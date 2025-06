Le pari à 6,00 qui est le choix de valeur pour la Coupe du Monde des Clubs

Le travail acharné du PSG en 2024/25 les a menés à la gloire en C1. Ils sont aussi de sérieux candidats pour la Coupe du Monde des Clubs.

Peu d'équipes en football européen ont été aussi efficaces et plaisantes à regarder que celle de Luis Enrique. Il y a encore beaucoup à venir.

PSG à la Coupe du Monde des Clubs Cotes Pour la gagner 6,00 Pour atteindre la finale 3,75 Pour atteindre les demi-finales 2,25

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Le PSG n'est pas seulement agréable à regarder

L'un des aspects les plus plaisants de suivre le PSG cette saison a été leur fluidité en attaque et la menace constante qu'ils représentent. Cependant, il y a bien plus chez les Parisiens, et ils travaillent incroyablement dur lorsqu'ils n'ont pas le ballon.

Ils permettent en moyenne 7,29 passes autorisées par action défensive, ce qui les place au deuxième rang en Europe. Par ailleurs, leur record de 19,75 tacles par match en LDC était dans le top six de la compétition malgré leur moyenne de possession de 62 %. De plus, les équipes qui avaient plus de tacles qu'eux passaient beaucoup moins de temps en possession du ballon.

De manière impressionnante, ce ne sont pas seulement les défenseurs et les milieux de terrain qui contribuent défensivement. Désiré Doué, le héros à Munich, a une moyenne de 2,48 tacles par 90 minutes, tandis que Khvicha Kvaratskhelia a une moyenne de 1,66 au cours des 12 derniers mois. Ils défendent dès l'avant et le font très bien.

Leur victoire dominante contre l'Inter Milan à l'Allianz Arena les a propulsés en tête de liste des favoris. Cependant, ils sont toujours derrière Manchester City et le Real Madrid, même s'ils sont les seuls à remporter constamment des trophées en 2024/25. Ils ont les moyens d'aller jusqu'au bout.

De plus, la gestion d'Enrique a aidé, ce qui signifie qu'ils seront encore frais lorsqu'ils se rendront aux États-Unis. Le fait que la saison du PSG ait duré un peu plus longtemps pourrait jouer en leur faveur, car ils n'auront perdu aucune acuité. Ils sont certainement une équipe à surveiller.

Enrique, le maître à penser

Enrique a supervisé les changements qui ont conduit à la victoire en LDC de Barcelone en 2014/15, ce qui témoigne de son travail. Bien qu'il ait été incertain de savoir si c'était seulement grâce aux joueurs, son travail depuis a prouvé le contraire. Il est fascinant de voir comment il a transformé le PSG dans sa forme actuelle.

Sur le front de l'attaque, il a Ousmane Dembélé, qui évolue à un niveau de Ballon d'Or, tandis que Doué, Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont également en excellente forme. Pendant ce temps, ses latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, sont aussi prolifiques que n'importe quel défenseur dans le monde. Ils ont sans aucun doute un talent immense, mais leur collectif est plus grand que la somme de leurs parties.

Le facteur confiance ne doit pas être négligé avant la CWC. Ils sont champions de Ligue 1 - encore une fois - et viennent de remporter un autre titre de Coupe de France. Leur victoire 5-0 contre l'Inter a confirmé leur statut de meilleure équipe de leur continent pour la première fois.

Le PSG est intrépide alors qu'il se prépare à se lancer dans l'action intercontinentale pour la toute première fois. Avec les deux premiers de chaque groupe qui progressent, une place en phase à élimination directe semble presque garantie. L'Atletico Madrid sera un adversaire coriace, mais ils devraient battre Botafogo et les Seattle Sounders.

Les hommes d'Enrique ont remporté leurs cinq derniers matchs et n'ont perdu que quatre fois en 2025. Deux de ces défaites sont survenues après qu'ils avaient déjà sécurisé le titre de la ligue et se concentraient sur la gloire en LDC. Bien qu'Aston Villa et Liverpool aient montré qu'un PSG en forme peut être battu, ce n'est pas chose facile.