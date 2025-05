Pronostic Real Madrid vs Real Sociedad 24/05/2025 : Victoire de routine pour les Blancos

Real Madrid vs Real Sociedad

Découvrez trois pronostics Real Madrid vs Real Sociedad de notre expert en football pour leur dernier match de La Liga 2024/25 le 24/05 à 16h15.

+

Pronostic Real Madrid vs Real Sociedad : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid vainqueur à une cote de 1,42 avec Winamax

Kylian Mbappé Premier Buteur à une cote de 3,05 avec Winamax

2ème Mi-temps (Mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 2,10 avec Winamax

Le Real devrait terminer la saison 2024/25 par une victoire 2-0 contre la Sociedad.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad pour leur dernier match de la campagne 2024/25 de La Liga ce week-end, avec seulement la fierté en jeu pour les deux équipes. Le Real a remporté six de ses huit derniers matchs de La Liga, mais même cette forme n'a pas suffi à rattraper les champions confirmés, Barcelone. Leur lourde défaite au Camp Nou plus tôt ce mois-ci a scellé le sort du Real, mais des victoires consécutives contre Majorque et Séville ont depuis amélioré l'ambiance.

L'entraîneur en chef Carlo Ancelotti quittera le Bernabéu après le match de ce week-end pour prendre en charge l'équipe nationale brésilienne. L'équipe sera désireuse de lui offrir une belle sortie. Pendant ce temps, Kylian Mbappé devance Robert Lewandowski de quatre buts dans la course pour le Trophée Pichichi cette saison.

La Real Sociedad considère cette saison comme une déception. Elle a 14 points de moins que la saison dernière et même 22 points de moins que lors de la campagne 2022/23 de La Liga. La Sociedad a perdu 17 matchs cette saison. La dernière fois qu'ils ont perdu autant de matchs remonte à 2010/11, avec 21 défaites. Marquer des buts a été leur plus gros problème, avec seulement 35 buts inscrits en 37 matchs. Même Las Palmas, avant-dernier, a réussi à marquer 40 buts cette saison, ce qui montre pourquoi ils sont tombés dans la médiocrité du milieu de tableau.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Real Sociedad

Composition attendue de Real Madrid : Courtois ; Valverde, Garcia, Ramon, Vallejo, Guler, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Endrick, Mbappé

Composition attendue de Real Sociedad : Remiro ; Traoré, Lopez, Elustondo, Zubeldia, Zubimendi, Marin, Kubo, Barrenetxea, Mendez, Oyarzabal

Victoire à domicile évidente pour Ancelotti

Parier sur une victoire du Real au Bernabéu ce week-end semble être un choix évident. Après tout, ils ont remporté 15 de leurs 18 matchs à domicile, et la Sociedad n’a gagné qu’une seule fois au Bernabéu en La Liga depuis 2004. Si les résultats leur sont favorables ce week-end, le Real pourrait finir à seulement un point de leurs rivaux historiques, Barcelone.

La Sociedad n’a pas marqué lors de plus de la moitié (56 %) de ses matchs à l’extérieur cette saison. Le Real a également gardé une feuille blanche dans 39 % de ses matchs à domicile. Pire encore pour la Sociedad, ils ont une moyenne de seulement 0,83 but marqué par match à l'extérieur.

Néanmoins, leur bilan défensif n'est en aucun cas médiocre, n'ayant concédé que 1,33 but par match à l'extérieur. Madrid semble être une bonne option pour la victoire, et si vous pouvez ajouter un pari sur un faible nombre de buts, cela augmenterait encore plus les cotes.

Pronostic 1 Real Madrid vs Real Sociedad : Real Madrid vainqueur à une cote de 1,42 avec Winamax

Mbappé pour remporter le trophée Pichichi avec style

Le talisman français du Real, Kylian Mbappé, est en tête du classement des meilleurs buteurs de La Liga avec un match à jouer. Son 29e but de la saison a été inscrit contre Séville en milieu de semaine, où il a pris quatre buts d'avance sur son plus proche rival, Robert Lewandowski du Barça.

Mbappé visera sûrement à atteindre la barre des 30 buts lors de la finale de la saison contre la Sociedad ce week-end. Il n'a réussi à atteindre un total de 30 buts qu'une seule fois auparavant, lors de sa première saison en tant que joueur permanent du Paris Saint-Germain en 2018/19.

Il semble être dans une riche veine de forme en ce moment - il a marqué sept buts lors de ses quatre dernières apparitions en La Liga pour le Real. Mbappé a également marqué en premier lors de deux de ces quatre matchs. C'est pourquoi nous sommes heureux de le soutenir pour marquer en premier ce week-end avec une probabilité de seulement 32,26 %. Cela semble être le pari ayant le plus de valeur parmi nos trois prédictions Real Madrid vs Real Sociedad.

Pronostic 2 Real Madrid vs Real Sociedad : Kylian Mbappé Premier Buteur à une cote de 3,05 avec Winamax

Action de but attendue en seconde mi-temps

Le temps moyen du premier but du Real Madrid lors des matchs à domicile est la 51e minute. C'est encore plus long (53e minute) pour la Real Sociedad à l'extérieur cette saison. 56 % des buts à domicile du Real ont été marqués en seconde période, tandis que trois cinquièmes (60 %) des buts à l'extérieur de la Sociedad ont également été marqués après la pause.

Quand on prend tout cela en compte, il est surprenant que les marchés de paris croient qu'il n'y a que 47,62 % de chances que la seconde mi-temps comporte plus de buts que la première.

Avec peu en jeu dans ce match, à part l'objectif de Mbappé de décrocher le titre de meilleur buteur, cela pourrait être un match plus ouvert. Cependant, la Sociedad n'apprécie rarement les matchs aller-retour. En fait, seulement 56 % de leurs matchs à l'extérieur ont comporté deux buts ou plus.