Pronostic Real Madrid vs Levante 17/01/2026 : le baptême du feu d'Arbeloa en Liga

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire prolifique à domicile portée par un Rodrygo en forme, même si Levante a les arguments pour trouver la faille.

Pronostic Real Madrid vs Levante : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Levante

Les deux équipes marquent @ 1,72 sur Winamax

Plus de 3,5 buts @ 1,58 sur Winamax

Rodrygo buteur @ 2,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 4-1

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé (x2), Vinícius Júnior, Rodrygo ; Levante – Iker Losada

Le séisme a secoué Madrid lundi dernier : malgré un taux de victoire de 71 %, Xabi Alonso a été limogé suite à la défaite contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. Sur une série de trois victoires consécutives en Liga, dont un cinglant 5-1 contre le Betis, les Merengues doivent maintenant confirmer ce renouveau sous la houlette d'Álvaro Arbeloa face à un Levante en difficulté.

Côté visiteurs, le changement d'entraîneur a déjà eu lieu le mois dernier. Sous les ordres du Portugais Luis Castro, Levante a pris quatre points en deux matchs, dont un succès probant à Séville (3-0) lors de leur dernier déplacement.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Levante

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé, Rodrygo.

Composition attendue de Levante : Ryan, Pampin, Moreno, De la Fuente, Toljan, Martinez, Arriaga, Losada, Alvarez, Tunde, Romero.

Le Bernabéu prêt à vibrer (et à trembler)

Bien que menacé par la relégation, Levante reste une équipe joueuse. Pour un promu, leur moyenne de 1,30 but par match à l'extérieur est impressionnante. Des joueurs comme Ivan Romero et Carlos Alvarez ont franchi le palier de la deuxième division avec brio.

Le retour de la CAN de l'international camerounais Karl Etta Eyong (6 buts cette saison) est un atout majeur. De plus, Iker Losada reste sur deux buts en deux matchs. Sachant que le pari "Les deux équipes marquent" est passé lors de six des sept derniers matchs de l'ère Alonso, la défense madrilène risque encore d'être mise à contribution.

Pronostic 1 Real Madrid vs Levante : Les deux équipes marquent @ 1,72 sur Winamax

Un festival offensif pour lancer l'ère Arbeloa

Le niveau de motivation des stars madrilènes sera scruté de près. Vinícius, sifflé lors des dernières sorties à domicile, et ses coéquipiers auront à cœur de reconquérir le public. Kylian Mbappé, de retour de blessure et auteur d'un but toutes les 88 minutes en Liga cette saison, devrait débuter.

Le Real sort de deux matchs de Supercoupe riches en buts (8 au total) et ses trois dernières sorties en championnat ont généré 11 buts. Face à la deuxième pire défense du championnat (1,67 but encaissé par match), le spectacle semble garanti.

Pronostic 2 Real Madrid vs Levante : Plus de 3,5 buts @ 1,58 sur Winamax

Rodrygo, l'homme en forme

Dans une saison où il a souvent dû se contenter d'un rôle de doublure, Rodrygo a fini par s'imposer sur l'aile droite lors des dernières semaines. Avec 3 buts et 3 passes décisives sur ses 6 dernières apparitions, le Brésilien est l'attaquant le plus fiable du moment.

Arbeloa devrait s'appuyer sur lui pour percer le flanc gauche de Levante. Alors que Mbappé pourrait ne pas jouer 90 minutes et que Vinícius traverse une disette de 11 matchs sans but en Liga, la cote de Rodrygo offre la meilleure valeur sur le marché des buteurs.

Pronostic 3 Real Madrid vs Levante : Rodrygo buteur @ 2,50 sur Winamax

