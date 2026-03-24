NXGN 2026: Le 25 migliori giovani promesse del calcio femminile

Non capita spesso di vedere un talento come Sydney Schertenleib. Ingaggiata dal Barcellona nell’estate del 2024 con l’intenzione di farla crescere inizialmente nella squadra B, alla giovane calciatrice sono bastate poche settimane per conquistarsi un posto in prima squadra, dove è rimasta da allora, facendo regolarmente la differenza per le tre volte campionesse d’Europa in diversi ruoli.
Tecnicamente eccezionale, l'abilità di Schertenleib con la palla è stata descritta al meglio da Veronica Maglia, la sua ex allenatrice della Nazionale svizzera Under 17, quando ha dichiarato a GOAL: "La palla è praticamente un'estensione del suo corpo". Il risultato finale quando decide di liberare la palla è altrettanto sbalorditivo, con goal e assist a non finire da parte di questa incredibile diciannovenne.
Schertenleib è cresciuta nelle squadre giovanili maschili dell'FC Zurigo, è entrata in prima squadra femminile a 16 anni e, quando il tempo di gioco era sorprendentemente scarso, ha mostrato al club cosa si stava perdendo nella sua unica stagione con il Grasshoppers. Ben presto è partita per la Catalogna, dove ora sta imparando da giocatrici del calibro di Alexia Putellas e Aitana Bonmati, mentre si sta ambientando sempre più in un ruolo di centrocampista box-to-box che sembra adattarsi meglio a lei.
Sebbene sia un pesce piccolo in un grande stagno al Barça, pur rimanendo una giocatrice di valore che il club sarebbe intenzionato a legare a sé a lungo termine, per Schertenleib è diverso a livello di nazionale. Nonostante sia ancora così giovane e inesperta, è già una stella della Svizzera. Fortunatamente, l’attaccante sembra avere la personalità giusta per gestire la pressione che ne deriva, pur vantando grandi ambizioni.
«Il mio sogno assoluto è vincere il Pallone d’Oro», ha dichiarato lo scorso anno. Il complimento più grande che si possa fare a Schertenleib è che, sulla base di quanto visto finora, non c’è nulla che suggerisca che la vincitrice dell’NXGN 2026 non possa raggiungere un obiettivo così ambizioso.