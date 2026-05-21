La rivoluzione del calcio femminile passa dal marketing: il futuro delle calciatrici tra identità digitale, personal brand e creator economy

La rivoluzione del calcio femminile passa oggi anche dal marketing, dalla costruzione dell’identità digitale e dalla valorizzazione delle atlete come professioniste dentro e fuori dal campo.
In un movimento in continua crescita e sviluppo, Assist Women, tra le principali agenzie del panorama femminile, ha annunciato una partnership strategica con Deloitte Digital dedicata allo sviluppo professionale delle calciatrici italiane.
L’obiettivo della collaborazione è accompagnare le atlete nella costruzione del proprio personal brand, nella gestione della propria presenza mediatica e nella preparazione professionale oltre la carriera sportiva, aprendo una nuova fase per l’intero ecosistema del calcio femminile italiano.