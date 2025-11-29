Pronostic West Ham vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Notre expert propose ses meilleurs pronostics et conseils de paris pour West Ham vs Liverpool, alors que l'entraîneur des Reds, Arne Slot, sous pression, emmène son équipe à l'est de Londres.

Les meilleurs paris pour West Ham vs Liverpool

Liverpool -1 (Handicap 3-Voies) à une cote de 2,75 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Callum Wilson 2+ Tirs cadrés à une cote de 4,10 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : West Ham 1-3 Liverpool

Pronostic des buteurs : West Ham – Callum Wilson ; Liverpool – Mo Salah, Alexander Isak, Virgil Van Dijk

Liverpool se déplace chez le 17ème, West Ham, dimanche après cinq défaites lors de leurs six derniers matchs. West Ham a montré des signes de vie ces dernières semaines, ayant pris sept points lors de leurs trois derniers matchs. Cependant, ils restent à égalité de points avec Leeds, qui occupe la troisième et dernière place de relégation. Les Hammers doivent s'améliorer défensivement après avoir encaissé 25 buts en 12 matchs cette saison.

L'entraîneur Nuno Espírito Santo sera ravi de retrouver la créativité de Lucas Paqueta, qui est disponible après une suspension d'un match. Nuno attend également les résultats des tests de forme physique de Dinos Mavropanos et Crysencio Summerville, tous deux soumis à des tests tardifs.

Liverpool a subi une défaite humiliante 4-1 en Ligue des champions contre le PSV en milieu de semaine. Une victoire au London Stadium est cruciale pour rester dans la course aux cinq premières places, une candidature au titre semblant désormais hors de portée. Arne Slot semble prêt à remanier l'équipe, Hugo Ekitike étant un doute majeur pour ce match.

L'attaquant français a souffert d'une légère tension au dos contre le PSV, ce qui donnera à Alexander Isak une chance de briller. Fait intéressant, sa forme contre West Ham a été solide ces dernières années, avec six contributions de but (5 buts et 1 passe décisive) contre les Hammers, son deuxième meilleur total contre une équipe de Premier League.

Les effectifs probables pour West Ham vs Liverpool

Composition attendue de West Ham : Areola ; Diouf, Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Fernandes, Potts, Paqueta, Summerville, Bowen, Wilson

Composition attendue de Liverpool : Alisson ; Robertson, Gomez, Konate, Van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Chiesa, Salah, Isak

Une grande victoire pour gagner du temps pour Slot

L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est sous pression croissante après la défaite 4-1 à domicile en Ligue des Champions contre le PSV. Le groupe propriétaire des Reds n'est pas connu pour être impulsif, mais il serait préoccupé par la chute alarmante de la forme. Les Reds ont une grande chance de retrouver le chemin de la victoire dimanche.

Ils sont invaincus lors de leurs neuf dernières rencontres avec les Hammers. West Ham n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 20 derniers matchs contre Liverpool. Les bookmakers estiment à environ 36 % la chance que les Reds gagnent ce match avec une marge de deux buts. Étant donné que West Ham a le deuxième pire bilan défensif de la division, Salah, Isak et compagnie seront désespérés de marquer.

Pronostic 1 West Ham vs Liverpool : Liverpool -1 (Handicap 3-Voies) à une cote de 2,75 avec Winamax

Des buts à prévoir entre deux défenses poreuses

Les deux équipes ont marqué lors de six des sept dernières confrontations entre ces deux formations. Cependant, il n'y a pas de valeur dans le marché "Les Deux Équipes Marquent" ce week-end. C'est pourquoi nous misons sur Plus de 3,5 buts à la place. Plus de 2,5 buts ont été inscrits lors des sept derniers matchs consécutifs entre ces équipes.

West Ham encaisse en moyenne plus de deux buts par match, tandis que Liverpool encaisse également en moyenne 1,67 but par match. De l'autre côté, il suffira que les Reds se montrent efficaces dans le dernier tiers pour infliger de sérieux dégâts. Malgré les problèmes défensifs de Liverpool, leur qualité offensive ne peut être ignorée.

Pronostic 2 West Ham vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Wilson pour poser des problèmes aux Reds

Callum Wilson est en grande forme depuis qu'il est devenu un élément régulier de l'équipe de West Ham. Son retour en forme et les quatre buts qu'il a marqués ont été une part clé de l'amélioration des Hammers. Wilson marque en moyenne un but toutes les 105 minutes en Premier League cette saison. Il cadre également 2,15 tirs par match, touchant la cible avec dix de ses 13 tentatives.

Il est actuellement dans le 98e percentile pour la précision des tirs en EPL. C'est pourquoi nous misons sur Wilson pour enregistrer au moins deux tirs cadrés ce week-end. Les marchés de paris estiment à seulement 25 % la chance qu'il y parvienne. Mais il l'a réussi dans chaque match jusqu'à présent sous le maillot de West Ham. Celui-ci a de la valeur contre la défense poreuse de Liverpool.