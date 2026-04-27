Serie D, tutte le squadre promosse in Serie C per la stagione 2026/2027
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GIRONE A
Il Vado ha conquistato matematicamente la promozione in Serie C, che mancava addirittura da 78 anni.
Il club ligure è famoso per aver vinto la prima storica edizione della Coppa Italia.
GIRONE B
Assenza lunghissima tra i professionisti anche per la Folgore Caratese, la squadra di Michele Criscitiello, promossa nel girone B.
Mancavano in Serie C da quasi 80 anni.
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- GOAL
GIRONE C
Sono stati invece 13 gli anni d'attesa per il Treviso prima di tornare tra i professionisti. I veneti hanno dominato e vinto con diverse giornate d'anticipo il Girone C.
GIRONE D
Ancora tutto aperto nel Girone D: ad una giornata dal termine si giocano tutto il Desenzano (74 punti) e il Lentigione (72). In caso di arrivo a pari punti si disputerebbe uno spareggio in campo neutro.
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GIRONE E
Quattro anni tra i dilettanti prima di tornare in Serie C per il Grosseto, dominatore del Girone E. Ennesimo trionfo per il tecnico Paolo Indiani, capace di vincere cinque campionati di Serie D in carriera.
- Getty Images Sport
GIRONE F
Nel Girone F si è coronato il sogno di Daniele De Rossi e del suo Ostiamare, di ritorno tra i professionisti dopo oltre 35 anni di attesa.
Un piccolo miracolo per DDR, diventato proprietario del club a gennaio 2025.
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GIRONE G
Ed eccoci alla vera dominatrice della categoria, la Scafatese, promossa da imbattuta con addirittura 6 giornate d'anticipo.
Il club campano mancava dalla Serie C da 13 anni.
GIRONE H
Promozione abbastanza agevole anche per il Barletta nel Girone H. La squadra pugliese torna così tra i pro dopo 11 anni d'attesa.
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GIRONE I
Tutto ancora in gioco ad una giornata dal termine, con una grande favorita però: il Savoia.
Con tre punti il club campano sarebbe matematicamente promosso in Serie C.
Sperano ancora Nissa e Reggina: qui tutte le possibili combinazioni.
TUTTE LE SQUADRE PROMOSSE IN SERIE C DALLA SERIE D: LA LISTA COMPLETA
- Girone A: Vado
- Girone B: Folgore Caratese
- Girone C: Treviso
- Girone D: Desenzano o Lentigione
- Girone E: Grosseto
- Girone F: Ostiamare
- Girone G: Scafatese
- Girone H: Barletta
- Girone I: Savoia, Nissa o Reggina
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