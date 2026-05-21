La rivoluzione del calcio femminile passa dal marketing: il futuro delle calciatrici tra identità digitale, personal brand e creator economy

All’interno della collaborazione, Deloitte Digital avrà il compito di sviluppare servizi integrati legati all’Athlete Economy, comprendenti ricerca, progettazione e produzione di contenuti digitali, oltre a programmi di formazione personalizzati sulle diverse fasi della carriera agonistica delle atlete.

Nel dettaglio, Deloitte Digital coordinerà attività legate alla gestione dell’identità professionale delle giocatrici, adattando strumenti e servizi alle esigenze specifiche delle calciatrici professioniste e non professioniste.

“Mettiamo a sistema conoscenze e competenze multidisciplinari per supportare l’atleta in un percorso che possa combinare consapevolezza, pianificazione e una gestione efficace della propria identità professionale fin dal momento zero”, ha spiegato Michele Chiaramondia, Partner Deloitte Digital e Creator Economy & Immersive Tech Leader.

Lo stesso Chiaramondia ha aggiunto che il progetto punta a garantire “una gamma sempre più sofisticata di prodotti e servizi personalizzati per il futuro delle calciatrici professioniste e non, anche nei formati emergenti creator-led”.



