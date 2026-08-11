Come acquistare i biglietti della FA Cup 2026/27: date dei turni confermate, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

La FA Cup 2026/27 promette di essere all’altezza della sua reputazione di competizione a eliminazione diretta più imprevedibile del mondo, con club provenienti da tutta la piramide del calcio inglese in lotta per un posto a Wembley Stadium per l’atto conclusivo.
Dopo mesi di turni di qualificazione, imprese delle piccole contro le grandi e spettacolo ad alta intensità, sarà tutto pronto per un’altra finale di cartello nella casa del calcio inglese a maggio 2027.
GOAL vi guida attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti, incluso come acquistarli, i costi stimati, il calendario della competizione e le opzioni premium.
Qual è il calendario della FA Cup?
I turni di qualificazione della FA Cup di questa stagione sono iniziati sabato 8 agosto 2026.
L’intera competizione si sviluppa nell’arco di nove mesi, culminando nella finale di cartello a Wembley Stadium sabato 22 maggio 2027.
Le date chiave della fase principale del torneo includono:
- 7 novembre 2026: primo turno principale (entrano EFL League One e League Two)
- 5 dicembre 2026: secondo turno principale
- 9 gennaio 2027: terzo turno principale (entrano Premier League e Championship)
- 13 febbraio 2027: quarto turno principale
- 6 marzo 2027: quinto turno principale
- 3 aprile 2027: quarti di finale
- 24-25 aprile 2027: semifinali
- 22 maggio 2027: finale
Come acquistare i biglietti delle partite di FA Cup?
Acquistare i biglietti direttamente dai portali ticketing ufficiali dei club partecipanti è il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto per la FA Cup.
- Assegnazioni prioritarie: i biglietti per le partite di FA Cup non sono inclusi automaticamente nel normale abbonamento stagionale di un club. Tuttavia, agli abbonati e ai membri ufficiali del club viene garantito l’accesso prioritario durante finestre di acquisto dedicate.
- Assegnazioni per Wembley (semifinali e finale): i club partecipanti a semifinali e finale ricevono quote individuali di biglietti, in genere circa 30.000 a club per le sfide a Wembley. Questi vengono distribuiti direttamente dai club finalisti in base ai punti fedeltà e allo status di abbonato.
- Mercati secondari: per i tifosi che non riescono a ottenere i biglietti attraverso le quote ufficiali dei club, le piattaforme secondarie offrono opzioni alternative di rivendita per le partite ad alta richiesta. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito web da cui state acquistando.
Quanto costano i biglietti delle partite di FA Cup?
La domanda e i prezzi dei biglietti aumentano man mano che la competizione si avvicina all’appuntamento di Wembley a maggio. Ecco una panoramica dei prezzi medi dei biglietti:
- Discrezione del club ospitante (turni 1-6): la FA stabilisce un prezzo minimo del biglietto di £10 per i primi turni fino ai quarti di finale. I club di casa fissano i prezzi nominali in base al livello dell’avversaria e alla posizione del posto.
- Fasce di Wembley (semifinali e finale): i prezzi ufficiali di Wembley sono standardizzati tra le fasce di posti dalla Categoria 1 alla Categoria 4, con biglietti adulti che vanno da £30 a £120 per le semifinali e da £50 a £255 per la finale.
|Data
|Turno
|Luogo
|Prezzo medio nominale stimato
|sabato 7 nov 2026
|Primo turno principale
|Stadi vari
|£10 - £25
|sabato 5 dic 2026
|Secondo turno principale
|Stadi vari
|£15 - £30
|sabato 9 gen 2027
|Terzo turno principale
|Stadi vari
|£20 - £45
|sabato 13 feb 2027
|Quarto turno principale
|Stadi vari
|£25 - £50
|sabato 6 mar 2027
|Quinto turno principale
|Stadi vari
|£30 - £60
|sabato 3 apr 2027
|Quarti di finale
|Stadi vari
|£35 - £75
|sabato 24 apr 2027
|Semifinali
|Wembley Stadium, Londra
|£45 - £90 (media: ~£60)
|sabato 22 mag 2027
|Finale
|Wembley Stadium, Londra
|£50 - £175+ (media: ~£100)