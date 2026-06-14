Momenti di altissima tensione al fischio finale di Gladiator-Taranto: invasione di campo dei tifosi e aggressione ai danni dei calciatori del Taranto.





Tutto è accaduto sul campo neutro di Massafra, dove si giocava la finale dei playoff promozione di Eccellenza con in palio la Serie D.





Il Gladiator, formazione di Santa Maria Capua Vetere, ha vinto 2-1 all'ultimo respiro, al 94' un goal su calcio d'angolo (con il pallone colpito di nuca da Giorgio) ha deciso l'incontro e regalato la promozione alla squadra campana. Scatenando invece la rabbia dei tifosi pugliesi.