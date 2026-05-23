Dove vedere il playout Napoli-Cagliari del Primavera 1 in tv e streaming, il regolamento, supplementari o rigori, chi si salva col pareggio

-Sabato 23 maggio ore 13.00

La gara del playout Primavera 1 tra Napoli e Cagliari si giocherà oggi, sabato 23 maggio 2025. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione partenopea e quella sarda è previsto per le ore 13.

Il match decisivo per la salvezza si giocherà a Cercola, nella Città Metropolitana di Napoli, in gara unica in quanto gli azzurri hanno chiuso la stagione regolare davanti agli avversari.