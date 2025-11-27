Pronostic Strasbourg vs Crystal Palace 27/11/2025 : les Eagles prêts à s'envoler en France

Notre expert en paris prévoit une victoire à l'extérieur pour les Eagles, qui visent à grimper dans le classement de la Conference League.

Pronostic Strasbourg vs Crystal Palace : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Strasbourg vs Crystal Palace

Crystal Palace pour gagner avec une cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,68 sur Winamax

Jean-Philippe Mateta buteur à tout moment avec une cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Strasbourg 1-2 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Strasbourg – Joaquín Panichelli - Crystal Palace ; Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr

Strasbourg aborde ce choc parmi les huit premiers du classement de la Ligue Europa et est invincible après trois matchs. Cependant, ils ont trébuché à plusieurs reprises en Ligue 1, y compris une défaite 1-0 contre Lens. De plus, ils n'ont gardé leur cage inviolée que quatre fois toutes compétitions confondues depuis début septembre.

Crystal Palace, quant à lui, réalise une saison fantastique. Ils ont connu une brève baisse de forme en octobre, perdant trois de leurs quatre matchs, mais ont su rebondir. Les Eagles se rendent au Stade de la Meinau sur une série de cinq matchs sans défaite, ayant remporté quatre de ces rencontres.

Les effectifs probables pour Strasbourg vs Crystal Palace

Composition attendue de Strasbourg : Penders, Sarr, Hogsberg, Chilwell, Doué, Ouattara, Enciso, Barco, Moreira, Panichelli, Emegha

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

La forme redoutable des Eagles

Les hôtes doivent actuellement faire face à plusieurs blessures importantes, avec Abdoul Ouattara, Saïdou Sow, Maxi Oyedele, Karl-Johan Johnsson et Abakar Sylla sur la touche. Palace est privé de Cheick Doucouré et Caleb Kporha, mais semble globalement en meilleure forme. Sur le papier, l'équipe d'Oliver Glasner a un léger avantage en termes de qualité et se sentira en confiance en France.

Par ailleurs, les Eagles sont également l'équipe en forme. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de quatre de leurs cinq derniers matchs, battant des équipes comme Liverpool, Brentford et AZ Alkmaar. Pendant la même période, Strasbourg a subi deux défaites, dont une lourde défaite 4-1 contre le Stade Rennais. Cependant, Le Racing n'a perdu qu'une seule fois à domicile, ce dont les visiteurs devront se méfier.

Pronostic 1 Strasbourg vs Crystal Palace : Crystal Palace pour gagner avec une cote de 1,94 sur Winamax

Palace pourrait concéder

Les équipes ont eu du mal à marquer contre Palace cette saison. Jusqu'à présent, ils ont gardé leur cage inviolée à 10 reprises durant la saison 2025/26 et ont été particulièrement solides défensivement lors des récents matchs. Depuis leur victoire 3-0 contre Liverpool le mois dernier, seul Alkmaar a réussi à marquer contre eux.

Cependant, en jouant à l'extérieur et en Europe, l'équipe française se sentira capable de poser des problèmes à l'équipe de Premier League. Palace n'a pas pu battre Fredrikstad lors des qualifications et a perdu contre l'AEK Larnaca à domicile le mois dernier. De plus, avec Joaquín Panichelli en excellente forme cette saison, les hommes de Liam Rosenior seront confiants quant à leur capacité à marquer.

Strasbourg a eu du mal à garder sa cage inviolée récemment, ayant concédé lors de six de ses huit derniers matchs. Cependant, avec les Londoniens en pleine confiance, ils peuvent marquer plus de buts que l'équipe à domicile.

Pronostic 2 Strasbourg vs Crystal Palace : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,62 sur Winamax

Mateta pour marquer dans son pays natal

La montée en puissance de Jean-Philippe Mateta est impressionnante. Il s'avère être un buteur régulier et est déjà à deux buts d'atteindre les dix buts cette saison. Ses six buts en Premier League ont aidé Palace à grimper à la cinquième place, et il marque à un rythme d'un but tous les deux matchs en championnat.

Le joueur de 28 ans, qui a également marqué deux buts en trois matchs depuis son entrée dans l'équipe nationale française, est passionnant à regarder. Bien qu'il n'ait pas encore marqué en Ligue des champions, il sera impatient de changer cela alors qu'il revient dans le pays où il est né. Il a été impliqué dans l'action la dernière fois qu'il a joué contre Strasbourg, en délivrant une passe décisive pour un but égalisateur tardif lors d'un match nul 1-1 il y a presque une décennie.

Mateta est sans surprise le favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets. L'ancien Lyonnais sera une véritable menace pour l'équipe à domicile en Alsace.