Cosa succede quando la carriera finisce? Laura Giuliani, portiere del Milan, racconta a INDIVISA l'importanza di un’educazione finanziaria e di avere un piano per il futuro: “La mia vita è cambiata grazie alla contrattualizzazione, anche se alcuni club, come ad esempio il Milan, avevano iniziato ancora prima del professionismo a trattare le atlete da professioniste. E’ stato un grande passo, ci ha permesso di avere dei benefici economici, di essere riconosciute con uno status lavorativo effettivo, di avere la garanzia anche sotto il profilo previdenziale. E di conseguenza, per esempio, di poter accendere un mutuo, di poter accedere a un prestito o di valutare investimenti personali. Ha poi mosso un'altra grande macchina, quella commerciale. La visibilità è aumentata e di conseguenza la possibilità di chiudere accordi con degli sponsor. Che aumentano gli introiti personali”.
Laura Giuliani a INDIVISA: "L’educazione finanziaria è fondamentale, seguo la regola del 50-30-20. Il futuro va pianificato oggi"
LA GESTIONE DEI SOLDI
“Inizialmente non mi sono fatta aiutare, gli introiti che avevo non erano eccessivamente alti, erano dedicati principalmente alle spese necessarie per vivere. Cercavo di mettere via il più possibile, come un topolino, centesimo dopo centesimo, per poi potermi togliere delle soddisfazioni. Con il ritorno in Italia è cambiata la prospettiva del movimento, così come gli introiti. A quel punto mi sono affidata a una persona, che potesse aiutarmi e consigliarmi. Ma ho sempre voluto sapere, conoscere. È fondamentale cercare di capire, di approfondire e soprattutto è importante essere sempre presenti in quelle che sono poi le decisioni, soprattutto se riguardano la propria vita e le proprie risorse”.
LA REGOLA DEL 50-30-20
“Ho la mia filosofia, per me il futuro inizia ad essere pianificato oggi. Non è tanto la quantità di risorse che hai, ma è come la utilizzi per lo scopo che ti sei dato. Cerco di seguire personalmente la regola del 50-30-20, è un sistema semplice da calcolare. Prendo quanto guadagno e lo divido: 50% lo dedico alle spese fisse, quelle necessarie per vivere, il 30% per tutti gli extra che rendono effettivamente la tua vita migliore e il 20% per il risparmio e per i fondi di previdenza. Sono soldi che non vedi oggi ma che vedrai più avanti, sono un salvadanaio. L’educazione finanziaria è fondamentale, c’è scarsa conoscenza, a volte ci affidiamo a persone che gestiscono i nostri conti ma che poi effettivamente non fanno veramente i nostri interessi. Informarsi, conoscere, fare parte del progetto strategico e decisionale è troppo importante”.
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L'IMPORTANZA DI UN PROFESSIONISTA
“Mi è capitato di confrontarmi con qualche compagna, ma non abbiamo mai approfondito il tema. Il discorso è molto personale, parlare con un professionista è sempre il mio consiglio. Trovare una persona di fiducia con la quale studiare una strategia di investimento o un piano di accumulo può essere d’aiuto. Che ti faccia capire chiaramente cosa fare, quelli che sono i rischi e i vantaggi, nel breve e nel lungo periodo. L'obiettivo di base non è quello di arricchirmi, ma di avere un equilibrio economico”.
IL DOPO CARRIERA
“Non ci ho ancora pensato, tutte le mie energie e le mie attenzioni sono focalizzate ancora sul calcio. Mi sento una calciatrice che vuole divertirsi ancora sul campo, che ha tante soddisfazioni da togliersi e obiettivi da raggiungere. Non so cosa farò quando smetterò, di certo non posso vivere di investimenti o di rendita. E non ci riuscirei, ho sempre bisogno di stimoli mentali per muovermi. Ho tanti interessi, non so sinceramente in che cosa andrò ad investire tutte le mie energie. Che sia dentro o fuori dal campo, mi piace lavorare con le persone, vederle dare il massimo, il meglio di loro”.
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