle lounge di lusso, catering e posti centrali di primo livello. I prezzi vanno da 150 € a 300 €+.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sullo stadio Şükrü Saracoğlu

Lo stadio Şükrü Saracoğlu, attualmente noto per ragioni di sponsorizzazione come Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, è una delle arene calcistiche più leggendarie, intimidatorie e storicamente significative d'Europa. La sua appassionata tifoseria lo venera spesso come "Il Tempio".

Situato nel vivace quartiere di Kadıköy, nella parte asiatica di Istanbul, questo impianto interamente con posti a sedere da 47.430 a 50.530 spettatori serve è stato la casa del gigante polisportivo turco Fenerbahçe sin dalla sua apertura nel 1908.

Tra le partite memorabili disputate allo stadio Şükrü Saracoğlu ci sono le seguenti:

Finale di Coppa UEFA (2009) : lo stadio ha ospitato l'ultima finale di Coppa UEFA, con lo Shakhtar Donetsk che ha battuto il Werder Brema 2-1. Luiz Adriano ha aperto le marcature per lo Shakhtar, Naldo ha pareggiato per il Brema e Jadson ha segnato lo storico gol vittoria ai supplementari al 97'.

Il leggendario derby del 6-0 (2002) : nel capitolo più famoso del feroce Derby Intercontinentale, il Fenerbahçe ha dominato totalmente gli arcirivali del Galatasaray. Nonostante fosse rimasto in 10 uomini, il Fenerbahçe ha segnato sei gol senza risposta, culminati con la rete finale di Ümit Özat. Il punteggio di "6-0" resta una parte centrale del folklore del club.

La tripletta di Şanlı contro il Manchester United (2004) : in una scintillante partita della fase a gironi di Champions League, l'eroe di culto Tuncay Şanlı ha segnato una tripletta mozzafiato, compresa una spettacolare rovesciata, per affondare il Manchester United di Alex Ferguson.

Il prato del prete: prima che esistesse qualsiasi struttura in cemento, il terreno su cui ora sorge lo stadio Şükrü Saracoğlu era noto come Papazın Çayırı (Il prato del prete). Fu il primo campo da calcio ufficiale del Paese, dove si disputarono le prime partite della Istanbul Football League.

Record e statistiche del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü, fondato nel 1907, è uno dei club polisportivi più antichi, vincenti e appassionatamente sostenuti della Turchia. La squadra di calcio ha una storia ricca di record leggendari e di un enorme palmarès.

Palmarès del club e principali trofei

Campionati turchi : 28 titoli

Coppa di Turchia : 7 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze, ufficiali: Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Più gol: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La striscia d'imbattibilità definitiva

Incredibilmente, il Fenerbahçe ha vinto le stagioni 1912-13 e 1922-23 della Istanbul Football League senza subire nemmeno un gol. Più di recente, il club ha fissato un nuovo traguardo domestico dell'era moderna completando una striscia di 32 partite di campionato senza sconfitte tra il 2023 e il 2024.

Cosa c'è in un nome?

"Fenerbahçe" si traduce letteralmente in turco come "Giardino del faro". Prende il nome dallo storico faro situato sul promontorio di Fenerbahçe a Istanbul. I colori originali del club erano giallo e bianco, in linea con i narcisi che fiorivano attorno al faro, prima del passaggio al giallo e blu navy nel 1910.

La notte europea contro il Bordeaux

Il Fenerbahçe sorprese notoriamente i campioni di Francia del Bordeaux eliminandoli al primo turno della Coppa dei Campioni nel 1985. All'epoca fu un'impresa clamorosa che cambiò la percezione del calcio turco in tutta Europa.



