Renato Maisani

📄 Bio Nato (nel 1985) e cresciuto a Catania, dopo aver conseguito la laurea specialistica in Governo dell'Unione Europea e Politica Internazionale ho deciso di dedicarmi al 100% al mondo del giornalismo sportivo lasciando la Sicilia, dove però corro a rifugiarmi ogni estate, tra una stagione calcistica e l'altra.



📝 La mia carriera - Ho iniziato a lavorare nel campo dell'informazione online e per GOAL nel 2006. Nel 2013 mi sono trasferito a Milano per lavorare nella sede italiana di Perform, poi divenuta DAZN. Dal 2021 ricopro l'incarico di Direttore Editoriale dell'edizione italiana di GOAL e dal 2022 anche quella di Direttore Editoriale Europeo dei siti di proprietà di FootballCo. Dal gennaio del 2024 sono anche il direttore Editoriale di Calciomercato.com e sempre nello stesso anno ho contribuito a dare i natali a 1vs1, progetto del quale sono al timone sin dal giorno zero. Ho anche scritto quattro libri, tutti con un solo filo conduttore: il calcio.

🌟 Il mio primo ricordo e i ricordi legati al calcio? Un Catania-Acireale di Serie C mestamente terminato per 0-0 la mia prima di tante esperienze in uno stadio, un Milan-Catania la mia prima in tribuna stampa, Inter-Tottenham 4-3 (sì, quella della tripletta di Bale!) la mia prima in Champions League. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita a 360 gradi e continua a fare parte della mia quotidianità. Ad Italia '90 e Usa '94 sono legati i miei ricordi più romantici, a Germania 2006 le emozioni più belle.

1️⃣1️⃣ Il mio Undici all-time (4-2-3-1): Buffon; Cafu, Nesta, Cannavaro, Maldini; Xavi, Gerrard; Messi, Totti, R.Baggio; Batistuta



