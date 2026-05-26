Dove vedere Fiorentina-Parma, finale del Campionato Primavera, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Fiorentina o Parma: solo una diventerà la regina del Campionato Primavera 1. A decretarlo sono state le due semifinali, che hanno visto la formazione viola e quella gigliata eliminare rispettivamente Bologna e Cesena.

La finalissima si giocherà in gara unica: la vincente succederà dunque all'Inter nell'albo d'oro del Primavera, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto finale. In caso di parità di punteggio al 90', si andrà direttamente ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari.

Per la Fiorentina si tratterebbe del quarto trionfo, ma il primo dal lontano 1983; il Parma, invece, non era mai nemmeno arrivato in finale prima di oggi.

Di seguito tutte le informazioni sulla finale del Primavera 1 tra Fiorentina e Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Fiorentina-Parma Primavera in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale del Campionato Primavera 2025/2026 tra Fiorentina e Parma verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro e gratis su Sportitalia, al canale numero 60 del Digitale Terrestre.

Per quanto riguarda la diretta streaming, la gara sarà invece visibile sempre gratuitamente e in chiaro sul sito o tramite l'app di Sportitalia quest'ultima scaricabile su un moderno televisore ma anche su un pc, tablet o cellulare.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Parma Primavera: ora di inizio

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La finale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Parma si giocherà nella serata di giovedì 28 maggio 2026 allo stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, nella città metropolitana di Firenze: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 20.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-PARMA PRIMAVERA

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Montenegro, Deli, Atzeni; Puzzoli, Braschi, Mazzeo. All. Galloppa

PARMA PRIMAVERA (4-3-2-1): Astaldi; Mena Martinez, Conde, Drobnic, D’Intino; Gemello, Konaté, Tigani; Plicco, Cardinali; Mikolajewski. All. Corrent

Forma

Partite tra le due squadre