Squalifica di otto giornate per Taho dell'Inter Primavera, stangata del Giudice Sportivo: la decisione dopo nei playoff contro il Cesena

Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter Primavera e del suo portiere Alain Taho.
Dopo l’espulsione rimediata nella gara valida per i playoff persa 2-1 contro il Cesena al Manuzzi, l’estremo difensore nerazzurro è stato squalificato per otto giornate.
In occasione del secondo goal del Cesena, convalidato tra le proteste dell’Inter, Taho aveva reclamato per una carica subita in area che gli aveva impedito di intervenire sul pallone alto diretto in porta.
Una decisione arbitrale che ha provocato la dura reazione del portiere e della panchina nerazzurra.