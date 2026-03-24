NXGN 2026: Le 25 migliori giovani promesse del calcio femminile

Nonostante avesse solo 17 anni all'inizio dell'edizione 2025 della Coppa d'Africa femminile, Aissatou Fall è stata una figura chiave nel percorso del Senegal verso i quarti di finale, raggiunti per la seconda volta nella storia della nazionale. La giovane difensore centrale aveva un compito arduo da svolgere, dato che i problemi al ginocchio avevano costretto l'esperta Mbayang Sow a rinunciare al torneo. Ma Fall, che prima dell'inizio della Coppa d'Africa aveva collezionato solo otto presenze in nazionale, non è sembrata affatto intimorita.

Fall ha giocato ogni singolo minuto del torneo del Senegal in Marocco, aiutando le Leonesse a mantenere la porta inviolata in due delle quattro partite disputate, compresa quella dei quarti di finale contro il Sudafrica, quando le campionesse in carica sono state costrette ad andare ai rigori. Vincere si è rivelato un passo troppo lungo per il Senegal, ma è stato comunque un torneo straordinario per la squadra e per Fall, che ne ha raccolto i frutti anche a livello di club, guadagnandosi il trasferimento alle campionesse nazionali dell’Aigles de la Medina.

Presenza imponente e dotata di una maturità che smentisce la sua età, la diciottenne è un tassello fondamentale per il futuro del Senegal, che ha già una stella di grande talento in attacco con Hapsatou Malado Diallo del Galatasaray.