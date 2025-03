Pronostic Uruguay Argentine - Qualifs Coupe du monde 2026 22/03/2025 : L'Uruguay ne perd pas dans tous les cas !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Uruguay Argentine, pour les qualifs de la Coupe du monde 2026, ce samedi à 00h30.

Pronostic Uruguay Argentine : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Uruguay Argentine

Uruguay vainqueur ou match nul et plus de 1,5 buts ⭐ dans le match à la cote de 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que la Celeste ne perde pas dans tous les cas dans un match comptant au moins 2 buts.

que la Celeste ne perde pas dans tous les cas dans un match comptant au moins 2 buts. Marge de victoire d'un but ⭐ à la cote de 2,19 sur Unibet, soit une probabilité de 45% que le score final soit serré en cas de victoire d'une des deux sélections.

que le score final soit serré en cas de victoire d'une des deux sélections. Deuxième mi-temps la plus prolifique ⭐ à la cote de 2,06 sur Unibet, soit une probabilité de 48% que la seconde période compte plus de buts que la première.

🔮 Nous prédisons une victoire 1-0 pour l'Uruguay face à l'Argentine.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match est difficile à pronostiquer car aucune des deux équipes n'est en grande forme avant le match. L'Argentine est en tête du classement, mais l'Uruguay est en deuxième position - et ni l'une ni l'autre n'a été constante lors des récentes rencontres. La Celeste a l'avantage du terrain, mais cela pourrait ne pas peser beaucoup.

Les hôtes n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs, tandis que l'Albiceleste en a remporté deux lors des cinq derniers. Aucune des deux équipes n'aborde cette rencontre à Montevideo en tant que favorite claire, d'autant plus que Lionel Messi est absent en raison d'une blessure subie avec l'Inter Miami.

👥 Les effectifs probables pour Uruguay Argentine

Composition attendue de l'Uruguay :

Israël, Varela, Gimenez, Olivera, Saracchi, Valverde, Bentancur, Pellistri, Aguirre, Araujo, Nunez.

Composition attendue de l'Argentine :

Martinez, Molina, Balerdi, Romero, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez, Alvarez, Martinez.

Les meilleurs paris à prendre pour Uruguay Argentine

Pronostic 1 Uruguay vs Argentine : Uruguay ou match nul et plus de 1,5 buts dans le match - cote de 1,98 sur Unibet

Les hommes de Marcelo Bielsa ont été inconstants. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matchs, et cette victoire a été acquise avec la plus petite des marges, donc vous ne savez pas quelle version vous aurez. Ils ont tenu en échec le Brésil à Bahia lors de leur dernière sortie en qualification pour la Coupe du Monde et ont passé trois buts contre la Colombie auparavant.

Cependant, ils ont été battus 1-0 par le Pérou en octobre, et ont également été défaits par la Colombie il y a moins d'un an. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs dix derniers matchs en 90 minutes, mais personne ne les a battus en Uruguay depuis 2021. Qui a été la dernière équipe à le faire ? L'Argentine, bien sûr.

L'équipe de Lionel Scaloni est loin d'être constante elle-même, ayant gagné seulement deux de ses cinq derniers matchs. Pour aggraver les choses, ils seront sans Lionel Messi pour celui-ci, et ils ont perdu la dernière fois qu'il était absent.

Pronostic 2 Uruguay vs Argentine : Marge de victoire d'un but - cote de 2,19 sur Unibet

L'Argentine a remporté trois de ses cinq derniers matchs par une marge d'un seul but, et ils n'ont marqué plus d'une fois qu'à une seule reprise durant cette période. Les hommes de Scaloni ont marqué six fois contre la Bolivie en octobre, mais c'était la seule fois où ils ont été convaincants - et Messi en a inscrit trois d'entre eux.

Les Uruguayens ne sont pas non plus très prolifiques. Ils n'ont pas marqué lors de quatre de leurs six derniers matchs et n'ont marqué plus d'une fois que deux fois lors de leurs 11 derniers. Darwin Nunez sera confiant de marquer à domicile, ayant trouvé le chemin des filets lors de la précédente rencontre entre les deux équipes.

Sur les 14 dernières confrontations entre ces deux équipes, huit ont été décidées par une marge d'un but et trois se sont terminées par des nuls. Ce sont rarement des matchs très prolifiques.

Pronostic 3 Uruguay vs Argentine : Deuxième mi-temps la plus prolifique - cote de 2,06 sur Unibet

Aucune des deux équipes ne concède généralement beaucoup de buts en première mi-temps. Les deux équipes ont vu plus de buts marqués et concédés après la pause lors des qualifications.

Jusqu'à présent, 59 % des buts de l'Uruguay ont été marqués en seconde mi-temps et 67 % ont été concédés. Pour l'Argentine, ces chiffres sont respectivement de 52 % et 57 %. Toutes les statistiques indiquent que les 45 dernières minutes seront les plus animées.

Cependant, si vous voulez vraiment être précis, le créneau de 15 minutes le plus probable pour un but est entre 31 et 45 minutes. Un total de 13 buts ont été marqués/concedés pendant cette période lors des qualifications. Étant donné la forme des deux équipes, parier sur les buts et les moments semble plus facile qu'un résultat concret pour ce pronostic Uruguay vs Argentine.

