Getty Images Sport
Savoia, Nissa o Reggina a pari punti, chi va in Serie C? Spareggio, scontri diretti, differenza reti, classifica avulsa, il regolamento della Serie D
Pubblicità
SAVOIA E NISSA A PARI PUNTI: CHI VIENE PROMOSSO IN SERIE C?
A due giornate dalla fine, Savoia e Nissa condividono il primo posto in classifica nel Girone I di Serie D.
Chi andrebbe in Serie C tra le due squadre in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato?
Non saranno gli scontri diretti o la differenza reti a decidere chi sarà promosso, bensì uno spareggio in gara unica in campo neutro.
In corsa c'è anche la Reggina, attualmente distanziata di tre punti. Il discorso ovviamente in cambia, qualora i calabresi dovessero concludere il campionato in vetta a pari punti con una tra Savoia e Nissa.
E in caso di arrivo a tre?
SAVOIA, NISSA E REGGINA A PARI PUNTI: CHI VIENE PROMOSSO IN SERIE C?
Nell'eventualità di un clamoroso arrivo a tre squadre in vetta alla classifica (mai successo nella storia della Serie D) si utilizzerà la classifica avulsa - ossia i punti conquistati negli scontri diretti - per decidere chi disputerebbe lo spareggio.
Classifica già definita, con Reggina e Nissa che si giocherebbero la promozione nello spareggio, tagliando fuori il Savoia.
Ecco nel dettaglio la classifica avulsa:
REGGINA 8 punti
NISSA 4 punti
SAVOIA 3 punti
- PubblicitàPubblicità