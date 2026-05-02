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Leonardo Gualano

La Roma Femminile torna sul tetto d'Italia: la vittoria contro la Ternana vale il terzo Scudetto della sua storia

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Roma vs Ternana Femminile
Ternana Femminile

La Roma Femminile di Luca Rossettini si è laureata campione d'Italia: per la compagine giallorossa si tratta del terzo trionfo nella sua storia.

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Serviva una vittoria alla Roma Femminile per laurearsi campione d'Italia e la vittoria, così come da pronostico, è arrivata nel ventesimo turno del campionato di Serie A contro la Ternana.

Alla compagine giallorossa è bastato il primo dei tre match point a disposizione per chiudere definitivamente il discorso Scudetto e per tornare a cucirsi il tricolore sul petto, dopo un'annata di altissimo livello scandita da una regolarità impressionante.

Le ragazze guidate da Luca Rossettini hanno fatto loro, tra le mura amiche del Tre Fontane, gli ultimi punti necessari per festeggiare senza dover pensare ai risultati delle più dirette concorrenti.

  • LA VITTORIA CONTRO LA TERNANA

    A regalare alla Roma gli ultimi tre punti che la separavano da un meritato Scudetto è stata la sua giocatrice più prolifica: Manuela Giugliano (per lei 12 goal sin qui in campionato).

    La numero 10 giallorossa ha aperto le marcature al 25' quando ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un un tocco di braccio di Pastrenge e ribattuto dopo che Schroffenegger aveva neutralizzato un primo tentativo, ma dopo essersi mossa in anticipo e senza tenere i piedi sulla linea.

    Ancora Manuela Giugliano ha poi chiuso definitivamente i giochi al 71' quando, dopo una corsa sulla destra di Thorgeresen, si è inserita in maniera perfetta in area di rigore e avventata su un pallone prolungato di testa da Viens.

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  • ROMA ORMAI IRRAGGIUNGIBILE

    La Roma è riuscita a chiudere il discorso Scudetto con due giornate di anticipo rispetto alla chiusura naturale del campionato.

    Le giallorosse si sono infatti portate a quota 49 in classifica, diventando irraggiungibili per la loro più diretta concorrente, ovvero l'Inter, che si era presentata ai blocchi di partenza della giornata con lo sfavore degli scontri diretti.

    La Roma ha dunque raggiunto il suo obiettivo ottenendo contro la Ternana il risultato che, nonostante la vittoria delle meneghine in contemporanea nel derby con il Milan, le ha comunque garantito la vittoria del campionato.


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  • LA SQUADRA PIÙ CONTINUA

    A spingere la Roma verso la conquista dello Scudetto è stata quella grande continuità scandita da 15 successi, 4 pareggi ed una sola sconfitta.

    La squadra giallorossa si è rivelata essere non solo solida, ma anche più forte dei tanti infortuni che nel corso dei mesi hanno colpito la sua rosa.

    Un trionfo che tra l'altro arriva al primo tentativo con Rossettini in panchina (per l'ex difensore di Siena, Cagliari, Bologna e Torino si è trattato della prima esperienza nel calcio femminile) e all'inizio di un ciclo quasi totalmente nuovo, tanto che ad inizio stagione Juventus ed Inter venivano considerate le grandi favorite nella corsa al titolo.

  • IL TERZO SCUDETTO GIALLOROSSO

    Quello messo in cascina dalla Roma Femminile è il terzo Scudetto della sua giovane storia.

    Fondata nel 2018, la compagine giallorossa si era già infatti laureata campione d'Italia nel 2023 e nel 2024, mentre nella scorsa stagione si era piazzata terza alle spalle di Juventus ed Inter.

    Un ennesimo trionfo che conferma come la Roma in breve tempo sia diventata una delle più importanti realtà del calcio femminile italiano e che va ad aggiungersi anche alle due Coppe Italia e alle due Supercoppe Italiane messe in bacheca nelle ultime stagioni.

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