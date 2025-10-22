Pronostic Strasbourg vs Jagiellonia, les Alsaciens en grande forme

Une rencontre à la portée des alsaciens ce jeudi 23 octobre. Découvrez notre pronostic Strasbourg vs Jagiellonia pour ce match européen.

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Les meilleurs paris pour Strasbourg Jagiellonia

La rencontre entre Strasbourg et Jagiellonia s’annonce quelque peu déséquilibrée, voici le pronostic de notre expert :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,42 sur Unibet, soit une probabilité de 70 % de voir Strasbourg remporter le match.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,22 sur Unibet, soit une probabilité de 45 % de voir 4 buts ou plus inscrits pendant le match.

Strasbourg et plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50,5 % de voir Strasbourg gagner et au moins 3 buts dans le match.

Notre pronostic Strasbourg vs Jagiellonia est un match gagné par Strasbourg 4 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Strasbourg sort d’une très belle prestation ce week-end avec un match nul face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ils ont même réussi à mener 3 buts à 1 avant de voir les champions d’Europe revenir au score. Troisième en championnat avec 16 points, les Alsaciens sont à seulement deux points du leader et ils ont accompli tout ça avec l’absence de leur capitaine Emanuel Emegha, souvent blessé.

En Pologne, Jagiellonia est en tête de son championnat avec 24 points en 11 journées. Ils n’ont perdu qu’un seul match depuis le début de la saison et c’était lors du premier match de championnat au mois de juillet. Ils ont dû passer trois tours de qualification pour arriver à cette phase de la compétition et ont commencé par une victoire. Ils sont en confiance et devraient nous offrir une belle rencontre.

Les effectifs probables pour Strasbourg Jagiellonia

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Omobamidele, Högsberg, Doué - Doukouré, Luis, Barco, Moreira - Paez, Godo - Panichelli

Composition attendue de Jagiellonia : Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Stojinovic, Wdowik - Romanczuk, Flach - Pozo, Imaz, Pietuszewski - Pululu

Une rencontre à l’avantage de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg est en grande forme pour ce début de saison. Malgré un effectif grandement renouvelé depuis l’année dernière, les joueurs de Liam Rosenior ont su trouver les ressources nécessaires pour rester compétitifs. Les paris sur le marché des transferts ont été concluants et le large effectif qu’il possède lui permet d’être présent sur les deux tableaux que sont la Ligue Europa Conférence et la Ligue 1.

En face, les Polonais connaissent un début de saison presque parfait et se sont hissés à la tête de leur championnat assez rapidement. Cette compétition européenne leur permet de se mettre sur le devant de la scène, mais ils devraient quand même connaître quelques difficultés lorsqu’ils affrontent les équipes de cinq grands championnats, dont la France.

Pronostic 1 Strasbourg vs Jagiellonia : Victoire de Strasbourg - cote de 1,42 sur Unibet

Deux équipes très offensives

À la sortie de la dernière rencontre de Ligue 1, Strasbourg a démontré sa capacité à marquer des buts, peu importe le niveau de l’adversaire. Après un match nul 3 buts partout contre les champions d’Europe en titre, ils devraient pouvoir trouver la faille à plusieurs reprises face à leurs adversaires ce jeudi 23 octobre. Panichelli, le nouvel attaquant, est le meilleur buteur de Ligue 1, et même s’il est laissé au repos, les remplaçants que sont Godo et Paez restent efficaces devant le but.

Au niveau des statistiques, Strasbourg a inscrit 17 buts en 8 matchs de championnat, Jagiellonia en est à 23 buts en 11 rencontres. Avec deux attaques aussi efficaces, le match s’annonce offensif et avec de nombreux buts inscrits. En plus, ils tournent en moyenne avec un but encaissé par match, ce qui montre qu’ils ne sont pas les plus solides et devraient nous proposer un affrontement spectaculaire.

Pronostic 2 Strasbourg vs Jagiellonia : Plus de 3,5 buts - cote de 2,22 sur Unibet

La victoire de Strasbourg avec des buts marqués

Malgré deux équipes très talentueuses, Strasbourg dispose de l’avantage d’être dans un meilleur championnat avec la Ligue 1 et de disposer d’un effectif de meilleure qualité. Ils partent avec un avantage pour remporter la rencontre qui nous promet des buts avec l’efficacité des deux clubs.

Sur cette rencontre, Strasbourg est à La Meinau, une antre avec des records d’affluence et une ambiance difficile pour les équipes en déplacement. Je vois donc Strasbourg repartir avec la victoire, mais aussi quelques buts inscrits pour passer une soirée football spectaculaire avec cette rencontre européenne.