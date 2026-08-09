Rashford è il vero dilemma del Manchester United: perché reintegrarlo rischia di diventare un rischio enorme

È ufficiale: Marcus Rashford torna al Manchester United. Sabato in Svezia, dopo l’1-1 con il Paris Saint-Germain, Michael Carrick ha confermato che l’attaccante si unirà alla rosa in Irlanda per la prossima fase di preparazione, insieme a Kobbie Mainoo e Lisandro Martínez.

«Ho giocato con lui. Ero in campo nella partita in cui ha esordito, quindi abbiamo un passato in comune», ha dichiarato Carrick. «Questa settimana a Dublino avremo la rosa al completo. Voleremo direttamente lì e avremo alcuni giorni in cui tutto il gruppo sarà di nuovo riunito. Marcus ne fa parte, così come Kobbie e Lisandro. Non vediamo l’ora di rivederli».

Rashford potrebbe giocare qualche minuto mercoledì contro il Leeds al Croke Park e sarà disponibile anche per l’ultima amichevole, in Polonia contro il Milan tre giorni dopo, match che metterà Amorim di fronte alla sua ex squadra. Amorim è stato esonerato dallo United a gennaio, dopo soli 14 mesi in panchina, per le sue rigide scelte tattiche e le decisioni discutibili che hanno allontanato giocatori e tifosi.

Non ha sbagliato tutto: la sua gestione di Rashford è stata efficace e ha avviato un cambiamento di cultura di cui Carrick ha beneficiato. Il nuovo tecnico United dovrà però evitare di vanificare quel lavoro concedendo a Rashford un’altra chance che non merita.