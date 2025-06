Pronostic PSG vs Atlético Madrid 15/06/2025 : Le premier match du Groupe B pourrait être décisif

Premier match du Groupe B : PSG vs Atlético Madrid ce dimanche 15 juin. Voici nos 3 pronostics pour cette affiche de la Coupe du Monde des Clubs.

Le PSG est favori, mais l'Atlético est l'équipe la plus reposée. Ils voient cela comme une grande opportunité de mettre un pied dans les phases à élimination directe.

+

Pronostic PSG vs Atlético Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Atlético Madrid

Atlético ou match nul à une cote de 1,87 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Marge de victoire d'un but à une cote de 2,40 sur Winamax

⭐Nous prévoyons une victoire 2-1 de l'Atlético Madrid à Pasadena.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Difficile de faire mieux que de sortir d'une victoire 5-0 contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Le PSG se rend en Amérique plein de confiance, sachant qu'il est la meilleure équipe d'Europe. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs significatifs cette saison et sont en quête de leur quatrième trophée.

Pendant ce temps, la forme de l'Atlético a été irrégulière. Ils ont été éliminés de la LDC et de la Copa del Rey vers la fin de la saison, mais ont marqué huit buts lors de leurs deux derniers matchs. Ils ont également gagné 2-1 la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en novembre dernier.

Les effectifs probables pour PSG vs Atlético Madrid

⚽Composition attendue de PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Ramos, Kvaratskhelia

⚽Composition attendue de Atlético Madrid : Oblak, Molina, Le Normand, Giménez, Galán, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Álvarez.

Les préoccupations de blessures du PSG boostent l’Atlético

Si c'était une finale, les Parisiens seraient sans aucun doute les favoris, mais ils pourraient ne pas être à leur meilleur niveau dans les phases de groupe. Nous l'avons vu avec l'équipe de Luis Enrique qui a pris de l'ampleur dans la LDC, et il pourrait en être de même cette fois-ci. Ils ont également des soucis de blessures.

Ousmane Dembélé a subi une blessure qui, selon les rapports, le tiendra à l'écart des trois premiers matchs, et il y a des doutes précoces sur la disponibilité de Bradley Barcola. Ils ont marqué 54 des buts du PSG dans toutes les compétitions, donc leur absence serait un véritable coup dur. Gonçalo Ramos devra se surpasser.

Tout cela sera un soulagement bienvenu pour Diego Simeone et son équipe, qui ont quelques préparatifs en moins à gérer. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient battre le PSG, et ils savent qu'une victoire ici serait un grand pas vers le tour suivant.



⭐Pronostic 1 PSG vs Atlético Madrid : Atlético ou match nul à une cote de 1,87 sur Winamax

Des buts attendus des deux côtés

Même si Dembélé et Barcola manquent à l'appel, le PSG pourrait encore trouver le chemin des filets. Ramos a marqué 18 fois cette saison, et Désiré Doue a contribué avec 15 buts. Leurs latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ont ajouté 15 autres buts depuis l'arrière. En plus de cela, Khvicha Kvaratskhelia peut causer toutes sortes de problèmes.

Quant à l'Atlético, trouver le filet n'a pas été un problème. Les équipes de Simeone sont connues pour leur discipline défensive, mais cette saison, Julián Álvarez et Alexander Sørloth ont accumulé 53 buts entre eux. Ajoutez Antoine Griezmann au mélange, et c'est une autre menace constante.

Des buts sont certainement à prévoir dans le match d'ouverture du tournoi, avec un possible décalage horaire persistant. Étant donné les exploits de score de cette saison, il ne serait pas surprenant de les voir tous deux trouver le filet du Rose Bowl.



⭐Pronostic 2 PSG vs Atlético Madrid : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Les favoris du Groupe B jouent la carte de la prudence

Étant donné la saison qu'ils ont eue, il est naturel que la fatigue s'installe pour le PSG, et Enrique voudra gérer cela avec soin. Les Parisiens seront confiants contre Botafogo et les Seattle Sounders, et la deuxième place est désormais presque garantie. Ils viseront bien sûr la victoire, mais pourraient être réticents à se pousser trop fort au début.

L'Atlético, quant à lui, a eu un peu plus de repos et sera désireux de saisir l'opportunité. Finir en tête pourrait offrir un tirage vraiment favorable en huitièmes de finale, et Simeone voudra commencer fort avec une victoire éclatante. Avant tout, cependant, il voudra garder le jeu serré - surtout face aux menaces offensives du PSG.

Avec de nombreux joueurs des deux équipes revenant récemment de leur devoir international, le match ne devrait probablement pas atteindre le niveau d'intensité que nous avons vu dans la LDC. On s'attend à une rencontre serrée.