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FA Cup

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FA Cup, calendario e risultati

venerdì 3 aprile
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
FIN
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
sabato 4 aprile
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
rig 2 - 4
venerdì 24 aprile
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FIN
sabato 25 aprile
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
venerdì 15 maggio
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1باريس سان جيرمان crestباريس سان جيرمان11006153
V
2بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ11005053
V
3برشلونة crestبرشلونة11005143
V
4مانشستر يونايتد crestمانشستر يونايتد11004043
V
5كومو crestكومو11004133
V
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