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Tifosi Napoli tifosi CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere il playout Napoli-Cagliari del Primavera 1 in tv e streaming, il regolamento, supplementari o rigori, chi si salva col pareggio

Campionato Primavera
Napoli U20 vs Cagliari U20
Napoli U20
Cagliari U20

Le formazioni Primavera di Napoli e Cagliari si giocano in gara unica lo spareggio salvezza per rimanere nella massima serie giovanile: dove vedere la gara e come funziona.

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Napoli e Cagliari si giocano la permanenza nel Primavera 1 attraverso uno spareggio da brividi: una delle due si salverà, l'altra retrocederà nel Primavera 2.

La sfida decisiva per la permanenza nel massimo campionato giovanile si giocherà a Cercola, in casa della formazione azzurra, meglio piazzata in campionato rispetto ai sardi: diciassettesima posizione da una parte, diciottesima dall'altra. Frosinone e Cremonese sono retrocesse direttamente.

Dove si vedrà Napoli-Cagliari Primavera in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni sulla partita.

  • L'ORARIO DEL PLAYOUT NAPOLI-CAGLIARI PRIMAVERA

    -Sabato 23 maggio ore 13.00

    La gara del playout Primavera 1 tra Napoli e Cagliari si giocherà oggi, sabato 23 maggio 2025. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione partenopea e quella sarda è previsto per le ore 13.

    Il match decisivo per la salvezza si giocherà a Cercola, nella Città Metropolitana di Napoli, in gara unica in quanto gli azzurri hanno chiuso la stagione regolare davanti agli avversari.

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  • DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI PRIMAVERA IN TV

    La gara tra Napoli e Cagliari del playout Primavera 1 sarà visibile in diretta televisiva in chiaro: a trasmetterla sarà Sportitalia, emittente che detiene i diritti delle partite del Campionato Primavera.

    La sfida sarà dunque visibile in tv accedendo gratuitamente al canale numero 60 del Digitale Terrestre.

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  • DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI PRIMAVERA IN STREAMING

    Napoli-Cagliari Primavera sarà visibile anche in diretta streaming, sempre in chiaro e sempre grazie a Sportitalia.

    Per vedere la partita tramite un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet) si dovrà accedere gratuitamente al sito dell'emittente.

  • SUPPLEMENTARI O RIGORI, CHI PASSA COL PAREGGIO

    Per quanto riguarda il regolamento, al termine dei 90 minuti non si giocheranno i tempi supplementari in caso di pareggio: la gara, con questo scenario, verrà decisa direttamente ai calci di rigore.

    Il Napoli, di conseguenza, non dunque favorito dalla miglior posizione in classifica rispetto al Cagliari nella stagione regolare: i partenopei non si salveranno dunque in maniera automatica con un semplice pareggio.

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