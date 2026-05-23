Dove vedere il playout Napoli-Cagliari del Primavera 1 in tv e streaming, il regolamento, supplementari o rigori, chi si salva col pareggio

Napoli e Cagliari si giocano la permanenza nel Primavera 1 attraverso uno spareggio da brividi: una delle due si salverà, l'altra retrocederà nel Primavera 2.
La sfida decisiva per la permanenza nel massimo campionato giovanile si giocherà a Cercola, in casa della formazione azzurra, meglio piazzata in campionato rispetto ai sardi: diciassettesima posizione da una parte, diciottesima dall'altra. Frosinone e Cremonese sono retrocesse direttamente.
Dove si vedrà Napoli-Cagliari Primavera in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni sulla partita.