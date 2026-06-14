Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Serie D

Serie D - Generale

Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Serie D, calendario e risultati

sabato 19 settembre
Gela badge
Gela
GEL
0
Enna Calcio badge
Enna Calcio
ENA
0
FIN
domenica 20 settembre
US Fezzanese badge
US Fezzanese
FEZ
0
ASDC Gozzano badge
ASDC Gozzano
GOZ
2
FIN
Chievo Verona badge
Chievo Verona
ACV
2
Virtus CiseranoBergamo badge
Virtus CiseranoBergamo
VIR
1
FIN
martedì 29 settembre
Alessandria badge
Alessandria
ALE
ASD Imperia badge
ASD Imperia
IMP
venerdì 25 settembre
SN Notaresco badge
SN Notaresco
SNN
Pietralunga badge
Pietralunga
PIE
Enna Calcio badge
Enna Calcio
ENA
Licata badge
Licata
LIC
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Live
Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Toluca crestToluca96122091119
S
V
V
V
V
2CD Guadalajara crestCD Guadalajara9531178918
D
V
V
D
V
3CF America crestCF America8521178917
D
S
V
V
V
4Cruz Azul crestCruz Azul95041615115
S
V
V
V
S
5Monterrey crestMonterrey
1 - 1
94231511414
D
V
D
S
S
Ultimo aggiornamento 48 minuti fa
Altro

Betting spotlight

Betting on Ligue 1 amidst Monaco and Marseille’s differing fortunes
Vedi altri articoli sulle scommesse