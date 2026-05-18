Laura Giuliani a INDIVISA: "L’educazione finanziaria è fondamentale, seguo la regola del 50-30-20. Il futuro va pianificato oggi"

“Ho la mia filosofia, per me il futuro inizia ad essere pianificato oggi. Non è tanto la quantità di risorse che hai, ma è come la utilizzi per lo scopo che ti sei dato. Cerco di seguire personalmente la regola del 50-30-20, è un sistema semplice da calcolare. Prendo quanto guadagno e lo divido: 50% lo dedico alle spese fisse, quelle necessarie per vivere, il 30% per tutti gli extra che rendono effettivamente la tua vita migliore e il 20% per il risparmio e per i fondi di previdenza. Sono soldi che non vedi oggi ma che vedrai più avanti, sono un salvadanaio. L’educazione finanziaria è fondamentale, c’è scarsa conoscenza, a volte ci affidiamo a persone che gestiscono i nostri conti ma che poi effettivamente non fanno veramente i nostri interessi. Informarsi, conoscere, fare parte del progetto strategico e decisionale è troppo importante”.