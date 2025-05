Tottenham vs Manchester United

Notre expert prédit que United réservera son billet pour la Ligue des Champions lors de la finale de la Ligue Europa.

+

Pronostic Tottenham vs Manchester United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham vs Manchester United

Man Utd pour gagner à une cote de 2,50 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Dominic Solanke buteur à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C'est le match le plus important de la saison pour les deux équipes, car c'est leur dernière chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Étant donné leurs mauvaises saisons en championnat, il n'est pas surprenant qu'ils soient parmi les clubs les moins bien classés de la Premier League.

Les Spurs, et en particulier Ange Postecoglou, sont sous pression ici. Il a affirmé qu'il "remporte toujours" des trophées lors de sa deuxième saison. Ils n'ont pas la forme de champions européens puisqu'ils ont perdu quatre de leurs sept derniers matchs. Cependant, ils ont au moins remporté quatre de leurs cinq derniers matchs en Europe.

Pendant ce temps, United n'est pas en bien meilleure forme, avec trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs. Comme les Spurs, leurs meilleures performances ont eu lieu dans cette compétition. De plus, les Red Devils n'ont pas perdu en Ligue Europa cette saison, remportant huit de leurs dix matchs sous Ruben Amorim.

Les effectifs probables pour Tottenham vs Manchester United

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Bissouma, Odobert, Johnson, Son, Solanke

Composition attendue de Manchester United : Onana, Maguire, Mazraoui, Shaw, Diallo, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Mount, Højlund, Fernandes

Triomphe de United dans la finale de prestige

Les finales sont souvent délicates, et United a plus d'expérience pour les remporter. Le terme 'Spursy' vient à l'esprit et hante Tottenham depuis longtemps. Ils n'ont pas remporté de trophée majeur depuis 2007-2008.

De plus, il semble que les dieux du football conspirent contre eux ici. Leurs joueurs clés, James Maddison et Dejan Kulusevski, devraient manquer la finale en raison de blessures.

Cela donne l'initiative à United, qui a tendance à exceller dans cette compétition. Ils sont invaincus lors de leurs 14 matchs de Ligue Europa, avec neuf victoires et cinq nuls.

De plus, ils ont remporté neuf de leurs 11 dernières sorties dans cette compétition. Leur excellente forme avant cette compétition, et leur parcours plus difficile jusqu'à la finale, en font de légers favoris.

Ils ont eu du mal contre les Spurs récemment, ne remportant aucune de leurs six dernières rencontres. Malgré cela, parier sur la victoire de United en finale pourrait être plus sûr car ils sont mieux préparés et concentrés sur la victoire dans cette compétition.

Pronostic 1 Tottenham vs Manchester United : Man Utd pour soulever le trophée à une cote de 2,50 sur Winamax

Attendez-vous à beaucoup de buts à Bilbao

Si c'était un match de Premier League, les cotes pour plus de 2,5 buts ne seraient pas si généreuses. Les bookmakers s'attendent à un affrontement plus serré étant donné ce qui est en jeu.

Cependant, le problème est que les deux équipes manquent de solidité défensive puisque leurs entraîneurs se sont concentrés davantage sur l'attaque que sur la défense. En conséquence, ces deux défenses sont parmi les plus perméables de la Premier League. Les Spurs ont concédé 61 buts en championnat, tandis que United en a encaissé 54.

Avec encore beaucoup de talent offensif sur le terrain, il est probable que ces lacunes défensives seront exploitées. De plus, cette rencontre a déjà vu beaucoup de buts, puisque huit des 11 dernières confrontations directes ont eu plus de 2,5 buts.

Les cinq derniers matchs de Ligue Europa de United ont également vu plus de trois buts marqués. En plus de cela, ces cinq matchs ont en moyenne plus de cinq buts par match.

Pronostic 2 Tottenham vs Manchester United : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Solanke affronte un adversaire favori

Dominic Solanke est enthousiaste pour ce match, car il affronte une équipe contre laquelle il aime jouer dans une compétition où il performe bien.

Solanke a marqué lors de ses trois dernières apparitions en Ligue Europa. Par conséquent, ceux qui se sentent audacieux pourraient être intéressés de savoir qu'il a marqué le premier dans deux de ces matchs.

De plus, il a tendance à exceller contre United, ayant trouvé le chemin des filets cinq fois lors de ses quatre dernières apparitions contre eux. Il a marqué plus de buts en carrière seulement contre Huddersfield qu'il n'en a contre Manchester United.

Il a marqué le premier lors de trois de ses quatre dernières apparitions contre United.

Étant donné les forts présages historiques en sa faveur, son prix pour figurer sur la feuille de match semble généreux.