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Alessandro De Felice

Squalifica di otto giornate per Taho dell'Inter Primavera, stangata del Giudice Sportivo: la decisione dopo nei playoff contro il Cesena

Campionato Primavera
Cesena U20 vs Inter U20
Cesena U20
Inter U20

Il Giudice Sportivo punisce il portiere nerazzurro dopo le proteste contro l’arbitro Dini nel finale del playoff Primavera perso 2-1 al Manuzzi ieri.

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Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter Primavera e del suo portiere Alain Taho.

Dopo l’espulsione rimediata nella gara valida per i playoff persa 2-1 contro il Cesena al Manuzzi, l’estremo difensore nerazzurro è stato squalificato per otto giornate.

In occasione del secondo goal del Cesena, convalidato tra le proteste dell’Inter, Taho aveva reclamato per una carica subita in area che gli aveva impedito di intervenire sul pallone alto diretto in porta.

Una decisione arbitrale che ha provocato la dura reazione del portiere e della panchina nerazzurra.


  • COSA È SUCCESSO

    La stagione dell’Inter Primavera si è chiusa nei playoff contro il Cesena, vittorioso 2-1 davanti al pubblico del Manuzzi, proprio ad un passo dalla Final Four Scudetto.

    La squadra di Benito Carbone aveva sbloccato il match al 24’, quando Kukulis aveva trovato il vantaggio di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipando tutta la difesa romagnola.

    Il Cesena, fino a quel momento poco pericoloso, aveva trovato il pareggio al 34’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Tosku dopo la trattenuta di Della Mora su Wade.

    Nella ripresa la partita era rimasta equilibrata fino all’episodio che ha deciso la sfida all’80’. Su un calcio d’angolo battuto da Poletti verso la porta, Taho è stato travolto da un giocatore del Cesena, finendo dentro la porta insieme al pallone.

    Nonostante le proteste dell’Inter, l’arbitro Dini ha convalidato la rete ed espulso lo stesso portiere nerazzurro per proteste.

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  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    All’indomani della sfida tra Cesena e Inter Primavera, la Lega Serie A ha diramato la nota con le decisioni del Giudice Sportivo, tra cui compare lo stop per 8 giornate di Alain Taho.

    Nel comunicato ufficiale viene specificato che il provvedimento è stato adottato “per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino ad urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose”.


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  • LA RABBIA DELL’INTER

    Al termine della gara il tecnico dell’Inter Primavera Benito Carbone ha duramente contestato la direzione arbitrale ai microfoni di Sportitalia.

    Usciamo per un errore madornale da parte degli arbitri. Non ci lamentiamo mai, ma un errore così grande, in una partita così importante, ti penalizza tantissimo”, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro.

    Carbone ha poi difeso Taho dopo l’espulsione: “Aveva solo richiamato l’arbitro per vedere cos’era successo, l’espulsione mi sembra esagerata. È un peccato perché non meritavamo assolutamente di uscire così. La squadra ha giocato con coraggio e personalità, abbiamo creato tanto e siamo stati anche sfortunati”.

    Il tecnico si è soffermato soprattutto sull’azione del goal decisivo: “Due giocatori hanno buttato giù Taho, non puoi non vederlo. L’arbitro era pronto a fischiare, poi ha guardato il guardalinee che ha indicato il centrocampo. Dal vivo era fallo evidente, rivederlo in tv è imbarazzante”.

    Carbone ha aggiunto: “Nel calcio ci sta perdere, siamo i primi a fare i complimenti agli avversari quando meritano, ma così no. In una partita che vale la Final Four non è giusto”.

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