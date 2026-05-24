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Mendy CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Milan-Cagliari, Mendy da record: due partite ufficiali giocate in sole 34 ore

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Napoli U20 vs Cagliari U20
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Dopo aver condotto i rossoblù Primavera alla salvezza nel playout primavera nel pomeriggio di sabato 23 maggio, domenica Mendy è subentrato nel finale di Milan-Cagliari di Serie A.

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I giovani hanno voglia di giocare in Serie A. Eccome, se ne hanno voglia. Lo dimostra il caso del 38esimo e ultimo turno di Serie A, che ha visto alcuni calciatori del Cagliari Primavera venire convocati per la sfida che ha chiuso il massimo campionato 26/27 contro il Milan. Sfida che passerà alla storia rossonera in negativo, visto il k.o a sorpresa che ha buttato fuori dalla qualificazione Champions gli uomini di Allegri.

La particolarità? Erano scesi in campo nello spareggio vinto contro il Napoli, che ha mantenuto la squadra sarda del Campionato Primavera 1. A poco più di 24 ore dal match conquistato per 3-0, i ragazzi di mister Gallego sono arrivati a Milano direttamente da Napoli, dove si è giocato lo spareggio Primavera in gara unica, a Milano e in particolare a San Siro, per sedersi in panchina.

Nella ripresa Pisacane non ha scelto di buttare nella mischia anche diversi giovani reduci da Napoli, ma uno sì: Mendy, stellina del Cagliari che ha già conquistato i tifosi, ha fatto il suo ingresso in campo a San Siro giocando due gare ufficiali praticamente nel giro di 34 ore.

  • I DOPPI CONVOCATI

    Già durante la conferenza stampa pre-Milan, mister Pisacane aveva annunciato che alcuni giocatori avrebbero raggiunto il Cagliari a Milano per la sfida di San Siro, sperando in umore positivo da parte degli stessi.

    Entusiasmo a mille per i giovani rossoblù, reduci dalla conquista della salvezza contro il Napoli e dunque scelti da Pisacane per l'ultima gara di Serie A dell'anno: oltre a Mendy e Trepy, decisivi contro i partenopei e ormai habituè della massima serie, il Cagliari ha scelto di far salire verso la Lombardia anche Grandu, Sulev e Russo, i quali hanno scelto rispettivamente i numeri 36, 38 e 41.

    Tra i 'doppi convocati' anche Raterink, che ha giocato soprattutto in Primavera scendendo in campo solamente una volta in Serie A.

    Sulev è stato l'unico non presente per Napoli-Cagliari

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  • L'INGRESSO NELLA RIPRESA

    Sul risultato di 2-1 per il Cagliari, che ha portato al successo a San Siro condannando il Milan al sesto posto e all'Europa League, Pisacane ha inserito Mendy al minuto 74.

    Migliore in campo in Napoli-Cagliari Primavera del 23 maggio, Mendy ha giocato gli ultimi venti minuti esultando nuovamente dopo poco più di una giornata. Facendo a modo suo la storia della squadra rossoblù e mandando un chiaro messaggio: nel 2026/2027 vorrà essere un protagonista assoluto in Serie A come presente e futuro della compagine isolana.

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