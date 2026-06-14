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Taranto Loiodice
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Follia dei tifosi del Taranto: fanno invasione e aggrediscono Loiodice dopo la mancata promozione in Serie D

Serie D

Brutto episodio nella finale dei playoff di Eccellenza per salire in Serie D.

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Momenti di altissima tensione al fischio finale di Gladiator-Taranto: invasione di campo dei tifosi e aggressione ai danni dei calciatori del Taranto.


Tutto è accaduto sul campo neutro di Massafra, dove si giocava la finale dei playoff promozione di Eccellenza con in palio la Serie D.


Il Gladiator, formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha vinto 2-1 all'ultimo respiro, al 94' un goal su calcio d'angolo (con il pallone colpito di nuca da Giorgio) ha deciso l'incontro e regalato la promozione alla squadra campana. Scatenando invece la rabbia dei tifosi pugliesi.

  • INVASIONE DI CAMPO E AGGRESSIONE AI CALCIATORI

    Subito dopo il triplice fischio, la delusione per la sfumata promozione ha lasciato spazio alla rabbia di una parte dei tifosi rossoblù.


    Un gruppo consistente di supporter provenienti dalla Curva del Taranto ha sfondato un cancello facendo irruzione in campo.


    Sono seguiti momenti concitati, con i calciatori aggrediti nel parapiglia.

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  • AGGREDITO LOIODICE

    A farne le spese è stato soprattutto Nicola Loiodice: il capitano del Taranto è stato raggiunto da un calcio durante il parapiglia scoppiato dopo l'invasione.


    Loiodice è noto anche agli appassionati della Kings League, che lo hanno recentemente visto con la maglia degli FC Ceasar. Loiodice a dicembre ha rinunciato al Mondiale di Kings League in Brasile per portare avanti il percorso con il Taranto.

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  • INTERVIENTE LA POLIZIA

    La situazione è rapidamente degenerata ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.


    Gli agenti di Polizia, in tenuta antisommossa, sono intervenuti per riportare la calma in campo, contenere i facinorosi e ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno dello stadio. Da segnalare anche una rissa sugli spalti tra i tifosi delle due squadre, disordini anche fuori dallo stadio.

  • LE IMMAGINI

    Le immagini dell'invasione e del calcio a Loiodice da Antenna Sud:




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