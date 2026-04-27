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De Rossi Ostiamare
Marco Trombetta

Serie D, tutte le squadre promosse in Serie C per la stagione 2026/2027

Serie C
Serie D

Quali squadre sono state promosse in Serie C dalla Serie D in questa stagione: la lista completa girone per girone.

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  • GIRONE A

    Il Vado ha conquistato matematicamente la promozione in Serie C, che mancava addirittura da 78 anni.

    Il club ligure è famoso per aver vinto la prima storica edizione della Coppa Italia.

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  • GIRONE B

    Assenza lunghissima tra i professionisti anche per la Folgore Caratese, la squadra di Michele Criscitiello, promossa nel girone B.

    Mancavano in Serie C da quasi 80 anni.

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  • Treviso gfxGOAL

    GIRONE C

    Sono stati invece 13 gli anni d'attesa per il Treviso prima di tornare tra i professionisti. I veneti hanno dominato e vinto con diverse giornate d'anticipo il Girone C.

  • GIRONE D

    Ancora tutto aperto nel Girone D: ad una giornata dal termine si giocano tutto il Desenzano (74 punti) e il Lentigione (72). In caso di arrivo a pari punti si disputerebbe uno spareggio in campo neutro.

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  • GIRONE E

    Quattro anni tra i dilettanti prima di tornare in Serie C per il Grosseto, dominatore del Girone E. Ennesimo trionfo per il tecnico Paolo Indiani, capace di vincere cinque campionati di Serie D in carriera.

  • Genoa CFC v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    GIRONE F

    Nel Girone F si è coronato il sogno di Daniele De Rossi e del suo Ostiamare, di ritorno tra i professionisti dopo oltre 35 anni di attesa.

    Un piccolo miracolo per DDR, diventato proprietario del club a gennaio 2025.

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  • GIRONE G

    Ed eccoci alla vera dominatrice della categoria, la Scafatese, promossa da imbattuta con addirittura 6 giornate d'anticipo.

    Il club campano mancava dalla Serie C da 13 anni.

  • GIRONE H

    Promozione abbastanza agevole anche per il Barletta nel Girone H. La squadra pugliese torna così tra i pro dopo 11 anni d'attesa.

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  • GIRONE I

    Tutto ancora in gioco ad una giornata dal termine, con una grande favorita però: il Savoia.

    Con tre punti il club campano sarebbe matematicamente promosso in Serie C.

    Sperano ancora Nissa e Reggina: qui tutte le possibili combinazioni.

  • TUTTE LE SQUADRE PROMOSSE IN SERIE C DALLA SERIE D: LA LISTA COMPLETA

    - Girone A: Vado

    - Girone B: Folgore Caratese

    - Girone C: Treviso

    - Girone D: Desenzano o Lentigione

    - Girone E: Grosseto

    - Girone F: Ostiamare

    - Girone G: Scafatese

    - Girone H: Barletta

    - Girone I: Savoia, Nissa o Reggina

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