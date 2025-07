Faut-il privilégier les "Unders" lors du 2e tour de qualification de la Ligue Europa ?

Les premiers matchs du 1er tour de qualification de la Ligue Europa ont enregistré en moyenne seulement 2,25 buts par match, chiffre qui a chuté à 2,13 lors des matchs retour.

Est-il pertinent de parier à l'aveugle sur les cotes "Unders" lors du 2e tour de qualification ? Nous évaluons les confrontations à venir pour mieux comprendre la dynamique de la Ligue Europa.

Marchés des matchs du 2e tour de qualification de la Ligue Europa 2025/26 Cotes Levski Sofia vs Braga (Moins de 2,5 buts) 1,90 Banik Ostrava vs Legia Varsovie (Moins de 2,5 buts) 1,75 Lugano vs CFR Cluj (Moins de 2,5 buts) 1,82 Besiktas vs Shakhtar Donetsk (Moins de 2,5 buts) 1,85

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Quelles leçons de paris pouvons-nous tirer du 1er tour de qualification de la Ligue Europa ?

La leçon principale du 1er tour de qualification de la Ligue Europa 2025/26 a été le manque flagrant de buts marqués. La moitié des matchs se sont terminés avec deux buts ou moins dans chaque confrontation.

Les statistiques de buts ont également été fortement influencées par deux anomalies : la victoire 6-0 du Shakhtar contre l'équipe finlandaise Ilves et la confrontation entre Celje et Saba, qui s'est soldée par un score cumulé de 6-5 en faveur des Slovaques.

Il est intéressant de noter qu'il y avait plus de confrontations déséquilibrées lors du 1er tour de qualification - sur le papier - que lors du tirage au sort du 2e tour. Les géants polonais, le Legia Varsovie, ont passé de justesse avec un score cumulé de 2-0 contre l'équipe kazakhe Aktobe. Pendant ce temps, le CFR Cluj a attendu le match retour pour marquer les trois buts de leur victoire 3-0 sur le score cumulé contre les modestes Hongrois de Paksi.

Évaluation des confrontations du 2e tour de qualification pour l'action de but

Le 2e tour de qualification de la Ligue Europa réunit huit vainqueurs et huit entrants du 1er tour de qualification. Tous se sont qualifiés pour cette étape en terminant plus haut dans leurs ligues nationales ou grâce à des coefficients UEFA plus élevés. Chacune des confrontations est beaucoup plus équilibrée que lors du tirage du 1er tour.

Chaque rencontre oppose des équipes d'expérience similaire, qu'il s'agisse de vainqueurs de coupe ou de finissants dans le top quatre national. En conséquence, il y a peu d'équipes massivement supérieures sur le papier.

Certaines confrontations de haut niveau mettent en vedette de grands clubs de football européens. Les géants turcs Besiktas affrontent l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk, tandis que l'équipe bulgare Levski Sofia affronte l'équipe portugaise du S.C. Braga, qui a terminé quatrième en Primeira Liga la saison dernière.

Les premiers matchs de ces confrontations du 2e tour de qualification pourraient comporter encore moins de rencontres à score élevé que lors du 1er tour. Les confrontations équilibrées conduisent souvent à une prudence tactique des deux équipes.

Les deux parties savent que dans des confrontations serrées, un seul but pourrait faire pencher la balance d'une confrontation à deux manches. Lorsque les équipes sont de niveau égal, il est également courant qu'elles s'annulent mutuellement, rendant plus difficile la création d'occasions de qualité.

Dans la plupart des confrontations à deux manches, la gestion du match est également très importante, surtout lors du premier match. Si une équipe prend l'avantage de manière inattendue, elle adoptera probablement une approche défensive pour conserver son mince avantage plutôt que de pousser davantage de joueurs vers l'avant.

Certaines équipes - en particulier celles qui jouent à l'extérieur lors du premier match - ont tendance à adopter une approche ultra-défensive et visent à maintenir le score nul pour avoir une chance lors du match retour à domicile. Le Shakhtar utilisera probablement cette tactique lorsqu'ils affronteront l'atmosphère intense du stade de 42 000 places de Besiktas jeudi soir.

Beaucoup de ces équipes sont également en pleine préparation de leur saison nationale à venir. La rouille des premiers stades peut également jouer un rôle et mérite d'être prise en compte lors des paris sur les marchés de buts de la Ligue Europa cette semaine.