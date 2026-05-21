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girelli italia femminile 2025Getty Images
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La rivoluzione del calcio femminile passa dal marketing: il futuro delle calciatrici tra identità digitale, personal brand e creator economy

Calcio Femminile
Serie A

Presentato un piano strategico per formare calciatrici-brand tra creator economy e sviluppo professionale.

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La rivoluzione del calcio femminile passa oggi anche dal marketing, dalla costruzione dell’identità digitale e dalla valorizzazione delle atlete come professioniste dentro e fuori dal campo.

In un movimento in continua crescita e sviluppo, Assist Women, tra le principali agenzie del panorama femminile, ha annunciato una partnership strategica con Deloitte Digital dedicata allo sviluppo professionale delle calciatrici italiane.

L’obiettivo della collaborazione è accompagnare le atlete nella costruzione del proprio personal brand, nella gestione della propria presenza mediatica e nella preparazione professionale oltre la carriera sportiva, aprendo una nuova fase per l’intero ecosistema del calcio femminile italiano.

  • PERSONAL BRAND E CREATOR ECONOMY

    L’iniziativa nasce per “accompagnare lo sviluppo professionale delle calciatrici italiane, valorizzare la loro identità digitale e garantire competenze utili lungo l’intero arco della carriera e oltre”.

    Le giocatrici professioniste oggi sono chiamate ad affrontare sfide sempre più articolate: carriere sportive spesso concentrate in pochi anni, una crescente esposizione mediatica e la necessità di pianificare in maniera strutturata il proprio personal brand.

    La partnership introduce così un programma specificamente studiato per il calcio femminile, con un approccio multidisciplinare che comprende aspetti istituzionali, formazione strategica sui contenuti digitali, sviluppo dell’identità “athlete-as-a-brand”, creator economy e preparazione professionale “off the pitch”.

    L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare le calciatrici anche in creator e media autonome, inserendole in una visione internazionale sempre più moderna dell’eccellenza sportiva.

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  • IL RUOLO DI ASSIST WOMEN

    Per Assist Women il progetto sarà guidato dal CEO Alessandro Orlandi, chiamato a supervisionare gli aspetti di mentorship, tutela professionale e sviluppo delle atlete.

    La società ha evidenziato come il coinvolgimento diretto del management permetta di costruire un’offerta aderente alle esigenze reali delle calciatrici e del loro ecosistema professionale.

    Questa partnership nasce per offrire alle calciatrici strumenti concreti per crescere non solo come atlete, ma anche come professioniste consapevoli del proprio valore. Come Assist Women, il nostro ruolo è accompagnarle con una visione completa, dalla carriera sportiva alla valorizzazione della loro immagine e delle opportunità fuori dal campo”, ha dichiarato Alessandro Orlandi.

    La strategia punta quindi a consolidare un modello in cui la figura della calciatrice non venga più considerata esclusivamente sotto il profilo sportivo, ma anche come soggetto capace di sviluppare progetti personali, opportunità commerciali e percorsi professionali paralleli.

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  • DELOITTE E I SERVIZI PER LE ATLETE

    All’interno della collaborazione, Deloitte Digital avrà il compito di sviluppare servizi integrati legati all’Athlete Economy, comprendenti ricerca, progettazione e produzione di contenuti digitali, oltre a programmi di formazione personalizzati sulle diverse fasi della carriera agonistica delle atlete.

    Nel dettaglio, Deloitte Digital coordinerà attività legate alla gestione dell’identità professionale delle giocatrici, adattando strumenti e servizi alle esigenze specifiche delle calciatrici professioniste e non professioniste.

    Mettiamo a sistema conoscenze e competenze multidisciplinari per supportare l’atleta in un percorso che possa combinare consapevolezza, pianificazione e una gestione efficace della propria identità professionale fin dal momento zero”, ha spiegato Michele Chiaramondia, Partner Deloitte Digital e Creator Economy & Immersive Tech Leader.

    Lo stesso Chiaramondia ha aggiunto che il progetto punta a garantire “una gamma sempre più sofisticata di prodotti e servizi personalizzati per il futuro delle calciatrici professioniste e non, anche nei formati emergenti creator-led”.