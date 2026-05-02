La Roma Femminile torna sul tetto d'Italia: la vittoria contro la Ternana vale il terzo Scudetto della sua storia

A regalare alla Roma gli ultimi tre punti che la separavano da un meritato Scudetto è stata la sua giocatrice più prolifica: Manuela Giugliano (per lei 12 goal sin qui in campionato).

La numero 10 giallorossa ha aperto le marcature al 25' quando ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un un tocco di braccio di Pastrenge e ribattuto dopo che Schroffenegger aveva neutralizzato un primo tentativo, ma dopo essersi mossa in anticipo e senza tenere i piedi sulla linea.

Ancora Manuela Giugliano ha poi chiuso definitivamente i giochi al 71' quando, dopo una corsa sulla destra di Thorgeresen, si è inserita in maniera perfetta in area di rigore e avventata su un pallone prolungato di testa da Viens.