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The FA cup trophy is pictured prior to the Emirates FA Cup Third RoundGetty Images
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Come acquistare i biglietti della FA Cup 2026/27: date dei turni confermate, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

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Biglietti
FA Cup

Scopri come potresti assistere dal vivo alla finalissima di FA Cup con tutte le informazioni sui biglietti che devi sapere

La FA Cup 2026/27 promette di essere all’altezza della sua reputazione di competizione a eliminazione diretta più imprevedibile del mondo, con club provenienti da tutta la piramide del calcio inglese in lotta per un posto a Wembley Stadium per l’atto conclusivo.

Dopo mesi di turni di qualificazione, imprese delle piccole contro le grandi e spettacolo ad alta intensità, sarà tutto pronto per un’altra finale di cartello nella casa del calcio inglese a maggio 2027.

GOAL vi guida attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti, incluso come acquistarli, i costi stimati, il calendario della competizione e le opzioni premium.

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Qual è il calendario della FA Cup?

I turni di qualificazione della FA Cup di questa stagione sono iniziati sabato 8 agosto 2026. 

L’intera competizione si sviluppa nell’arco di nove mesi, culminando nella finale di cartello a Wembley Stadium sabato 22 maggio 2027.

Le date chiave della fase principale del torneo includono:

  • 7 novembre 2026: primo turno principale (entrano EFL League One e League Two)
  • 5 dicembre 2026: secondo turno principale
  • 9 gennaio 2027: terzo turno principale (entrano Premier League e Championship)
  • 13 febbraio 2027: quarto turno principale
  • 6 marzo 2027: quinto turno principale
  • 3 aprile 2027: quarti di finale
  • 24-25 aprile 2027: semifinali
  • 22 maggio 2027: finale

Come acquistare i biglietti delle partite di FA Cup?

Acquistare i biglietti direttamente dai portali ticketing ufficiali dei club partecipanti è il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto per la FA Cup.

  • Assegnazioni prioritarie: i biglietti per le partite di FA Cup non sono inclusi automaticamente nel normale abbonamento stagionale di un club. Tuttavia, agli abbonati e ai membri ufficiali del club viene garantito l’accesso prioritario durante finestre di acquisto dedicate.
  • Assegnazioni per Wembley (semifinali e finale): i club partecipanti a semifinali e finale ricevono quote individuali di biglietti, in genere circa 30.000 a club per le sfide a Wembley. Questi vengono distribuiti direttamente dai club finalisti in base ai punti fedeltà e allo status di abbonato.
  • Mercati secondari: per i tifosi che non riescono a ottenere i biglietti attraverso le quote ufficiali dei club, le piattaforme secondarie offrono opzioni alternative di rivendita per le partite ad alta richiesta. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito web da cui state acquistando.

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Quanto costano i biglietti delle partite di FA Cup?

La domanda e i prezzi dei biglietti aumentano man mano che la competizione si avvicina all’appuntamento di Wembley a maggio. Ecco una panoramica dei prezzi medi dei biglietti:

  • Discrezione del club ospitante (turni 1-6): la FA stabilisce un prezzo minimo del biglietto di £10 per i primi turni fino ai quarti di finale. I club di casa fissano i prezzi nominali in base al livello dell’avversaria e alla posizione del posto.
  • Fasce di Wembley (semifinali e finale): i prezzi ufficiali di Wembley sono standardizzati tra le fasce di posti dalla Categoria 1 alla Categoria 4, con biglietti adulti che vanno da £30 a £120 per le semifinali e da £50 a £255 per la finale.
DataTurnoLuogoPrezzo medio nominale stimato
sabato 7 nov 2026Primo turno principaleStadi vari£10 - £25
sabato 5 dic 2026Secondo turno principaleStadi vari£15 - £30
sabato 9 gen 2027Terzo turno principaleStadi vari£20 - £45
sabato 13 feb 2027Quarto turno principaleStadi vari£25 - £50
sabato 6 mar 2027Quinto turno principaleStadi vari£30 - £60
sabato 3 apr 2027Quarti di finaleStadi vari£35 - £75
sabato 24 apr 2027SemifinaliWembley Stadium, Londra£45 - £90 (media: ~£60)
sabato 22 mag 2027FinaleWembley Stadium, Londra£50 - £175+ (media: ~£100)
Assicurarsi i biglietti per la FA Cup permette ai tifosi più appassionati di vivere dal vivo la magia senza tempo, le imprese delle piccole contro le grandi e l’intenso dramma a eliminazione diretta del calcio inglese. Per garantire che il profilo utente appena registrato riceva il rendimento più alto possibile sul layout iniziale, utilizzare un codice di registrazione è altamente vantaggioso. Visita la nostra pagina dedicata per attivare il tuo bonus introduttivo usando il nostro codice promo ufficiale betwinner.

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