Pronostic Saint-Etienne vs Nice, barrage de Ligue 1 aller

Un match capital pour les deux équipes ce mardi 26 mai. Première confrontation analysée par notre spécialiste qui partage son pronostic Saint-Etienne vs Nice.

Les meilleurs paris pour Saint-Etienne Nice

Ce match aller des barrages de Ligue 1 s’annonce explosif. Notre spécialiste a analysé le match et les dernières informations. Il vous partage son prono Saint-Etienne Nice ainsi que trois cotes :

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 45,5 % que le score soit nul après 45 minutes.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,50 sur Unibet, soit une probabilité de 66,6 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,7 % que la rencontre voit 2 buts ou moins être inscrits.

Notre pronostic Saint-Etienne vs Nice voit un match fermé et engagé qui se termine par un match nul (1-1).

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Stéphanois ont connu une saison contrastée avec deux entraîneurs. L’arrivée de Philippe Montanier a permis aux Verts de remonter au classement pour se qualifier pour les barrages d’accession à la Ligue 1. Ils ont fini assez difficilement et ont laissé échapper la deuxième place synonyme d’ascension directe. Ils sont en confiance et vont devoir faire la différence lors du premier match.

Les Aiglons sortent d’une finale de Coupe de France perdue 3 buts à 1 face à Lens. Un soir de fête, suivi par une rencontre difficile qui pourrait avoir un énorme impact pour l’avenir du club. Après une saison catastrophique, il reste deux matchs pour rester dans l’élite et ils vont devoir être joués avec un énorme manque de confiance.

Les effectifs probables pour Saint-Etienne Nice

Composition attendue de Saint-Etienne : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old - Gadegbeku, Kanté - Cardona, Moueffek, Davitashvili - Stassin

Composition attendue de Nice : Diouf - Mendy, Dante, Peprah Oppong - Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard - Boudache, Cho, Diop

Une première mi-temps d’observation

Sur les barrages d’accession au niveau supérieur, que ce soit celui de Ligue 1 ou de Ligue 2. Les matchs aller sont fermés et connaissent un moment d’observation entre les deux équipes qui ne veulent pas se découvrir. Les Stéphanois ont passé la saison en Ligue 2 et peuvent avoir des doutes lors de l’affrontement face à une équipe habituée à la Ligue 1 et qui a joué l’Europe cette année.

Pour les Niçois, ils n’étaient clairement pas attendus à cette place au classement. Ils vont jouer avec la peur au ventre et vont sûrement fermer le jeu dans le peur de laisser des espaces à leurs adversaires. Le manque de confiance est criant depuis plusieurs semaines et ce match s’annonce comme un véritable test.

Pronostic 1 Saint-Etienne vs Nice : Match nul à la mi-temps - cote de 2,20 sur Unibet

Les deux équipes peuvent marquer à tout moment

Malgré que ce match s’annonce difficile au niveau de la gestion des émotions, les deux équipes sont réputées pour se porter vers l’avant. Philippe Montanier a toujours proposé un football attractif qui allie collectif et attaque. Leur dernière journée de Ligue 2 s’est d’ailleurs terminée sur un 5 à 0 qui montre les capacités des attaquants des Verts.

Claude Puel met aussi en place un jeu tourné vers l’avant avec ces équipes. En revenant à Nice, il a du mal à remettre l’équipe en confiance et sur le bon chemin. Cependant, il dispose de talent avec Cho, Boudache et Diop offensivement. L’absence d’Elye Wahi pour suspension n’est cependant pas une bonne nouvelle.

Pronostic 2 Saint-Etienne vs Nice : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,50 sur Unibet

Un match aller fermé

Ces rencontres sont souvent fermées par peur d’encaisser un but et offrent plus de spectacle lors du match retour. Les deux équipes n’oseront pas se porter à l’avant et resteront dans le contrôle pour ne pas se faire contrer. Même si le spectacle risque d’être impacté, le résultat de ces barrages est bien trop important pour les deux clubs.

Une vraie bataille tactique aura lieu à Saint-Etienne. Elle limitera le nombre de buts, mais permettra de voir un très bon match appliqué par les 22 joueurs qui seront sur le terrain.

Pronostic 3 Saint-Etienne vs Nice : Moins de 2,5 buts - cote de 2,05 sur Unibet

+