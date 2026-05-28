Pronostic Nice vs Saint-Etienne, l’accès à la Ligue 1

Match pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Rencontre sous pression analysée par notre expert qui livre son pronostic Nice vs Saint-Etienne.

Les meilleurs paris pour Nice Saint-Etienne

Une dernière chance de se rattraper et de tenter de gagner sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Notre analyste a suivi le match aller et propose trois cotes, ainsi que son prono Nice Saint-Etienne :

Victoire de Nice ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,5 % que Nice remporte la rencontre.

Elye Wahi buteur ⭐ à la cote de 2,55 sur Unibet, soit une probabilité de 39,2 % qu’au moins 3 buts soient inscrits.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,5 % que l’attaquant anglais marque pour ce qui semble être sa dernière au Vélodrome.

Notre pronostic Nice vs Saint-Etienne voit un match très disputé avec une victoire finale de l’OGN Nice par 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Tout est à faire pour ce barrage retour pour une accession en Ligue 1. Le match aller à Saint-Etienne s’est soldé par un match nul sans but (0-0). Un match pauvre en occasion qui s’est terminé avec 11 frappes et 0 cadrés. Saint-Etienne a bien plus tenté que Nice dans le match en essayant de profiter du soutien de ses supporters, mais n’a pas trouvé la solution.

Malgré la possession des hommes de Claude Puel, l’absence d’Elye Wahi s’est fait sentir. Mohamed-Ali Cho a pris sa place à la pointe de l’attaque mais n’a pas réussi à faire la différence. Avec seulement 4 frappes tentées, ils ont plutôt privilégié la défense pour avoir l’avantage de jouer à domicile le match retour.

Les effectifs probables pour Nice Saint-Etienne

Composition attendue de Nice : Diouf - Clauss, Mendy, Bah, Peprah Oppong, Bard - Cho, Sanson, Vanhoutte, Diop - Wahi

Composition attendue de Saint-Etienne : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Appiah - Kante, Gadegbeku - Cardona, Boakye, Davitashvili - Stassin

Nice pour rester en Ligue 1

À la suite du match nul à Saint-Etienne, les niçois ont l’avantage du terrain pour ce barrage retour. Une vraie finale à jouer, devant leurs supporters. Malgré le manque de confiance après une saison décevante, les Aiglons disposent d’un effectif de bien meilleure qualité pour pouvoir remporter cette rencontre décisive. Surtout avec le retour d’Elye Wahi à la pointe de l’attaque après sa suspension à l’aller.

Pour les Verts, le résultat nul à l'aller fait figure de mauvaise opération. Même s’ils réussissent une meilleure saison en ayant fini troisième de Ligue 2, l'écart des deux équipes semble trop important pour remporter une victoire à l’extérieur. Les joueurs de Philippe Montanier feront leur maximum pour retrouver l’élite, mais auront bien des difficultés.

Pronostic 1 Nice vs Saint-Etienne : Victoire de Nice - cote de 1,80 sur Unibet

Elye Wahi en sauveur

Suspendu au plus mauvais moment, Elye Wahi n’a pas participé au barrage aller et cela s’est senti dans les offensives niçoises. Présent pour le retour, et inclus dans la liste de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, il est en pleine confiance.

Son ajout à l’attaque des Aiglons sera un véritable danger pour la défense stéphanoise. Frais physiquement, remonté mentalement, il va être impossible à arrêter. Pour peut-être son dernier match à Nice, il aura à cœur de les laisser en Ligue 1 avec une belle prestation.

Pronostic 2 Nice vs Saint-Etienne : Elye Wahi buteur - cote de 2,55 sur Unibet

Les deux équipes se portent vers l’avant

Pour une telle rencontre, les deux équipes vont devoir se porter vers l’avant. Dès qu’un but sera marqué, l’autre équipe n'aura pas d’autre choix que de tenter le tout pour le tout afin de garder une chance de jouer parmi l’élite française la saison prochaine.

Que ce soit Wahi à Nice ou Stassin à Saint-Etienne, chaque équipe dispose d’un buteur de qualité qui peut faire la différence à tout moment. Ce barrage retour sera plus ouvert qu’à l'aller, avec chaque équipe qui voudra éviter d’aller aux tirs aux buts. Une épreuve difficile pour sceller le sort de toute une saison.

Pronostic 3 Nice vs Saint-Etienne : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,80 sur Unibet

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