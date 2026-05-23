Napoli-Cagliari Primavera 0-3: i rossoblù sono salvi, il playout fa retrocedere i partenopei

Il Napoli Primavera retrocede nella seconda serie giovanile, il Cagliari è salvo. Il rossoblù nel playout in gara unica andato in scena a Cercola, nella Città Metropolitana di Napoli, è arrivato con il risultato di 3-0: la squadra sarda rimane nel Campionato Primavera 1 dopo aver espugnato il campo dei partenopei, che nel corso della stagione avevano chiuso al 17esimo posto, davanti al 18esimo dei rivali.

Già, la rivalità tra Napoli e Cagliari, vissuta praticamente unilateralmente, con il popolo sardo che aspetta annata dopo annata le sfide contro gli azzurri in Serie A, memori di questioni specialmente andate in scena negli anni '90 (l'episodio Fonseca e lo spareggio del 1997 tra rossoblù e Piacenza come principali motivi della 'faida'): la vittoria della squadra Primavera, che lo scorso anno ha tra l'altro conquistato la Coppa Italia di categoria, rappresenta una sorta di rivalsa per l'antagonismo a i due decenni di dominio partenopeo nelle sfide contro la prima squadra isolana.

A Cercola il Cagliari di Alberto Gallego ha ottenuto un secco 3-0 con le reti di Trepy e Mendy, oramai in prima squadra ma nuovamente in Primavera in virtù della salvezza ottenuta dalla squadra di Pisacane. I due giovani bomber sono dunque tornati tra i coetanei, mentre in Serie A la prima squadra ha ritrovato Felici e Belotti.