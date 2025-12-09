Pronostic Real Madrid vs Manchester City 10/12/2025 : Foden mène à la victoire

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs repartent avec tous les points. La bonne forme de Phil Foden devant le but devrait se poursuivre.

Pronostic Real Madrid vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Manchester City

Manchester City pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

Phil Foden pour marquer à tout moment à une cote de 3.50 sur Winamax

Manchester City pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé ; Manchester City – Erling Haaland, Phil Foden

Le Real Madrid a subi une défaite surprise 2-0 à domicile contre le Celta Vigo en Liga dimanche. Ce résultat a accentué l'incertitude croissante autour de l'avenir de Xabi Alonso au club. Avec des rumeurs de possible division dans l'équipe, les Blancos n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs compétitifs.

Manchester City a remporté trois victoires consécutives avant ce choc, affrontant des rivaux en quête d'une place dans le top huit. Cependant, ils ont perdu leur dernier match de Ligue des champions 2-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Après avoir remporté trois de leurs cinq premiers matchs européens, l'équipe de Pep Guardiola est actuellement à 10 points.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Manchester City

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Asensio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinícius, Mbappé

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

City pour mettre la pression sur Alonso

Man City a impressionné avec une victoire 3-0 le week-end dernier contre Sunderland. Bien qu'ils aient été fortement dépendants d'Erling Haaland pour marquer cette saison, d'autres joueurs commencent maintenant à contribuer. Rayan Cherki a volé la vedette samedi avec deux passes décisives.

Haaland n'a marqué qu'un seul des 14 derniers buts de City toutes compétitions confondues. Cela est de bon augure alors que Guardiola vise à construire une autre grande équipe. En revanche, le Real Madrid dépend encore beaucoup de Kylian Mbappé pour l'inspiration offensive. Lors de leurs quatre derniers matchs, le Français a soit marqué, soit assisté tous les huit buts du Real Madrid.

Alonso est arrivé avec des rêves de construire une équipe brillante, mais il n'y a pas de style de jeu clair qui émerge. Il y a aussi des défauts défensifs, avec au moins 1,0 xG concédé dans six de leurs sept derniers matchs. Cela suggère que Man City offre une bonne valeur ici, sans favori clair pour ce match.

Pronostic 1 Real Madrid vs Manchester City : Manchester City pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

La série de Foden pour continuer

Avec Haaland connaissant une légère baisse de forme, les parieurs pourraient vouloir regarder ailleurs sur le marché des buteurs à tout moment. Foden se distingue dans un match qui sera annoncé comme un affrontement entre deux des grands attaquants de cette ère. Comme beaucoup de ses coéquipiers, le milieu de terrain anglais a connu une saison 2024/25 difficile.

Cependant, Foden semble être de retour à son meilleur niveau maintenant, avec cinq buts lors de ses trois dernières apparitions. Il a marqué neuf fois en 19 apparitions toutes compétitions confondues pour son club cette saison. Foden a une moyenne de 0,52 but par 90 minutes en Premier League. Ce chiffre monte à 0,57 en Europe.

Il a également marqué deux fois précédemment contre le Real Madrid, y compris un but en quart de finale au Bernabéu en 2024. Sur la base de sa forme actuelle, Foden est une bonne valeur pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 35,7 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Manchester City : Phil Foden pour marquer à tout moment à une cote de 3,50 sur Winamax

Les visiteurs pour exploiter une défense fragile

Les problèmes de sélection défensive du Real Madrid suggèrent également que City pourrait l'emporter. Les hôtes ont subi un énorme revers dimanche, avec Eder Militao quittant le terrain blessé contre le Celta Vigo. Le Brésilien a été leur défenseur central le plus convaincant cette saison, mais il est maintenant absent jusqu'en mars.

Les arrières latéraux Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy sont également blessés. David Alaba et Dean Huijsen sont des doutes supplémentaires avant ce match. Cela pourrait laisser les hôtes sans jusqu'à six défenseurs mercredi soir. C'était un scénario similaire lorsqu'ils se sont rendus pour affronter l'Olympiacos lors de leur dernier match de Ligue des champions. Ils ont laissé trop d'espace à cette occasion et ont concédé trois buts.

Cependant, quatre buts de Mbappé ont tout de même assuré la victoire. Madrid a également concédé 2,3 xG. Ils auraient pu perdre par plus de 1-0 lorsqu'ils ont affronté Liverpool le mois dernier. Man City a marqué trois buts ou plus lors de sept de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils pourraient valoir la peine d'être soutenus pour marquer plus de 1,5 buts avec une probabilité implicite de 54,1 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Manchester City : Manchester City pour marquer plus de 1,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

+