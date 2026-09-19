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Salah annienta Leao: 4-0 clamoroso del Trabzonzpor contro il Galatasaray

Superlig
Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
M. Salah
R. Leao

Risultato a sorpresa nella Super Lig turca, prima sconfitta stagionale per i giallorossi di Istanbul.

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Il big match della 6ª giornata della Super Lig finisce con una clamorosa goleada. La vittima? Il Galatasaray.

Al Papara Park il Trabzonspor si impone con un sonoro 4-0 contro i giallorossi di Istanbul, che incassano la prima sconfitta stagionale.

Il protagonista assoluto di serata è Mohamed Salah, che entra in tutti i goal: apre i giochi al 4', serve a Noah Saviolo l'assist per il 2-0, prima dell'intervallo firma la doppietta personale e all'80' mette la ciliegina sulla torta con la tripletta.

Serata da dimenticare per Rafael Leao, in campo per 90' e compagni, il Galatasaray chiude la gara con due espulsioni: quella dell'allenatore OkanBuruk per doppia ammonizione e quella di Lesley Ugochukwu nel finale.

Il Galatasaray resta momentaneamente in vetta alla classifica con 13 punti in attesa del risultato del Besiktas contro l'Amedspor. Il Trabzonspor, che comincia al meglio con il nuovo allenatore Thomas Reis, sale a quota 10 punti.

  • IL TABELLINO

    Trabzonspor-Galatasaray 4-0


    Marcatori: 4', 44' e 80' Salah (T), 39' Saviolo (T).


    TRABZONSPOR (4-2-3-1): Onana; Pina, Nwaiwu, Savic (89' Ozkacar), Eskihellac; Kabasakal, Fabinho; Salah (89' Sismir), Muci (59' Tufan), Saviolo (73' Lopes Cabral); Franculino (59' Onuachu). All. Reis.


    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai (73' Karatas), Sanchez, Bardakci, Jakobs (68' Elmali); Torreira (68' Ugochukwu), Gabriel Sara (68' Batrakov); Sane, Akgun, Leao; Gul (46' B. Yilmaz). All. Buruk.


    ARBITRO: Kolak.


    AMMONITI: Muci (T), Savic (T), Salah (T), Onana (T), Sane (G).


    ESPULSI: per doppia ammonizione Buruk (G), Ugochukwu (G).

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