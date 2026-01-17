Pronostic Real Sociedad vs Barcelone 18/01/2026 : des Basques en progrès pour un bon départ

Notre expert en paris sportifs s'attend à une entame solide des locaux, tandis que Mikel Oyarzabal et Raphinha devraient faire trembler les filets.

Pronostic Real Sociedad vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Sociedad vs Barcelone

Mi-temps : Real Sociedad ou Nul à une cote de 1,82 sur Winamax

Mikel Oyarzabal buteur (à tout moment) à une cote de 3,35 sur Winamax

Raphinha buteur (à tout moment) à une cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Sociedad 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Real Sociedad – Mikel Oyarzabal, Take Kubo ; Barcelone – Raphinha, Robert Lewandowski

Après 18 mois compliqués, les supporters de la Real Sociedad entrevoient enfin le bout du tunnel grâce aux débuts prometteurs de Pellegrino Matarazzo. Le tout premier entraîneur américain de l'histoire de la Liga a déjà pris quatre points lors de ses deux premiers matchs. En milieu de semaine, il a également mené les siens à la qualification en Coupe du Roi face à Osasuna, au bout de la séance de tirs au but.

Le FC Barcelone s'est aussi imposé en coupe, disposant du Racing Santander (leader de Segunda Division) sur le score de 2-0. Il s'agit d'une 11ème victoire consécutive, toutes compétitions confondues, pour les hommes de Hansi Flick. Les Blaugranas ont d'ailleurs soulevé leur premier trophée de la saison le week-end dernier en dominant le Real Madrid (3-2) en finale de la Supercoupe.

Les effectifs probables pour Real Sociedad vs Barcelone

Composition attendue de Real Sociedad : Remiro, Gómez, Martín, Caleta-Car, Aramburu, Soler, Turrientes, Guedes, B. Méndez, Kubo, Oyarzabal.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski.

La Real pour une entame canon

Malgré sa nomination récente, Matarazzo a déjà imposé sa patte à la Reale Arena. Des cadres en méforme comme Take Kubo ont retrouvé des couleurs depuis le changement d'entraîneur. Sous cette nouvelle ère, les "Txuri-urdin" ont débuté leurs deux derniers matchs de championnat sur les chapeaux de roue.

Lors de leur dernière réception en Liga face à l'Atlético de Madrid, les Basques ont outrageusement dominé la première période, avec 8 tirs et 0,71 xG (expected goals) avant la pause. En face, l'équipe de Diego Simeone n'a été que l'ombre d'elle-même (0,16 xG sur la même période).

Contre Getafe, ils menaient également au score à la mi-temps, ne concédant que 0,07 xG lors des 45 premières minutes. Réussir son entame sera crucial pour espérer accrocher Barcelone. Les Catalans ont d'ailleurs montré des signes de fébrilité précoce cette saison : 75 % des buts qu'ils ont encaissés en championnat l'ont été avant la pause. Miser sur la double chance en faveur des hôtes en première mi-temps semble donc très pertinent.

Pronostic 1 Real Sociedad vs Barcelone : Mi-temps : Real Sociedad ou Nul à une cote de 1,82 sur Winamax

Oyarzabal pour punir les largesses catalanes

Si le bilan défensif récent du Barça s'est amélioré, leur bloc haut est régulièrement pris à revers. Cela offre de nombreuses opportunités aux attaquants adverses depuis le début de saison. Mikel Oyarzabal sera le prochain à tenter d'exploiter les espaces dans le dos de la défense à quatre.

L'international espagnol reste le danger numéro un de la Real Sociedad. Il a tenté au moins trois tirs lors de chacune de ses huit dernières apparitions (club et sélection confondus). Cette saison, le joueur de 28 ans est décisif (but ou passe) toutes les 117 minutes en moyenne.

Les appels d'Oyarzabal devraient mettre à mal une défense barcelonaise qui a concédé 1,60 xG lors de son dernier déplacement en Liga. Seule la prestation XXL du gardien Joan Garcia avait permis d'écœurer l'Espanyol ce jour-là. On peut s'attendre à ce qu'Oyarzabal soit plus clinique que Roberto Fernández lors du derby catalan. Sa cote de buteur à 3,25 (probabilité implicite de 30,8 %) représente une belle opportunité.

Pronostic 2 Real Sociedad vs Barcelone: Mikel Oyarzabal buteur (à tout moment) à une cote de 3,35 sur Winamax

Raphinha en pleine confiance pour récidiver

Barcelone dispose actuellement de tout son arsenal offensif. Ce luxe permet à Flick de faire tourner son effectif, mais il ne fait aucun doute que Raphinha et Lamine Yamal débuteront ce choc.

Après un début de saison frustrant marqué par une blessure de deux mois à l'automne, le Brésilien est revenu en boulet de canon. L'ancien ailier de Leeds a retrouvé son meilleur niveau, inscrivant huit buts lors de ses huit derniers matchs sous le maillot blaugrana.

Toutes compétitions confondues, Raphinha marque en moyenne toutes les 102 minutes cette saison. Il offre actuellement une menace face au but plus régulière que Yamal, ce dernier étant davantage tourné vers la création. Parier sur une nouvelle réalisation du joueur de 29 ans à la Reale Arena (probabilité implicite de 43,5 %) paraît judicieux.

Pronostic 3 Real Sociedad vs Barcelone : Raphinha buteur (à tout moment) à une cote de 2,25 sur Winamax

