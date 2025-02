Pronostic Tottenham Manchester United - Premier League 16/02/2025 : Tottenham ou Man U gagne et les 2 équipes marquent !

Tottenham vs Manchester United

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Tottenham Manchester United, pour la 24e journée de Liga, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Tottenham Manchester United : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Tottenham Manchester United

Tottenham ou Manchester United vainqueur & les deux équipes marquent ⭐ Cote 1,89 avec Unibet, soit une probabilité de 52% que l'une des deux équipes gagne et que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que l'une des deux équipes gagne et que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Plus de 1,5 buts en première mi-temps ⭐ Cote 1,19 avec Unibet, soit une probabilité de 84% que deux buts au moins soient marqués avant la pause.

que deux buts au moins soient marqués avant la pause. Amad Diallo premier buteur (Manchester United) ⭐ Cote 6,55 avec Unibet, soit une probabilité de 15% que l'attaquant mancunien marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Tottenham et Manchester United connaissent une saison très irrégulière, à tel point que peu de personnes auraient imaginé ces deux clubs en bas de tableau. Ce match est crucial, une victoire pourrait relancer l’une des deux équipes dans la course au top 10.

Tottenham est toujours touché par des blessures importantes. Ange Postecoglu attend des nouvelles sur Micky van de Ven, Timo Werner, Brennan Johnson et Destiny Udogie, tous incertains pour ce choc.

Les Spurs peinent à domicile, avec 50% de défaites à domicile cette saison. Cette mauvaise dynamique alimente le mécontentement des supporters à l’égard de Postecoglu.

Manchester United ne va guère mieux sous les ordres de Ruben Amorim. Le Portugais n’a pris que 14 points en 13 matchs à Old Trafford, un rythme de relégable.

Leur victoire en FA Cup contre Leicester a masqué des problèmes plus profonds, Leicester ayant dominé une bonne partie du match. United est plus solide à l’extérieur, mais il faudra encore plus de rigueur pour résister aux Spurs.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Tottenham Manchester United

Tottenham (XI probable) :

Kinsky ; Porro, Spence, Danso, Gray ; Bergvall, Bentancur, Sarr ; Tel, Kulusevski, Son.

Manchester United (XI probable) :

Onana ; Yoro, Maguire, Mazraoui, Dorgu ; Dalot, Ugarte, Fernandes ; Diallo, Hojlund, Garnacho.

Les meilleurs paris à prendre pour Tottenham Man U

📌 Pari 1 : Tottenham ou Manchester United vainqueur & les deux équipes marquent – Cote 1,89 avec Unibet

📉 Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

✔️ Tottenham n’a fait que 3 nuls en 24 matchs cette saison.

✔️ Manchester United en a concédé seulement 5.

✔️ Un vainqueur semble donc hautement probable.

Pourquoi ce pari ?

Tottenham ne garde sa cage inviolée qu’à 8% de ses matchs à domicile.

Les Spurs marquent cependant 2,25 buts par match chez eux.

Un nul ne serait bénéfique pour aucune des deux équipes, donc elles pousseront pour la victoire.

⭐ Gagnez 207€ en pariant que l'une des deux équipes l'emporte et que les deux clubs trouvent le chemin des filets avec le bonus de bienvenue de 110€ !

📌 Pari 2 : Plus de 1,5 buts en première mi-temps – Cote 1,19 avec Unibet

🔥 Tottenham est l’une des équipes les plus excitantes pour les spectateurs neutres. Les buts tombent très tôt dans leurs matchs à domicile :

✔️ Le premier but de Tottenham intervient en moyenne à la 22e minute.

✔️ Le premier but encaissé arrive en moyenne à la 25e minute.

✔️ 83% des matchs des Spurs à domicile ont eu au moins un but en première mi-temps.

✔️ 67% ont vu deux buts ou plus avant la pause.

Même si Manchester United a une défense relativement solide à l'extérieur (1,09 but encaissé par match, contre une moyenne de 1,54 en Premier League), la dynamique offensive des Spurs pousse à un match ouvert dès le début.

⭐ Gagnez 130€ en pariant que deux buts au moins soient marqués avant la pause avec le bonus de bienvenue de 110€ !

📌 Pari 3 : Amad Diallo premier buteur (Manchester United) – Cote 6,55 avec Unibet

⚽ Le joueur en forme de Manchester United cette saison, c’est Amad Diallo :

✔️ 6 buts et 6 passes décisives en championnat.

✔️ Meilleur buteur de son équipe cette saison.

✔️ Un taux de probabilité de but par match de 27,20%.

📊 La cote de 6,55 (15%) sur Diallo en premier buteur est intéressante :

Manchester United manque de solutions offensives.

Tottenham laisse beaucoup d’espace en défense, ce qui pourrait profiter au style explosif de Diallo.

⭐ Gagnez 720€ en pariant sur Amad Diallo premier buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !