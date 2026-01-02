Primato in classifica, "Massimino" pieno, centro sportivo: in Serie C c'è un Catania che torna a sognare di far festa

Lo sanno bene i tifosi rossazzurri che anche nelle stagioni più difficili hanno continuato ad affollare gli spalti del "Massimino", facendo registrare record su record. 12.000 sono gli attuali abbonati, un numero che persino in Serie A è stato raggiunto soltanto da 15 delle 20 squadre partecipanti, più di 19.000 sono stati i presenti sugli spalti in occasione dei big-match contro Salernitana e Benevento disputati ad ottobre, 16.000 è la media di spettatori per ogni match casalingo.

Coreografie da urlo che hanno fatto da cornice a una stagione fin qui più che positiva per la squadra allenata da Mimmo Toscano che ha chiuso il girone d'andata al comando della classifica, seppur a pari merito con il Benevento, ha vinto 12 gare su 19 perdendone soltanto due e scrivendo la storia tra le mure amiche, dove ha vinto nove gare su dieci, pareggiandone soltanto una e, soprattutto, riuscendo nell'incredibile impresa di non subire nemmeno una rete. Dieci partite, zero goal subiti tra le mura amiche grazie anche al decisivo contributo di Andrea Dini, estremo difensore che già nella fase finale della scorsa stagione si era fatto apprezzare dalle parti dell'Etna.