Pronostic PSG vs Bayern Munich 05/07/2025 : Plus de succès pour les Parisiens ?

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Trois pronostics pour PSG vs Bayern Munich lors de leur quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs le 5 juillet 2025, y compris une option de buteur alléchante.

Notre expert en paris suggère que le PSG pourrait enfin prendre sa revanche contre le Bayern et les éliminer, laissant les hommes de Luis Enrique avec un potentiel quadruplé.

+

Pronostic PSG vs Bayern Munich : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Bayern Munich

1x2 : PSG gagne à une cote de 2,25 sur Winamax

BTTS : Non à une cote de 2,45 sur Winamax

Buteur à tout moment : Achraf Hakimi à une cote de 5,50 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-0 pour le PSG.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PSG abordera ce match en grande forme. Ils sont devenus le meilleur club d'Europe et ont dominé chaque match pour remporter leur première couronne de la Ligue des Champions de l'UEFA. Peut-être que la Coupe du Monde des Clubs est celle qui complétera leur collection cette saison, rendant leur quadruplé inoubliable.

Ils viennent de remporter une incroyable victoire 4-0 contre l'Inter Miami en huitièmes de finale de la compétition, marquant la première défaite de Lionel Messi contre un ancien club. À ce stade, leur défaite 1-0 contre Botafogo lors de leur deuxième match de groupe est loin derrière eux.

Cependant, ils ont plusieurs comptes à régler avec le Bayern Munich. En général, l'équipe de Bundesliga a eu le dessus sur le PSG, ce que les Parisiens doivent changer ce week-end au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta.

Les hommes de Vincent Kompany ont également marqué quatre fois lors de leur bataille en huitièmes de finale contre Flamengo. Cependant, en dehors de ces buts, les champions allemands ont semblé plutôt peu convaincants. Ils doivent leur progression en quart de finale à l'excellent jeu de Harry Kane et Leon Goretzka.

Bien qu'ils puissent se tourner vers le passé pour s'inspirer, il ne fait aucun doute que l'équipe française est la force dominante de cette compétition et sera très difficile à arrêter.

Les effectifs probables pour PSG vs Bayern Munich

Composition attendue de PSG : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Vitinha ; Neves, Ruiz ; Doue, Kvaratskhelia, Dembélé

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer ; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic ; Kimmich, Goretzka ; Olise, Musiala, Coman ; Kane

Une seule équipe joue avec assurance

Luis Enrique demandera à son équipe d'ignorer les résultats de leurs quatre dernières rencontres avec le Bayern. Le PSG a perdu les quatre matchs, y compris le plus récent en novembre 2024 lors de la phase de groupes de la nouvelle Ligue des Champions de l'UEFA.

Les Parisiens n'ont remporté que deux des dix dernières confrontations avec le Bayern, ce qui va complètement à l'encontre des attentes actuelles. Les deux équipes n'ont perdu qu'un seul match à la Coupe du Monde des Clubs, donc elles sont à égalité à cet égard.

Cependant, la confiance actuelle du PSG est indéniable. Ils jouent comme une équipe qui est ensemble depuis des décennies, totalement différente de la manière dont le Bayern est apparu lors de leur dernier match.

Les hommes d'Enrique ont montré qu'ils n'ont peur d'aucun adversaire, et leur victoire 5-0 contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions a montré qu'ils sont là pour dominer. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le PSG décroche une place en demi-finale.

Pronostic 1 PSG vs Bayern Munich : PSG gagne à une cote de 2,25 sur Winamax

Des attaquants prolifiques rencontrent une défense solide

Les deux équipes ont bien performé dans la Coupe du Monde des Clubs jusqu'à présent, surtout devant le but. Le Bayern a marqué un total impressionnant de 16 buts en quatre matchs, soit une moyenne de quatre buts par match. Pendant ce temps, le PSG a inscrit 10 buts en quatre rencontres, avec une moyenne de 2,5 buts par match.

Compte tenu de leur efficacité dans cette compétition, tous les signes indiquent une avalanche de buts samedi soir. Cependant, il est important de noter qu'une seule équipe a marqué lors des six derniers matchs du PSG toutes compétitions confondues. Les Rouge et Bleu ont remporté cinq de ces matchs et en ont perdu un.

Les hommes de Vincent Kompany ont vu trois de leurs cinq derniers matchs produire des buts uniquement d'un côté. De plus, le Bayern a remporté ses quatre confrontations directes avec une feuille blanche, empêchant le PSG de marquer.

Le match de samedi pourrait être l'occasion pour les champions de Ligue 1 de rendre la pareille. Après avoir gardé des feuilles blanches lors de leurs deux dernières sorties, les hommes d'Enrique peuvent stopper Kane et son équipe en quart de finale.

Pronostic 2 PSG vs Bayern Munich : BTTS - Non à une cote de 2,45 sur Winamax

L'efficacité d'Hakimi

Bien qu'il soit déployé en tant qu'arrière droit, Achraf Hakimi a prouvé qu'il est un buteur dangereux. Lors du quart de finale contre l'Inter Miami, le Marocain a partagé le plus grand nombre de tirs avec Bradley Barcola (4), une indication de sa puissance offensive.

Hakimi a eu neuf touches dans la surface adverse et un xG de 0,83, seulement surpassé par Joao Neves, qui a terminé avec un doublé ce jour-là. Il a un don pour marquer des buts importants au bon moment.

Il a récemment ouvert le score en finale de la Ligue des Champions et a maintenant marqué lors de deux matchs consécutifs, ce qui en fait un excellent candidat pour marquer un but samedi soir.