Squalifica di otto giornate per Taho dell'Inter Primavera, stangata del Giudice Sportivo: la decisione dopo nei playoff contro il Cesena

Al termine della gara il tecnico dell’Inter Primavera Benito Carbone ha duramente contestato la direzione arbitrale ai microfoni di Sportitalia.

“Usciamo per un errore madornale da parte degli arbitri. Non ci lamentiamo mai, ma un errore così grande, in una partita così importante, ti penalizza tantissimo”, ha dichiarato l’allenatore nerazzurro.

Carbone ha poi difeso Taho dopo l’espulsione: “Aveva solo richiamato l’arbitro per vedere cos’era successo, l’espulsione mi sembra esagerata. È un peccato perché non meritavamo assolutamente di uscire così. La squadra ha giocato con coraggio e personalità, abbiamo creato tanto e siamo stati anche sfortunati”.

Il tecnico si è soffermato soprattutto sull’azione del goal decisivo: “Due giocatori hanno buttato giù Taho, non puoi non vederlo. L’arbitro era pronto a fischiare, poi ha guardato il guardalinee che ha indicato il centrocampo. Dal vivo era fallo evidente, rivederlo in tv è imbarazzante”.

Carbone ha aggiunto: “Nel calcio ci sta perdere, siamo i primi a fare i complimenti agli avversari quando meritano, ma così no. In una partita che vale la Final Four non è giusto”.