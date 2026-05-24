Milan-Cagliari, Mendy da record: due partite ufficiali giocate in sole 34 ore

I giovani hanno voglia di giocare in Serie A. Eccome, se ne hanno voglia. Lo dimostra il caso del 38esimo e ultimo turno di Serie A, che ha visto alcuni calciatori del Cagliari Primavera venire convocati per la sfida che ha chiuso il massimo campionato 26/27 contro il Milan. Sfida che passerà alla storia rossonera in negativo, visto il k.o a sorpresa che ha buttato fuori dalla qualificazione Champions gli uomini di Allegri.

La particolarità? Erano scesi in campo nello spareggio vinto contro il Napoli, che ha mantenuto la squadra sarda del Campionato Primavera 1. A poco più di 24 ore dal match conquistato per 3-0, i ragazzi di mister Gallego sono arrivati a Milano direttamente da Napoli, dove si è giocato lo spareggio Primavera in gara unica, a Milano e in particolare a San Siro, per sedersi in panchina.

Nella ripresa Pisacane non ha scelto di buttare nella mischia anche diversi giovani reduci da Napoli, ma uno sì: Mendy, stellina del Cagliari che ha già conquistato i tifosi, ha fatto il suo ingresso in campo a San Siro giocando due gare ufficiali praticamente nel giro di 34 ore.