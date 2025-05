Voici trois prédictions pour Betis vs Chelsea à l'occasion de la finale de la Conférence League le mercredi 28 mai.

Notre expert en paris anticipe une victoire des Blues alors qu'Enzo Maresca cherche à ajouter un nouveau trophée à leur impressionnante collection.

+

Les meilleurs paris pour Betis vs Chelsea

Chelsea pour gagner avec une cote de 1,85 sur Winamax

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,62 sur Winamax

Plus de 2,5 buts dans le match avec une cote de 1,89 sur Winamax

Notre expert prédit une victoire 3-1 de Chelsea contre le Betis.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Betis et Chelsea abordent cette finale de la Conférence League dans des formes contrastées. Les Verdiblancos n'ont pas remporté de victoire lors de leurs cinq derniers matchs de Liga et ont récemment été battus par l'Atlético Madrid, tandis que leurs adversaires ont gagné sept de leurs huit derniers matchs. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe de Maresca est la grande favorite à Wrocław.

Cependant, l'équipe de Manuel Pellegrini est difficile à battre, n'ayant perdu que deux de ses 20 derniers matchs. Ils se préparent donc pour un affrontement décisif. Les Blues ont connu une saison difficile, mais une victoire en finale européenne apaiserait leurs fans frustrés, et une défaite serait impensable.

Les effectifs probables pour Real Betis vs Chelsea

Composition attendue du Betis : Vieites, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Altimira, Antony, Isco, Fornals, Bakambu

Composition attendue de Chelsea : Jorgensen ; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Dewsbury-Hall, Palmer, George, Madueke, Jackson

Un autre titre européen pour Chelsea

Chelsea a remporté huit trophées européens jusqu'à présent. Leur premier était la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1971, et leur plus récent était la Ligue des Champions en 2021. Bien que la Conférence League n'ait pas été leur objectif à long terme, ils seront déterminés à aller jusqu'au bout puisqu'ils sont arrivés aussi loin. Avec les cotes en leur faveur et compte tenu de la qualité de leur effectif, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

De plus, ils sont en bonne forme malgré leur défaite 0-2 contre Newcastle. Sept victoires avec quatre clean sheets lors de leurs huit derniers matchs les placent en bonne position, et ils ont eu 10 buteurs différents pendant cette période. Maresca sera désireux de clore leur saison difficile avec un trophée.

Cependant, le Betis a prouvé sa qualité tout au long de sa saison en Espagne. Pellegrini les a guidés à une sixième place, et avec Isco et Antony en bonne forme, ils ont une réelle chance de créer la surprise. Même si les deux équipes sont à leur meilleur, le trophée de la Conférence League devrait prendre la direction de l'Angleterre.

Pronostic 1 Betis vs Chelsea : Chelsea pour gagner avec une cote de 1,85 sur Winamax

Des menaces des deux côtés

Aucune équipe dans les compétitions n'a marqué plus de buts que les Blues (38), et avec seulement neuf buts encaissés, ils ont également la meilleure différence de buts. De plus, ils ont remporté 11 de leurs 12 matchs et ont marqué dans chaque match qu'ils ont disputé. Ils peuvent être redoutables devant le but avec le talent offensif dont ils disposent.

Pendant ce temps, le Betis a également beaucoup marqué. Ils ont trouvé le filet 22 fois en Conférence League et 57 fois en Liga, et ils ont tendance à marquer même en cas de défaite. La dernière fois qu'ils n'ont pas marqué dans une compétition, c'était en février.

La défense de Maresca a été assez solide dernièrement, mais des équipes moins favorisées ont trouvé un moyen de les percer, ce qui donnera de l'espoir au Betis. 57 % des matchs de Conférence League de Chelsea cette saison ont vu les deux équipes marquer, et un autre ne serait pas une surprise.

Pronostic 2 Betis vs Chelsea : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,62 sur Winamax

Des buts à l’horizon

Comme mentionné précédemment, les deux équipes ont tendance à marquer, donc cette finale pourrait être ouverte. Chelsea ne jouera pas la défense, et ils ont les joueurs capables de punir le Betis. Cependant, ils sont vulnérables, donc nous pourrions voir beaucoup de buts.

71 % des matchs de Conférence League des Blues cette saison et sept des neuf derniers du Betis toutes compétitions confondues se sont terminés avec plus de 2,5 buts dans le match. Les Londoniens devraient pouvoir vaincre leurs adversaires espagnols, mais les Andalous ne se rendront pas sans combattre. C'est un match qui pourrait voir les attaquants s'épanouir.

Cédric Bakambu pourrait être à égalité avec Afimico Pululu en tant que meilleur buteur du tournoi s'il marque un but, et deux le mettraient en tête. Il est attendu pour mener la ligne et sera désireux de performer, donc Chelsea devra garder un œil attentif sur l'international congolais.