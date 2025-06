Pronostic Real Madrid vs Al-Hilal 18/06/2025 : Les Blancos pour remporter le premier match

Victoire attendue du Real Madrid contre Al-Hilal en Coupe du Monde des Clubs, selon nos pronostics pour le match du mercredi 18 juin.

Bien qu'il soit difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire pour les hommes de Xabi Alonso, les Saoudiens possèdent de véritables atouts dans leur équipe.

Pronostic Real Madrid vs Al-Hilal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Al-Hilal

Les deux équipes marquent à une cote de 1,74 sur Winamax

Real Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,48 sur Winamax

Kylian Mbappé comme premier buteur à une cote de 2,85 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 du Real Madrid contre Al-Hilal pour ce match.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid est le grand favori, mais Al-Hilal pourrait poser des problèmes s'ils jouent à leur meilleur niveau. Les Blancos ne terminent pas souvent des saisons sans trophée, et ils ont la chance d'en décrocher un pour 2024/25 en Amérique. Ils ont remporté trois matchs consécutifs à la fin de la Liga, et Kylian Mbappé reste en bonne forme.

Sous la direction de leur nouveau manager, Simone Inzaghi, les Blue Waves seront impatients de montrer qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Ils ont remporté cinq de leurs neuf derniers matchs avant la CWC, avec Aleksandar Mitrović à seulement deux buts des 30 pour la saison. Par conséquent, les Madridistas resteront prudents.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Al-Hilal

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Garcia, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mbappé, Vinicius Jr

Composition attendue de Al-Hilal : Bono, Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Neves, Leonardo, Milinković-Savić, Malcom, Mitrović, Al-Dawsari

Pas de promenade de santé à Miami

Il y a quelques années, un affrontement entre une équipe saoudienne et le Real Madrid aurait été facile à prédire. Cependant, la situation a changé. La Saudi Pro League a connu une grande amélioration grâce à de nombreux nouveaux joueurs talentueux. Par conséquent, les Espagnols devront être prudents. Avec des joueurs comme Mitrović, Malcom, et Marcos Leonardo dans leur effectif, les hommes d'Inzaghi pourraient créer la surprise.

Avec cela à l'esprit, il serait très surprenant de les voir l'emporter, même s'ils pourraient poser des problèmes à l'équipe d'Alonso. Pendant ce temps, le Real possède également de nombreux joueurs talentueux et semble encore plus fort qu'avant, ayant signé de nouveaux joueurs. L'équipe de La Liga est favorite pour de bonnes raisons, mais il serait surprenant de voir un quelconque massacre en Floride.

Pronostic 1 Real Madrid vs Al-Hilal : Les deux équipes marquent à une cote de 1,74 sur Winamax

L'arsenal offensif du Real

Toute équipe dirigée par Kylian Mbappé serait considérée comme une menace majeure. De plus, des joueurs comme Vinicius Jr et Jude Bellingham les rendent encore plus dangereux. Les Merengues peuvent inquiéter n'importe quelle équipe lorsqu'ils jouent à leur meilleur niveau.

Al-Hilal n'a gardé que trois fois sa cage inviolée lors de ses huit derniers matchs, leur défense peut donc être percée. Désireux de remporter son premier match, Alonso sera impatient d'exploiter toute faiblesse et dispose certainement du talent pour le faire. Bien qu'ils n'aient pas remporté le championnat cette saison, ils ont réussi à marquer 78 fois en Liga. Les Blancos ont marqué 2 buts ou plus lors de leurs six derniers matchs et pourraient bien faire de même cette fois-ci.

Pronostic 2 Real Madrid vs Al-Hilal : Real Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,48 sur Winamax

Mbappé - Le joueur vedette du Real Madrid

Sur le plan personnel, Mbappé a connu une première saison réussie avec le Real Madrid. Il n'a peut-être encore rien gagné, mais 48 buts et passes décisives constituent un accomplissement significatif. De plus, il a contribué à quatre buts lors de ses deux matchs de Ligue des Nations avec la France ce mois-ci.

C'est un joueur confiant qui marque régulièrement et sera un problème majeur pour Al-Hilal. De plus, il a marqué lors de ses cinq derniers matchs pour les géants espagnols avant ce tournoi. Le Français se voit bien en prétendant au Soulier d'Or aux États-Unis. Mbappé a marqué le premier lors de trois matchs consécutifs en jouant pour les Blancos et les Bleus. Par conséquent, il sera la plus grande préoccupation d'Al-Hilal cette semaine.