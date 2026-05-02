La Roma Femminile torna sul tetto d'Italia: la vittoria contro la Ternana vale il terzo Scudetto della sua storia

Serviva una vittoria alla Roma Femminile per laurearsi campione d'Italia e la vittoria, così come da pronostico, è arrivata nel ventesimo turno del campionato di Serie A contro la Ternana.
Alla compagine giallorossa è bastato il primo dei tre match point a disposizione per chiudere definitivamente il discorso Scudetto e per tornare a cucirsi il tricolore sul petto, dopo un'annata di altissimo livello scandita da una regolarità impressionante.
Le ragazze guidate da Luca Rossettini hanno fatto loro, tra le mura amiche del Tre Fontane, gli ultimi punti necessari per festeggiare senza dover pensare ai risultati delle più dirette concorrenti.