Pronostic Real Madrid vs Borussia Dortmund 05/07/2025 : comment soutenir Los Blancos

Consultez nos pronostics Real Madrid vs Borussia Dortmund et trois conseils pour leur rencontre en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs le samedi 5 juillet.

Nous nous attendons à ce que Los Blancos l'emportent dans ce match, mais Dortmund peut certainement poser des problèmes à Xabi Alonso.

+

Pronostic Real Madrid vs Borussia Dortmund : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 à une cote de 3,50 sur Winamax

Fede Valverde pour avoir 1+ tir cadré à une cote de 2,30 sur Winamax

Serhou Guirassy buteur à tout moment à une cote de 2,20 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-1 du Real Madrid contre Borussia Dortmund à New Jersey.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes sont invaincues avant leur quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le Real a remporté sept de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, tandis que Die Borussen ont neuf victoires en dix matchs. Cependant, aucune des deux équipes ne garde souvent sa cage inviolée, ce qui maintient le suspense.

Les Espagnols ont dominé leur rencontre en Ligue des Champions en octobre et seront désireux de répéter cette performance. Ayant subi quatre défaites consécutives contre Los Merengues, il est clair pourquoi les Allemands sont outsiders.

De plus, ils ne les ont pas battus depuis 2014. Niko Kovac ne pourra pas compter sur Jobe Bellingham en raison d'une suspension, ce qui enlève malheureusement l'histoire Bellingham contre Bellingham du match.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Borussia Dortmund

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, G. Garcia, Vinicius Junior.

Composition attendue de Borussia Dortmund : Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy.

Dortmund pour tester les confiants Los Blancos

Les hommes de Xabi Alonso semblent bien s'adapter sous leur nouveau manager. Les géants espagnols ont pris de l'ampleur dans la Coupe du Monde des Clubs et n'ont jamais vraiment semblé en danger contre la Juventus. Ils ont peut-être remporté de justesse le match des huitièmes de finale, mais l'issue était presque certaine.

Cependant, Dortmund est capable de marquer. Ils n'ont pas échoué à marquer contre une seule équipe lors de leurs 11 derniers matchs, et ils ont inscrit plus de deux buts dans neuf d'entre eux. Ils auront certainement la confiance nécessaire pour marquer au MetLife Stadium.

L'équipe de la Liga sera bien consciente de la menace de ses adversaires, d'autant plus que le club de Bundesliga a réussi à marquer deux buts malgré la défaite en octobre. Le défi, cependant, sera de vaincre le Real Madrid, car seules trois équipes ont réussi à le faire lors de leurs 22 derniers matchs. Le retour de Kylian Mbappé est également un énorme atout pour Alonso.

La prolificité de Fede Valverde

Bien que Federico Valverde ne soit pas le plus connu pour marquer des buts, il se démarque certainement à la Coupe du Monde des Clubs. Seuls quatre joueurs du tournoi ont en moyenne plus de tirs que lui (3,8), et seulement trois ont une moyenne plus élevée de tirs cadrés (2). Le Real Madrid a tiré 21 fois lors de sa victoire contre la Juve, dont six tirs de l'Uruguayen.

Il a eu deux tirs ou plus lors de 13 matchs de La Liga en 2024/25, et il en a eu de plus en plus à chaque match de la CWC. De plus, il a déjà marqué deux fois en Amérique, portant son total à 11 pour 2024/25, et il est impatient d'en marquer plus. Gregor Kobel devra rester vigilant face à une équipe de Los Blancos menaçante de partout.

Serhou pour marquer avant son départ

La première saison de Serhou Guirassy à Dortmund s'est certainement bien déroulée. Son doublé contre Monterrey lors du dernier tour lui a permis d'atteindre 37 buts lors de son 49e match, en plus de contribuer neuf passes décisives. Si quelqu'un peut trouver un moyen de bouleverser les Madridistas, c'est probablement lui.

L'international guinéen a remporté le Soulier d'Or de la Ligue des Champions 2024/25 aux côtés de Raphinha et a marqué trois buts en quatre matchs à la CWC. Il visera à remporter un autre titre de Soulier d'Or ainsi que le titre général, car il a une réelle chance. Seul Angel Di Maria l'a surpassé aux États-Unis cet été. Cependant, la course est grande ouverte, puisque Benfica a été éliminé.

Ce match pourrait être le dernier de Guirassy pour Dortmund, il est probable qu'il marque contre le Real Madrid avant son départ.