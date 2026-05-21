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Serie A

Serie A - Generale

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Serie A, calendario e risultati

venerdì 25 settembre
Juventus badge
Juventus
JUV
S.S.D. Napoli Femminile badge
S.S.D. Napoli Femminile
NAP
DAZN
Lazio badge
Lazio
LAZ
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
DAZN
Calcio Como 1907 badge
Calcio Como 1907
COM
AC Milan badge
AC Milan
MIL
DAZN
sabato 26 settembre
Ternana Femminile badge
Ternana Femminile
TER
Como Women badge
Como Women
COM
DAZN
Inter badge
Inter
INT
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
DAZN
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
Roma badge
Roma
ROM
DAZN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1AC Milan crestAC Milan00000000
2Calcio Como 1907 crestCalcio Como 190700000000
3Como Women crestComo Women00000000
4Fiorentina crestFiorentina00000000
5Inter crestInter00000000
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