Pronostics - Premier League - 28e journée

Nous avons les pronostics de la 28e journée de Premier League pour ce week-end. Les pronostics concernent Manchester City, Everton et Newcastle.

Nos pronostics pour la 28e journée de Premier League

Matchs Sélection Cotes Nottingham Forest vs Manchester City Nul 3.75 Brighton vs Fulham Brighton 1.96 Crystal Palace vs Ipswich Crystal Palace 1.45 Wolves vs Everton Everton 2.85 West Ham vs Newcastle West Ham 3.02

Les cotes via Unibet sont correctes au moment de la publication.

Pronostic 1 : Nottingham Forest vs Manchester City : Rien ne sépare les rivaux du Top 4

Date : 08/03/2025

Heure du coup d'envoi : 13:30

Notre conseil : Match nul 3,75 chez Unibet

Forest et City sont tous deux en lice pour une place dans le Top 4, et il est difficile de désigner un vainqueur dans ce match. Forest est sans victoire depuis trois matches de championnat, mais a tenu Arsenal en échec 0-0 lors de sa dernière sortie.

Les deux matches à domicile de Forest contre les autres équipes du top 4 se sont terminés sur un score de parité, City étant la seule équipe qu'elle n'a pas encore affrontée au City Ground. Malgré ses deux dernières victoires, City s'est montré vulnérable ces derniers temps. Forest pourrait capitaliser là où les Spurs et Plymouth n'ont pas réussi à le faire.

Pronostic 2 : Brighton vs Fulham : Le renouveau des Seagulls se poursuit

Date : 08/03/2025

Heure du coup d'envoi : 16:00

Notre conseil : Brighton 1,96 chez Unibet

Peu d'équipes sont en meilleure forme que Brighton en ce moment, les Seagulls ayant remporté leurs cinq derniers matches. Cela fait partie d'une série plus large de huit victoires en 11 matches en 2025, alors que Brighton s'est propulsé dans la course à l'Europe.

Les Brighton n'ont pas gagné en neuf confrontations contre Fulham depuis 2017, mais ils sont en position de force pour mettre fin à cette série. Avec trois victoires consécutives à domicile contre des équipes situées au-dessus d'eux au classement, ils ne devraient pas être intimidés par une équipe de Fulham située en dessous d'eux.

Pronostic 3 : Crystal Palace vs Ipswich : Palace se rapproche de la première moitié du classement

Date : 08/03/2025

Heure du coup d'envoi : 16:00

Notre conseil : Crystal Palace 1,45 chez Unibet

Il est difficile de parier sur une équipe jouant l'une des trois dernières places du classement en ce moment. C'est particulièrement le cas avec Crystal Palace, puisque les Eagles ont remporté huit de leurs dix dernières sorties.

Ils ont remporté leurs deux derniers matches à domicile et pourraient bien remporter trois matches consécutifs pour la première fois cette saison. Palace s'est imposé 1-0 lors du match retour, tandis qu'Ipswich n'a plus gagné depuis cinq matches de championnat à l'extérieur. Les Tractor Boys n'ont remporté qu'un seul match cette saison contre des équipes qui occupent la 12e place ou plus, comme Palace.

Pronostic 4 : Wolverhampton vs Everton : Les Wolves toujours en difficulté

Date : 08/03/2025

Heure du coup d'envoi : 21:00

Notre conseil : Everton 2,85 avec Unibet

Everton approche du moment de la saison où les résultats sont moins importants, car ils sont pratiquement en sécurité mais ne se qualifieront pas pour l'Europe. Ils sont toujours très motivés par les performances de leur nouvel entraîneur David Moyes, et ils sont invaincus depuis sept matches.

Moyes a remporté six de ses huit dernières confrontations avec les Wolves, et Everton s'est imposé 4-0 lors du match retour. Les Toffees n'ont pas gagné à Molineux depuis 2021, mais les Wolves ont perdu quatre de leurs six derniers matches à domicile.

Pronostic 5 : West Ham vs Newcastle : La finale de la Carabao Cup a un impact sur Newcastle

Date : 10/03/2025

Heure du coup d'envoi : 21:00

Notre conseil : West Ham 3,02 avec Unibet

West Ham pourrait être l'un des grands favoris du week-end, les bookmakers négligeant peut-être les autres engagements de Newcastle. Les Magpies disputent la finale de la Carabao Cup la semaine suivant ce match, et les joueurs seront sans aucun doute concentrés sur cette rencontre.

Après le carton rouge d'Anthony Gordon le week-end dernier, la baisse des performances pourrait être encore plus importante. West Ham commence à retrouver la forme sous la houlette de Graham Potter, avec deux victoires lors de ses deux derniers matches.

Conclusion

Brighton, Everton et West Ham présentent tous une valeur impressionnante pour cette dernière journée de Premier League.

Les trois équipes ont une forme ou d'autres facteurs qui suggèrent qu'elles sont surévaluées. Palace se distingue comme le choix évident du week-end, tandis qu'il est incroyablement difficile de séparer Forest et City.

Comme toujours, n'oubliez pas de parier de manière responsable lorsque vous suivez les matchs de la Premier League.