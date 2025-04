Pronostic Real Madrid Arsenal - Ligue des Champions 16/04/2025 : Le Real pour gagner mais les Gunners pour avancer

Real Madrid vs Arsenal

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Arsenal, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mercredi.

Real Madrid - Arsenal : pronostic, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Arsenal

Victoire du Real Madrid et moins de 3,5 buts ⭐à une cote de 2,60 avec Unibet, soit une probablité de 38% que le Real gagne à l'issue d'un match avec moins de 3,5 buts.

que le Real gagne à l'issue d'un match avec moins de 3,5 buts. Kylian Mbappé premier buteur à ⭐une cote de 3,75 avec Unibet, soit 26% de chances que Mbappé soit le premier à marquer dans ce match.

que Mbappé soit le premier à marquer dans ce match. Les deux équipes marquent (oui) à ⭐une cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66% que des buts soient marqués des deux côtés.

🔮Notre pronostic : Arsenal perdra 2-1 au Bernabeu mais se qualifiera pour les demi-finales

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Tous les regards seront tournés vers le stade Bernabeu mercredi soir pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal.

Peu auraient pu anticiper qu'Arsenal prenne une avance de trois buts après le match aller. Le Real Madrid a été surpassé par deux moments de brillance individuelle de Declan Rice, qui a volé la vedette et assuré une victoire 3-0. Suite à la déception du match aller, le Real s'est ressaisi avec une victoire étroite à Alaves en Liga pour garder ses espoirs de titre vivants.

Les fans du Real ont probablement été inquiets lorsque Kylian Mbappé a été expulsé en championnat le week-end, mais son carton rouge n'a eu aucun impact sur ses apparitions en Ligue des Champions. Un joueur qui sera absent mercredi soir est Eduardo Camavinga, qui a reçu deux cartons jaunes lors du match aller.

Le patron d'Arsenal, Mikel Arteta, a judicieusement reposé certains de ses joueurs clés lors de leur match de Premier League contre Brentford le week-end dernier. Les Gunners n'ont pu faire qu'un match nul, mais leurs espoirs de titre étaient déjà perdus depuis longtemps, Arteta priorisant la Ligue des Champions.

Des joueurs comme Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Mikel Merino et Bukayo Saka devraient tous être frais pour le voyage à Madrid. Le seul problème de sélection concerne Thomas Partey, qui a subi un coup contre Brentford et doit passer un test de condition physique tardif.

Compositions probables pour Real Madrid vs Arsenal

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois ; Asencio, Alaba, Valverde, Rudiger, Modric, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé



Composition attendue d'Arsenal :

Raya ; Lewis-Skelly, Timber, Kiwior, Saliba, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Les meilleurs paris à prendre pour Real Madrid - Arsenal

⚽Le Real pour gagner, mais l'avantage d'Arsenal s'avère crucial

Fait intéressant, le Real Madrid et Arsenal ne se sont affrontés que trois fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mieux encore pour les Gunners, le Real n'a jamais réussi à les battre.

Cependant, nous envisageons que ce record change mercredi soir, alors que les hommes de Carlo Ancelotti cherchent à surmonter un déficit de trois buts. Le Real a remporté cinq de ses six matchs à domicile en Ligue des Champions jusqu'à présent cette saison.

Cela inclut des victoires contre Manchester City, l'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund - des équipes de qualité similaire aux Gunners de Mikel Arteta.

Bien que nous voyions le Real gagner, nous ne nous attendons pas à une avalanche de buts. Arsenal a une avance considérable à défendre, et ils ont la défense la plus solide de la Premier League cette saison. Perdre par moins de trois buts semble être une tâche réaliste pour les Gunners, surtout avec le défenseur central en forme, William Saliba, à l'avant-garde.

Pari 1 : Victoire du Real Madrid et moins de 3,5 buts à une cote de 2,60 sur Unibet

⚽Mbappé pour mener la charge

L'as français, Kylian Mbappé, a été le talisman du Real cette saison. Il a marqué sept buts en 13 apparitions en Ligue des Champions. Sur le plan national, il a également inscrit 22 buts en 29 apparitions.

En tant que co-meilleur buteur du Real en Ligue des Champions cette saison, il serait insensé de ne pas parier sur Mbappé pour marquer le premier but du match retour. Après tout, le Real sera celui qui attaquera dès la première minute, et il est probable qu'il ait les premières opportunités de marquer.

Les marchés de paris lui donnent actuellement 26,32 % de chances de marquer le premier but. Étant donné que le Real dominera probablement tôt et le taux de réussite de Mbappé en Ligue des Champions 24/25 (54 %), cela semble être le choix de valeur de nos prédictions Real Madrid vs Arsenal.

Pari 2 : Kylian Mbappé premier buteur à une cote de 3,75 sur Unibet

⚽Des buts probables des deux côtés

Arsenal n'a échoué à marquer que dans deux de ses 11 matchs de Ligue des Champions jusqu'à présent cette saison. Pendant ce temps, les deux équipes ont marqué dans 62 % des matchs de Ligue des Champions du Real en 24/25.

Les marchés de paris suggèrent actuellement qu'il y a 62,50 % de chances que les deux équipes marquent. Nous sommes heureux de prendre ces cotes, simplement parce que le Real devra attaquer à fond dès le coup d'envoi pour essayer de marquer trois buts.

Ce faisant, l'équipe d'Ancelotti laissera sûrement des espaces pour que des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli puissent en profiter. Avec des joueurs comme Saka, Merino et Odegaard tous reposés et rafraîchis pour ce match retour, ils auront l'énergie pour poser des problèmes au Real en contre-attaque.

Pari 3 : Les deux équipes marquent (oui) à une cote de 1,51 sur Unibet

