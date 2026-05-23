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Mendy Napoli Cagliari PrimaveraGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Cagliari Primavera 0-3: i rossoblù sono salvi, il playout fa retrocedere i partenopei

Campionato Primavera
Napoli U20 vs Cagliari U20
Napoli U20
Cagliari U20

Il Cagliari vince con Mendy, Costa e Trepy mantenendo la Serie A Primavera, mentre il Napoli torna nella seconda serie dopo appena una stagione al massimo livello.

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Il Napoli Primavera retrocede nella seconda serie giovanile, il Cagliari è salvo. Il rossoblù nel playout in gara unica andato in scena a Cercola, nella Città Metropolitana di Napoli, è arrivato con il risultato di 3-0: la squadra sarda rimane nel Campionato Primavera 1 dopo aver espugnato il campo dei partenopei, che nel corso della stagione avevano chiuso al 17esimo posto, davanti al 18esimo dei rivali.

Già, la rivalità tra Napoli e Cagliari, vissuta praticamente unilateralmente, con il popolo sardo che aspetta annata dopo annata le sfide contro gli azzurri in Serie A, memori di questioni specialmente andate in scena negli anni '90 (l'episodio Fonseca e lo spareggio del 1997 tra rossoblù e Piacenza come principali motivi della 'faida'): la vittoria della squadra Primavera, che lo scorso anno ha tra l'altro conquistato la Coppa Italia di categoria, rappresenta una sorta di rivalsa per l'antagonismo a i due decenni di dominio partenopeo nelle sfide contro la prima squadra isolana.

A Cercola il Cagliari di Alberto Gallego ha ottenuto un secco 3-0 con le reti di Trepy e Mendy, oramai in prima squadra ma nuovamente in Primavera in virtù della salvezza ottenuta dalla squadra di Pisacane. I due giovani bomber sono dunque tornati tra i coetanei, mentre in Serie A la prima squadra ha ritrovato Felici e Belotti.

  • LE RETI DEL CAGLIARI

    Partita in discesa per il Cagliari, che ha trovato il goal del vantaggio con Trepy dopo appena cinque minuti: grande scatto del ventenne francese a superare l'intera difesa partenopea e tocco di punta a battere Farrente.

    Il Napoli si è fatto vedere in avanti colpendo la traversa con il colpo di testa di Raggioli, mentre il Cagliari, dopo aver sfiorato il raddoppio nuovamente con Trepy, ha trovato il gran goal di Mendy al minuto 17: Ferrante fuori dai pali, pallonetto dell'attaccante senegalese e 2-0.

    Padroni di casa pericolosi in occasione del legno colpito, ma spesso confusi e tenuti a bada dalla difesa ospite. Rocco, mister del Napoli, ha persino cambiato due uomini dopo il raddoppio del Cagliari, non riuscendo però a rimettere in piedi la partita.

    Nella ripresa il Napoli ha avuto più occasioni da rientrare in partita, ma il portiere rossoblù Kehayov e un altro legno, stavolta colpito da Pereyra, hanno detto di no ai partenopei.

    Al minuto 84 Mendy fa tutto da solo e viene steso da Ferrante: rigore e goal di Costa a chiudere il match.

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  • IMMEDIATA RETROCESSIONE

    Se la prima squadra del Napoli è reduce da due Scudetti negli ultimi quattro anni, ma ha anche ottenuto altri trofei e notevoli risultati, la squadra Primavera fatica ad emergere come una big italiana.

    Il Napoli 2025/2026 era del resto appena stato promosso nella massima serie e dovrà tornare nel Campionato Primavera 2 dopo appena una stagione al massimo livello giovanile.

    Nel corso della sua storia, il Napoli Primavera ha vinto solamente un campionato, lontano oramai più di quarant'anni (annata 1978/1979).

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  • SUBITO A MILANO

    Alcuni dei giocatori che sono scesi in campo con la Primavera potrebbero tra l'altro far parte anche del Cagliari di scena a Milano per la Serie A. Lo ha rivelato Pisacane, nella conferenza stampa andata in scena contemporaneamene alla sfida di Cercola:

    "Intanto stanno giocando ora e gli ho fatto il mio in bocca al lupo, è una partita importante per le loro carriere e per il club. Alcuni ragazzi potrebbero raggiungerci a Milano dopo la partita, speriamo in uno stato d’animo positivo".

    Chi 'salirà' verso Milano avrà uno stato d'animo a dir poco positivo.

  • IL TABELLINO

    Marcatori: 5' Trepy, 16' Mendy, 84' rig. Costa

    NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca (21' Garofalo), Gambardella, Eletto (46' Olivieri); Caucci (74' Gorica), De Chiara, Prisco (64' Lo Scalzo), Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli (21' Baridò). Allenatore: Rocco

    CAGLIARI (5-3-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini, Raternik; Tronci, Russo (89' Pibiri), Malfitano (74' Nunn); Trepy (66' Costa), Mendy (89' Sugamele). Allenatore: Gallego

    Arbitro: Tropiano

    Ammoniti: Cogoni (C), Malfitano (C)

    Espulsi: -


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