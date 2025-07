Pronostic West Ham United vs Everton 31/07/2025 : Trois conseils de pré-saison à suivre

West Ham vs Everton

Découvrez nos trois pronostics West Ham United vs Everton lors de cette rencontre de la Premier League Summer Series le jeudi 31 juillet.

Notre expert penche pour une victoire de West Ham après le début cauchemardesque d'Everton dans le tournoi. On peut s'attendre à des buts dans ce match.

+

Pronostic West Ham United vs Everton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour West Ham United vs Everton

West Ham pour gagner à une cote de 2.56 sur Winamax

Deuxième mi-temps la plus prolifique à une cote de 2.09 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2.55 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

West Ham United et Everton ont tous deux perdu leur premier match de la compétition, mais de manières considérablement différentes. Cela ne devrait pas trop inquiéter l'une ou l'autre équipe. C'est juste un autre match pour se préparer à une nouvelle saison éprouvante de Premier League.

Les Hammers ont chuté 2-1 face à Manchester United ce week-end, avec Jarrod Bowen marquant leur seul but, tandis qu'Everton a été écrasé par Bournemouth. Cette défaite 3-0 est un peu préoccupante, mais le match au Soldier Field cette semaine devrait être beaucoup plus serré. Les Toffees n'ont pas eu la meilleure des pré-saisons jusqu'à présent.

Les effectifs probables pour West Ham United vs Everton

Composition attendue de West Ham United : Areola, Wan-Bissako, Torino, Kilman, Scarlet, Bowen, Irving, Ward-Prowse, Diouf, Paqueta, Fullkrug

Composition attendue de Everton : Travers, Patterson, O’Brien, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Alcaraz, Ndiaye, Beto

Les Hammers favoris

C'est Graham Potter contre David Moyes alors que les Hammers affrontent les Toffees, ce dernier affrontant son ancien club. West Ham est légèrement favori ici, mais aucune des deux équipes n'a été particulièrement active sur le marché des transferts, donc la cohésion de l'équipe ne sera pas perturbée.

Everton a fait match nul avec Accrington Stanley et a perdu contre Blackburn avant d'être lourdement battu par Bournemouth. Il ne leur reste plus que trois matchs avant leur ouverture de championnat. West Ham, quant à lui, a sécurisé une victoire contre l'équipe suisse Grasshopper avant de se rendre en Amérique où ils ont donné du fil à retordre à Manchester United. On pourrait penser qu'ils seront dans un meilleur état d'esprit en abordant cette rencontre.

Une victoire étroite contre Port Vale, de League One, à huis clos, a été la seule victoire d'Everton jusqu'à présent, et la perte de Jarrad Branthwaite sur blessure est préoccupante. Seamus Coleman et James Tarkowski devraient également manquer à l'appel dans l'Illinois, ce qui donne un avantage à West Ham.

Pronostic 1 West Ham United vs Everton : West Ham pour gagner à une cote de 2.56 sur Winamax

Un feu d'artifice en seconde mi-temps

Everton a concédé tous ses trois buts contre Bournemouth en seconde mi-temps, tandis que deux des trois buts du match de West Ham ont également été marqués après la pause. Étant donné la nature de ces matchs de pré-saison et le nombre de changements effectués, il est courant que les matchs s'ouvrent au fur et à mesure. Il ne serait pas surprenant de voir cela se produire à Chicago.

Les Toffees ont concédé presque le double en seconde mi-temps (16/28) la saison dernière, et West Ham avait parmi les deuxièmes mi-temps les plus prolifiques (62) de la division. Combiné aux résultats récents, cela indique de l'action après le coup de sifflet de la mi-temps. Aucune des deux équipes n'a été particulièrement efficace en défense cet été.

Pronostic 2 West Ham United vs Everton : Deuxième mi-temps la plus prolifique à une cote de 2.09 sur Winamax

Un affrontement divertissant pour les neutres

West Ham avait l'une des défenses les plus perméables de la Premier League la saison dernière, et ils n'ont pas fait grand-chose pour rectifier cela sur le marché des transferts. Kyle Walker-Peters est arrivé, ainsi que Malick Diouf, mais est-ce que cela suffira ? Cela leur donne au moins de meilleures options sur les côtés.

Everton a signé Mark Travers comme doublure de Jordan Pickford, et Thierno Barry est arrivé comme nouvelle option offensive ; cependant, la profondeur de leur effectif reste limitée. Comme pour ces deux équipes, il y a beaucoup à exploiter pour leurs adversaires. Cela pourrait certainement être un spectacle passionnant en termes de buts, avec trois marqués lors de chacun de leurs derniers matchs.

Moyes a fait un bon travail pour resserrer la défense d'Everton la saison dernière, mais les matchs de cette nature ont tendance à être plus ouverts. Sans Branthwaite, West Ham sera désireux d'exploiter cette faiblesse.