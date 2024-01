Toutes les informations sur le service client Betsson : comment obtenir de l’aide via le Live Chat, le formulaire, l’e-mail, réseaux sociaux…

Un souci avec votre compte, l'utilisation du code promo Betsson, le retraits de vos gains ? Contactez le bookmaker !

Live Chat Betsson : comment l’utiliser ?

Vous avez une question qui nécessite une réponse rapide ? Posez-la sur le Live Chat. Il est accessible depuis l’onglet « Contactez-nous », qui se trouve sur le panneau latéral de gauche. Cliquez sur le bouton « Aide » en bas à droite pour ouvrir la fenêtre de dialogue.

La messagerie en direct est disponible de 12 h à 23 h. Si vous contactez le site en dehors de ces horaires, c’est un bot qui répondra à vos questions.

Utilisez le formulaire de contact

Le formulaire de contact permet de poser une question qui n’est pas nécessairement urgente. Vous obtiendrez normalement la réponse dans la journée.

Cliquez sur « Contactez-nous » en bas de la colonne de gauche sur le site Betsson pour ouvrir le formulaire.

Voici les informations que l’on vous demande de saisir :

Nom, prénom

E-mail : l’adresse qui est connectée à votre compte Betsson.

Votre demande concerne : s’inscrire, mon compte, bonus & promotions, dépôts, retraits, jeu responsable, règles des paris, autre.

Sujet du message : mettez une référence précise qui permettra au service client d’accélérer le traitement de la demande (numéro du pari, de la transaction…)

Description : expliquez votre problème. Soyez factuel et précis. Faites des phrases courtes, sans fautes et dans un français correct. N’oubliez pas les formules de politesse d’usage.

Obtenir de l’aide en envoyant un e-mail à Betsson

Le service client Betsson est joignable via l’adresse e-mail suivante :

serviceclient@betsson.fr

Passez par votre logiciel de messagerie habituelle (Mail, Gmail…) pour envoyer votre message.

L’avantage de l’e-mail classique par rapport au formulaire de contact est que vous pouvez envoyer des pièces jointes (copie d’écran, scans…). C’est parfois indispensable pour que le service client puisse vous aider.

Voici quelques suggestions pour améliorer vos chances d’obtenir une réponse qui vous convienne :

* Remplissez le champ « Objet » de votre message : décrivez ce qui vous arrive et mettez la référence de la transaction. Par exemple « Problème pari n° XXXXX ».

* Soyez le plus factuel possible : donnez un maximum de renseignement précis dans votre message : numéro de référence, type de pari, date & heure… Le conseiller n’aura ainsi aucun mal à trouver l’origine du problème. N’hésitez pas non plus à mettre des copies d’écran pour illustrer votre propos.

* Soyez poli : c’est sans doute le conseil le plus important. Personne n’aura envie de vous aider si vous ne dites ni « s’il vous plaît », ni « merci », ni « bonjour ». Ne vous étonnez pas si l’on vous envoie une réponse générique dans ce cas.

Envoyer un courrier au site Betsson

Vous avez une demande importante à faire ? Envoyez votre courrier à l’adresse suivante :

Betsson France SA

230 Route des Dolines,

06560 Valbonne

Les plis postaux sont à réserver aux cas suivants :

Litige : choisissez un envoi avec accusé de réception. Vous saurez quand le service client l’aura reçu. C’est très important si vous avez un problème avec le site. Vous aurez alors une preuve de l’envoi du courrier si vous décidez de contacter le médiateur des jeux ou d’intenter une action en justice.

: choisissez un envoi avec accusé de réception. Vous saurez quand le service client l’aura reçu. C’est très important si vous avez un problème avec le site. Vous aurez alors une preuve de l’envoi du courrier si vous décidez de contacter le médiateur des jeux ou d’intenter une action en justice. Validation du compte : faites parvenir une copie de votre carte d’identité et un justificatif de domicile sur papier. Cela vous évitera d’avoir à les téléverser en ligne. Vous gagnerez donc en sécurité.

Contacter Betsson sur les réseaux sociaux

Betsson est présent sur les réseaux sociaux suivants :

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

Il est possible de poser vos questions en DM aux community managers. Il y a toutefois de fortes chances pour que l’on vous redirige vers le service client.

Nous vous déconseillons donc d’essayer d’obtenir de l’aide via les réseaux sociaux. Vous perdrez du temps.

FAQ Betsson

Betsson propose une FAQ avec la réponse à toutes les questions d’usage. Pour y accéder, il suffit de faire défiler la page d’accueil et de cliquer sur « F.A.Q. » en bas de votre écran.

Parmi les sujets traités :

Compte et promotions

Bonus et inscription

Dépôts et retraits

Jeu responsable

Règles des paris sportifs

Type de paris

Contacter Betsson pour valider son compte

Pour pouvoir retirer vos gains, Betsson vous oblige à faire une procédure de validation.

Vous devez envoyer une copie de votre justificatif d’identité (passeport, titre de séjour, carte d’identité) et une facture mentionnant votre adresse postale (eau, électricité, internet, téléphone fixe…)

Vous pouvez faire parvenir les documents au service client via :

Lettre : Betsson France SA — 230 Route des Dolines — 06560 Valbonne

: Betsson France SA — 230 Route des Dolines — 06560 Valbonne E-mail : serviceclient@betsson.fr

: serviceclient@betsson.fr Directement via votre espace client

Il faut envoyer les justificatifs dans les 30 jours à compter de votre inscription. Autrement, votre compte sera bloqué. Si le service client ne les a pas reçus dans les 60 jours, votre profil sera automatiquement supprimé.

FAQ Service client Betsson

Quels sont les moyens de contacter Betsson ?

Vous pouvez joindre le service client par :

E-mail : serviceclient@betsson.fr

Formulaire

Courrier : Betsson France SA — 230 Route des Dolines — 06560 Valbonne

Live Chat : tous les jours entre 12 h et 23 h.

Réseaux sociaux : YouTube, Facebook, Instagram, Twitter

J’ai un problème sur Betsson et je veux une réponse rapide : comment faire ?

Pour obtenir rapidement une réponse, contactez Betsson par l’intermédiaire du Live Chat. Les conseillers sont à votre écoute 7j/7 entre 12 h et 23 h. Si vous posez une question en dehors de ces horaires, c’est un robot qui vous répondra.

Comment contacter le support Betsson pour faire la procédure de validation ?

L’activation définitive de votre compte nécessite d’envoyer 2 justificatifs.

Vous pouvez le faire directement depuis votre espace client, par e-mail (serviceclient@betsson.fr) ou bien par courrier (Betsson France SA — 230 Route des Dolines — 06560 Valbonne).

À noter : il faut envoyer les documents dans les 30 jours. Autrement, vous ne pourrez plus jouer sur le site.

Je dois faire parvenir des documents importants à Betsson : quelles sont les solutions ?

L’envoi postal avec accusé de réception est la meilleure option dont vous disposez pour faire parvenir au site des pièces sensibles.