Pronostic Seattle Sounders vs PSG 23/06/2025

Seattle Sounders FC vs Paris Saint-Germain

Nous avons trois pronostics pour Seattle Sounders vs PSG pour ce choc de la Coupe du Monde des Clubs le lundi 23 juin.

Nos pronostics pour Seattle Sounders vs PSG anticipent un fort retour du PSG lorsqu'ils affronteront Seattle lundi.

+

Pronostic Seattle Sounders vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Seattle Sounders vs PSG

Handicap PSG -2 à une cote de 1,96 sur Winamax

But marqué entre la 16e et la 30e minute à une cote de 2,30 sur Winamax

PSG gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 à une cote de 2,40 sur Winamax

On s'attend à ce que le PSG batte les Seattle Sounders 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Coupe du Monde des Clubs a atteint ses dernières étapes, et un résultat surprenant lors de la 2e journée a ouvert grand le Groupe B.

Le PSG était le grand favori pour remporter cette compétition, mais une défaite choc 1-0 contre Botafogo les met en danger de finir deuxième du groupe.

Les Seattle Sounders, quant à eux, font face à une élimination à moins qu'un quasi-miracle ne se produise. Leurs défaites contre Botafogo et l'Atlético Madrid les obligent à obtenir une large victoire ici et à espérer une défaite de l'Atlético Madrid dans l'autre match de groupe pour avoir une chance de se qualifier.

Après leur défaite surprise contre Botafogo, le PSG sera probablement soulagé de clore sa campagne du Groupe B contre l'équipe la plus faible. Ils doivent gagner ce match et espérer que Botafogo perde contre l'Atlético pour progresser en tant que vainqueur du groupe. Sinon, ils risquent de se retrouver du même côté du tableau des éliminations que Manchester City.

Les effectifs probables pour Seattle Sounders vs PSG

Composition attendue de Seattle Sounders : Frei, A. Roldan, Kim, Ragen, Bell, C. Roldan, Vargas, De La Vega, Rusnak, Kent, Musovski

Composition attendue de PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Seattle face à la riposte du PSG

Ce qui était censé être un match simple pour le PSG sur leur chemin pour dominer le Groupe B est devenu bien plus important. Ne pas gagner ce match pourrait entraîner leur élimination du tournoi, donc une forte réponse est attendue.

Il convient de noter que la composition du PSG contre Botafogo n'était pas à pleine puissance. Nous avons vu ce dont l'équipe au complet était capable lors de la 1ère journée contre l'Atlético, et un résultat similaire semble probable ici. Avant la défaite de vendredi, le PSG avait remporté six matchs consécutifs, dont quatre avec une marge de trois buts ou plus.

De retour à pleine puissance et ayant besoin d'une victoire pour avoir une chance de dominer le groupe, les Parisiens sont bien placés pour se racheter de leur récent revers. Une victoire convaincante semble probable, donc le pari avec handicap semble être une bonne valeur face à une équipe de Seattle qui a perdu quatre fois de suite.

Pronostic 1 Seattle Sounders vs PSG : Handicap PSG -2 à une cote de 1,96 sur Winamax

PSG apporte le divertissement précoce

Les matchs impliquant le PSG ne manquent généralement pas de divertissement, en particulier au cours d'une partie spécifique de la première mi-temps. Avec la motivation supplémentaire dans ce match et le fait qu'ils doivent rebondir après la défaite de vendredi, nous nous attendons à ce que le PSG commence sur une note forte.

Leur approche potentielle pourrait également laisser quelques ouvertures pour Seattle, qui sera désireux de poser des problèmes en contre-attaque. Bien que la majorité des attentes pour ce pari reposent sur le PSG, leur retour en pleine forme augmente la probabilité qu'ils livrent la marchandise.

Avant le match contre Botafogo, six des sept derniers matchs du PSG avaient vu un but entre la 16e et la 30e minute, donc il y a un schéma clair dans leurs matchs. Face à une équipe de Seattle qui a concédé 11 buts lors de ses quatre derniers matchs, il devrait y avoir de nombreuses opportunités pendant cette période.

Pronostic 2 Seattle Sounders vs PSG : But marqué entre la 16e et la 30e minute à une cote de 2,30 sur Winamax

Grande valeur sur le marché des scores multiples

Il est difficile d'envisager autre chose qu'une victoire du PSG ici, mais certains indicateurs suggèrent qu'un score spécifique pourrait se profiler. Les grandes victoires ont été rares dans ce tournoi, et elles ont principalement été contre des clubs nettement inférieurs - ce que Seattle ne peut pas tout à fait être classé comme.

Seattle n'a concédé plus de trois buts qu'une seule fois lors de ses 17 derniers matchs, et pas une seule fois lors de ses sept derniers matchs. Cela rend une victoire écrasante du PSG moins probable. Avec le PSG censé rebondir ici, ce match pourrait montrer leur domination d'une manière différente.

Chacune des trois dernières victoires du PSG s'est accompagnée d'un clean sheet. Bien que seulement l'une d'entre elles soit survenue avec un score qui ferait atterrir ce pari, les enjeux élevés d'un cadre de tournoi pourraient les amener à adopter une approche légèrement plus prudente par moments.