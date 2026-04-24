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Reggina v Como - Serie BGetty Images Sport
Marco Trombetta

Savoia, Nissa o Reggina a pari punti, chi va in Serie C? Spareggio, scontri diretti, differenza reti, classifica avulsa, il regolamento della Serie D

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Il regolamento in Serie D in caso di arrivo al primo posto a pari punti tra due o più squadre: nel Girone I è sfida aperta tra Savoia, Nissa e Reggina per la promozione diretta in Serie C.

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  • SAVOIA E NISSA A PARI PUNTI: CHI VIENE PROMOSSO IN SERIE C?

    A due giornate dalla fine, Savoia e Nissa condividono il primo posto in classifica nel Girone I di Serie D.

    Chi andrebbe in Serie C tra le due squadre in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato?

    Non saranno gli scontri diretti o la differenza reti a decidere chi sarà promosso, bensì uno spareggio in gara unica in campo neutro.

    In corsa c'è anche la Reggina, attualmente distanziata di tre punti. Il discorso ovviamente in cambia, qualora i calabresi dovessero concludere il campionato in vetta a pari punti con una tra Savoia e Nissa.

    E in caso di arrivo a tre?


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  • SAVOIA, NISSA E REGGINA A PARI PUNTI: CHI VIENE PROMOSSO IN SERIE C?

    Nell'eventualità di un clamoroso arrivo a tre squadre in vetta alla classifica (mai successo nella storia della Serie D) si utilizzerà la classifica avulsa - ossia i punti conquistati negli scontri diretti - per decidere chi disputerebbe lo spareggio.

    Classifica già definita, con Reggina e Nissa che si giocherebbero la promozione nello spareggio, tagliando fuori il Savoia.

    Ecco nel dettaglio la classifica avulsa:

    REGGINA  8 punti   

    NISSA   4 punti 

    SAVOIA 3 punti

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