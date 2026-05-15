Marta Pandini a INDIVISA: "Media fondamentali nella crescita, ora serve costanza. Vorrei un approfondimento quotidiano sul calcio femminile"

Marta Pandini, centrocampista della Roma campione d'Italia, a INDVISA racconta come è cambiato negli ultimi anni il racconto del calcio femminile da parte dei media: "Quando ho iniziato a 6 anni il calcio femminile di fatto non esisteva. E' nato quando è diventato un argomento di discussione. Quando stampa e media hanno cominciato a raccontare le calciatrici come atlete, come delle professioniste, non come donne che giocano a calcio. All'inizio, come è normale che sia, le storie personali di tutte noi hanno trovato spazio. Hanno permesso all'opinione pubblica di conoscerci. Dai campetti alle partite con i maschi, passando per i problemi legati alle infrastrutture, per i sacrifici fatti, conciliando studio o lavoro con il calcio. Ora credo sia necessario fare un passo in avanti, andare oltre. Non dobbiamo accontentarci, siamo partiti dal nulla, ma abbiamo costruito tanto negli ultimi anni. E non ci vogliamo fermare".



