Fiorentina-Parma 2-1: la Viola vince il Campionato Primavera, tutto nel finale









La Fiorentina di Galloppa ha vinto il Campionato Primavera 2025/2026 battendo il Parma in finale. L'attesa dei tifosi viola è finita, visti i quattro decenni dall'ultimo successo: era dal 1983, infatti, che il team toscano non portava a casa il maggior titol giovanile, conquistato anche nel 1971 e nel 1980.

Niente da fare invece per il Parma di Corrent, battuto con il rigore di Braschi e la rete di Kuadio nella ripresa: i gialloblù, che hanno accorciato le distanze nel finale, sono ancora a caccia del primo Scudetto Primavera, ci riproveranno in futuro.

Braschi, si diceva: al 73' Di Mario indica il dischetto dopo un contatto tra Mazzeo e Mena, con il giocatore viola che sembra accentuare un minimo la caduta. Per il direttore di gara però non ci sono dubbi: Astaldi, portiere del Parma, è spiazzato per l'1-0.

La finale, escludendo la parte finale, non è stata certo una gara esaltante, con poche occasioni pericolose sui due fronti d'attacco. Il primo tempo era di fatto scivolato con un solo momento di apprensione per entrambe, piuttosto chiuse e in attesa della mossa avversaria.

La ripresa non ha cambiato le carte in tavola, nonostante un Parma più deciso e nonostante questo battuto da una Fiorentina che ha saputo sfruttare al meglio l'unica sua vera occasione dei secondi 45 minuti per entrare nella storia del Campionato Primavera, inserendo il proprio nome come vincitrice del torneo 2026.

Per Braschi, autore del vantaggio, è stato un maggio fantastico, viste le prime partite in Serie A con la Fiorentina di Vanoli e dunque la rete decisiva del Primavera in cui è stato uno dei migliori marcatori assoluti. Kouadio ha raddoppiato con un colpo di testa al minuto 83, mentre Mikolajewski ha riacceso le speranze gialloblù facendosi trovare pronto sulla respinta di Leonardelli su Cardinali. Alla fine, però, non è bastato.

Oltre alla vittoria del Campionato Primavera, la Fiorentina guadagna anche la possibilità di giocare la Supercoppa di categoria contro l'Atalanta, team che a sua volta ha battuto la Juventus nella finale di Coppa Italia.